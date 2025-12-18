IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: 차세대 B2B 파일 교환을 위한 최신 환경
IBM은 IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 버전 출시를 통해 조직이 더 빠르게 움직이고, 더 안전하게 운영하au, 자신 있게 확장할 수 있도록 설계된 차세대 사용자 경험, 현대화된 기술 스택, 개선된 보안을 도입합니다.
현대적인 파일 전송 작업은 모든 디지털 비즈니스의 핵심입니다. 보안 요구가 증가하고 파트너 에코시스템이 복잡해지며 데이터 양이 증가함에 따라 조직에는 관리를 간소화하고 가시성을 높이며 자신 있게 확장할 수 있는 B2B 통합 플랫폼이 필요합니다.
최신 릴리스에는 IBM의 Carbon Design Language를 사용하여 완전히 새롭게 설계된 차세대 Sterling File Gateway 관리 UI가 도입되었습니다. 새로운 인터페이스는 사용성과 효율성을 강조하며 깔끔하고 현대적인 외관을 제공합니다.
주요 개선 사항은 다음과 같습니다.
그 결과 관리자는 탐색 대신 운영에 집중할 수 있으며 일관되고 생산적인 환경을 구축할 수 있습니다.
Sterling File Gateway 6.2.2.0은 조직 계층 구조와 역할 기반 액세스 프레임워크를 도입하여 사업부 전반에서 데이터, 사용자, 권한을 관리하는 방법을 보다 세밀하게 제어할 수 있습니다.
이 기능을 통해 기업은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
이제 엔드투엔드 설정 프로세스를 안내하는 새로운 온보딩 마법사를 통해 파트너 온보딩이 더 간단하고 빨라졌습니다.
마법사를 통해 관리자는 사용자, 파트너, 엔드포인트, 라우팅 채널, 템플릿 등 필요한 모든 자산을 안내에 따라 직관적인 순서로 만들 수 있습니다. 사용자는 진행 상황을 잃지 않고 온보딩 세션을 저장하고 재개할 수도 있습니다.
공유 사서함 액세스 기능도 추가되어 여러 사용자가 공통 엔드포인트를 관리하여 팀 간의 협업을 개선할 수 있습니다.
새로운 Sterling File Gateway 대시보드 및 파일 활동 보기를 통해 운영 인사이트가 크게 개선되었습니다. 이를 통해 파일 전송 및 시스템 성능에 대한 명확하고 실행 가능한 가시성을 제공합니다.
주요 내용은 다음과 같습니다.
IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0은 엔터프라이즈 파일 교환의 사용성, 거버넌스, 보안이 크게 향상되었습니다. 최신 UI, 강력한 액세스 제어, 운영 인사이트, 사용 편의성을 갖춘 이번 릴리스를 통해 조직은 B2B 파일 흐름을 보다 자신 있게 효율적으로 관리할 수 있습니다.