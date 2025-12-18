IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: 차세대 B2B 파일 교환을 위한 최신 환경

현대적인 파일 전송 작업은 모든 디지털 비즈니스의 핵심입니다. 보안 요구가 증가하고 파트너 에코시스템이 복잡해지며 데이터 양이 증가함에 따라 조직에는 관리를 간소화하고 가시성을 높이며 자신 있게 확장할 수 있는 B2B 통합 플랫폼이 필요합니다.

최신 릴리스에는 IBM의 Carbon Design Language를 사용하여 완전히 새롭게 설계된 차세대 Sterling File Gateway 관리 UI가 도입되었습니다. 새로운 인터페이스는 사용성과 효율성을 강조하며 깔끔하고 현대적인 외관을 제공합니다.

주요 개선 사항은 다음과 같습니다.

간소화된 탐색 및 워크플로 : 일반적인 작업의 화면과 클릭 수가 줄어들었습니다.

: 일반적인 작업의 화면과 클릭 수가 줄어들었습니다. 통합 관리 : 핵심 Sterling File Gateway 작업을 위해 B2B Integrator 대시보드로 전환할 필요가 없습니다.

: 핵심 Sterling File Gateway 작업을 위해 B2B Integrator 대시보드로 전환할 필요가 없습니다. 더 빠른 작업 완료: 보다 직관적인 레이아웃과 상황에 맞는 안내를 통해 작업을 더 빠르게 완료합니다.

그 결과 관리자는 탐색 대신 운영에 집중할 수 있으며 일관되고 생산적인 환경을 구축할 수 있습니다.