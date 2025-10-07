IBM® Spyre Accelerator와 Telum II 프로세서: 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 수준에서 AI 가치 포착

2025년 10월 28일 IBM z17에 정식 출시되는 IBM Spyre Accelerator는 기업이 조직 안에 AI를 적용하는 방식을 혁신할 것입니다. 이 강력한 AI 액셀러레이터는 IBM z17에 생성형 AI를 도입하여, 기업이 신뢰할 수 있는 IBM Z 환경 내에서 대규모 언어 모델(LLM) AI 능력을 확장할 수 있도록 설계되었습니다.

Spyre Accelerator를 통해 고객은 내부 작업과 함께 LLM을 사용하여 watsonx Assistant for Z와 같은 자연어 인터페이스에 기능을 통합할 수 있습니다. 고객이 미래를 평가하고 구축할 수록 에이전틱 AI는 데이터 센터 전반에 걸쳐 프로세스 흐름의 효율성과 현대화하기 위한 중요한 도구가 될 것입니다. 비즈니스의 경우에도 마찬가지로, Spyre Accelerators는 향후 더 정확도 높은 AI 기술을 개발하는 데 도움이 되도록 설계되었으며 생성형 자산 생성, 연락과 교차 판매, 위험 평가를 위한 공급업체 또는 고객 데이터 수집과 해석을 실시간으로 수행할 수 있습니다.

예측 및 생성형 AI 기술을 결합하여 인코더, 디코더 및 인코더-디코더 AI 모델의 전체 스펙트럼에 걸쳐 엔터프라이즈급 포트폴리오를 구축할 때의 이점

한 고객은 신뢰할 수 있는 핵심 환경과 엔터프라이즈급 목표의 교차점을 아주 명확하게 이야기했습니다. "우리가 하는 일은 프로덕션 코드와 관련이 있기 때문에 Spyre Accelerator for IBM Z가 포함된 온프레미스가 중요합니다." 유럽의 한 대형 은행 인프라 책임자가 말했습니다. "프로덕션 워크로드가 우리 손을 떠나는 것을 원하지 않기 때문에 이 방식을 가장 선호합니다."

AI 기반 툴은 고객이 바쁜 거래일을 지원하는 데 필요한 다음 조치를 신속하게 예측하거나, 권장되는 에이전트 및 API를 통합하여 새로운 애플리케이션에서 최적화된 결과를 얻을 수 있도록 지원하여 비즈니스 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다. 2024년 IBM 비즈니스 가치 연구소와 Oxford Economics에서 실시한 연구에 따르면 경영진의 61%가 메인프레임의 애플리케이션 현대화 노력에 생성형 AI가 중요하다고 답했습니다.

IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit for IBM Z and IBM LinuxONE, Machine Learning for IBM z/OS와 같은 주요 소프트웨어 제품은 지속적 제공의 일환으로 전체 온프레미스 배포에 Spyre 가속기를 사용합니다. 온프레미스 LLM 지원을 달성하기 위해 Spyre Accelerator 각각에 메인프레임에서 직접 대규모 언어 모델을 지원하는 32개의 AI 최적화 처리 코어가 포함되어 있어, 기업이 온프레미스에서 안전한 생성형 AI 사용 사례를 실행할 수 있습니다. 이 인프라는 PCIe 연결 어댑터로 확장가능한 어댑터로 설계되었으며 이미 코어 데이터를 처리하는 환경의 일부로 관리할 수 있습니다. 이는 기업이 IBM Z에 데이터를 보관하는 동시에 대규모로 AI를 활용하게 해주는 중요한 이정표입니다.

