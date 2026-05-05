IBM Sovereign Core는 검증 가능한 통제를 갖춘 AI 준비형 주권 환경을 구축합니다

AI의 부상은 디지털 주권에 대한 대응 압력을 높이는 동시에 조직이 주권에 대해 요구하는 바를 재정의하고 있습니다.

오랜 기간 동안 주권에 대한 논의는 데이터가 어디에 위치하는지에 집중되어 왔습니다. 데이터 위치는 여전히 매우 중요하지만, 주권의 범위는 플랫폼을 누가 운영하는지, 액세스를 누가 통제하는지, 어떤 기술적 종속성이 존재하는지와 같은 더 넓은 영역으로 확장되었습니다. 여기에 어떤 모델이 사용되는지, 모델이 어디에서 실행되는지, 추론이 어떻게 통제되는지, 컴플라이언스를 어떻게 지속적으로 입증할 수 있는지와 같은 AI 관련 고려사항이 더해졌습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 IBM Sovereign Core가 제공됩니다. IBM Sovereign Core는 기업, 정부, 서비스 제공자가 데이터, 운영, 거버넌스에 대한 완전한 고객 통제 하에 AI 준비가 된 주권 환경을 배포하고 운영할 수 있도록 합니다.