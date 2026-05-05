IBM Sovereign Core는 검증 가능한 통제를 갖춘 AI 준비형 주권 환경을 구축합니다

IBM Sovereign Core는 AI 및 기타 워크로드를 보다 높은 수준의 통제, 유연성, 증빙 기반으로 운영해야 하는 조직을 위해 설계되었습니다.
AI의 부상은 디지털 주권에 대한 대응 압력을 높이는 동시에 조직이 주권에 대해 요구하는 바를 재정의하고 있습니다.
오랜 기간 동안 주권에 대한 논의는 데이터가 어디에 위치하는지에 집중되어 왔습니다. 데이터 위치는 여전히 매우 중요하지만, 주권의 범위는 플랫폼을 누가 운영하는지, 액세스를 누가 통제하는지, 어떤 기술적 종속성이 존재하는지와 같은 더 넓은 영역으로 확장되었습니다. 여기에 어떤 모델이 사용되는지, 모델이 어디에서 실행되는지, 추론이 어떻게 통제되는지, 컴플라이언스를 어떻게 지속적으로 입증할 수 있는지와 같은 AI 관련 고려사항이 더해졌습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 IBM Sovereign Core가 제공됩니다. IBM Sovereign Core는 기업, 정부, 서비스 제공자가 데이터, 운영, 거버넌스에 대한 완전한 고객 통제 하에 AI 준비가 된 주권 환경을 배포하고 운영할 수 있도록 합니다.
IBM Sovereign Core의 주요 기능 및 역량 8가지는 다음과 같습니다.
IBM Sovereign Core는 플랫폼 서비스, 제어 계층 및 보안 기능을 단일 배포 모델로 통합합니다. 이 플랫폼은 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 계층 전반에서 고객이 제공하는 인프라 상에서 실행되도록 설계되었습니다.
고객이 운영하는 제어 계층은 주권 경계 내에 배포되어 플랫폼 서비스와 테넌트 환경 전반의 프로비저닝, 구성 및 수명주기 운영을 관리합니다. ID, 액세스 제어 및 암호화 키 관리에 대한 핵심 서비스 역시 경계 내에서 운영되며, 로그와 감사 기록도 경계 내에서 운영되어 조직이 환경에 대한 운영 통제권을 유지할 수 있도록 지원합니다.
IBM Sovereign Core의 개방형 모듈형 아키텍처는 고객이 주권 경계 내에서 데이터, 운영 및 기술에 대한 통제를 유지하면서 주권 환경을 확장할 수 있도록 합니다.
IBM Sovereign Core는 오픈 소스 기반으로 구축되어 핵심 기술에 대한 가시성, 확실성 및 통제력을 강화합니다. IBM이 공개한 Statement of Direction는 소프트웨어 기반의 핵심 구성 요소를 오픈 소스로 제공하겠다는 의지를 명시하며, 개방성, 투명성 및 고객 선택에 대한 IBM의 약속을 강화합니다.
주권은 단순한 정책 선언을 넘어야 합니다. 규제를 받는 조직에서는 주권이 관찰 가능하고, 집행 가능하며, 입증 가능해야 합니다.
IBM Sovereign Core는 워크로드 및 시스템 운영 전반에 걸친 지속적인 통합 모니터링과 자동화된 증빙 생성을 통해 컴플라이언스 목표를 지원합니다. 컴플라이언스 통제는 런타임에서 적용되며, 생성된 증빙은 주권 경계 내에서 생성되고 유지됩니다.
160개 이상의 사전 탑재된 규제 프레임워크와 정책 템플릿을 통해 팀은 환경을 컴플라이언스 요구사항에 맞게 신속하게 평가할 수 있습니다. 감사 대응이 가능한 증빙을 필요할 때 즉시 확인할 수 있어 팀은 제어 환경과 테넌트 환경 전반의 컴플라이언스 상태에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.
이러한 지속적인 컴플라이언스 증빙은 수동 검증과 정적인 감사 프로세스에 대한 의존도를 줄이고, 환경이 확장됨에 따라 일관된 컴플라이언스 정렬을 유지할 수 있도록 지원합니다.
AI는 주권을 런타임 요구사항으로 만들었습니다.
현대의 AI 시스템은 민감한 데이터, 모델, 추론 파이프라인, 에이전트 및 운영 추적 정보에 의존합니다. 조직은 데이터가 저장되는 위치뿐만 아니라 AI가 실행되는 위치, 모델에 대한 액세스 방식, 의사결정이 기록되는 방식, 환경에 대한 권한이 누구에게 있는지까지 관리해야 합니다.
IBM Sovereign Core는 조직이 주권 경계 내에서 AI 모델(기본 제공 또는 고객 제공), 추론 서비스, 에이전트 및 애플리케이션 워크로드를 배포하고 운영할 수 있도록 합니다. AI 처리와 모델 실행은 외부 공급자 접근 없이 로컬에서 수행되도록 설정할 수 있어 조직이 민감한 데이터를 처리하는 AI 시스템에 대한 거버넌스, 책임성 및 통제력을 유지할 수 있도록 합니다.
CPU, GPU, 가상 머신 및 AI 추론 환경은 표준화된 템플릿과 자동화된 구성 프로필을 사용해 프로비저닝할 수 있습니다. 인프라와 워크로드는 주권 영역 내에서 관리형 서비스로 배포되어 팀이 주권 및 컴플라이언스 요구사항에 맞는 일관된 구성을 유지할 수 있도록 합니다.
AI를 실험 단계에서 운영 단계로 전환하는 조직에게 이는 처음부터 추적 가능성, 증빙 생성, 운영 통제를 고려해 설계된 환경에서 AI 워크로드를 배포할 수 있음을 의미합니다.
조직은 주권 경계를 훼손하지 않으면서 비즈니스를 지원하는 소프트웨어 및 AI 서비스, 데이터 플랫폼, 운영 툴을 도입해야 합니다.
IBM Sovereign Core에는 조직이 자체 사용자용으로 구성할 수 있는 확장 가능한 카탈로그가 포함되어 있으며, 자체 애플리케이션을 추가하거나 AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB, Palo Alto Networks를 포함한 소프트웨어 및 인프라 파트너 에코시스템의 IBM, 타사, 오픈 소스 소프트웨어 및 서비스를 사전 검증된 형태로 구성할 수 있습니다.
이 카탈로그는 데이터, 운영 및 기술에 대한 통제를 유지하면서 기존 워크로드와 AI 기반 워크로드를 가속화할 수 있도록 지원합니다.
IBM Sovereign Core는 민감한 워크로드를 보다 높은 수준의 통제, 유연성, 증빙 기반으로 운영해야 하는 조직을 위해 설계되었습니다.
이러한 다양한 활용 사례 전반에서 목표는 동일합니다. 조직이 AI를 통해 혁신을 추진하는 동시에 시스템, 데이터, 운영 및 중요한 증빙에 대해 입증 가능한 통제권을 유지할 수 있도록 지원하는 것입니다.
IBM Sovereign Core는 고객 운영 제어, 자동화된 컴플라이언스 증빙, 거버넌스가 적용된 AI 및 확장 가능한 에코시스템을 제공하는 주권 소프트웨어 기반입니다.
이러한 기능을 종합하면 조직은 통제, 컴플라이언스, 운영 독립성을 유지하면서 AI 준비가 된 환경을 대규모로 배포하고 운영할 수 있습니다.