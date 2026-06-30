IBM Sovereign Core 1.1로 구현하는 디지털 주권의 다음 단계

IBM® Sovereign Core 1.1은 컴플라이언스, AI 준비 상태 및 고객 제어를 강화하는 혁신을 통해 디지털 주권에 대한 IBM의 비전을 한층 발전시킵니다.
IBM은 THINK 2026에서 Sovereign Core를 출시하며 고객이 가장 필요로 한다고 말한 핵심 요구 사항인 데이터와 운영에 대한 로컬 제어, 지속적인 컴플라이언스 입증, 그리고 데이터가 있는 위치에서 AI를 실행할 수 있는 기능을 지원했습니다. 개방형 모듈식 아키텍처를 기반으로 구축된 Sovereign Core는 벤더 중립성, 이식성 및 멀티테넌시를 제공하여 외부 의존성을 줄이는 동시에 조직이 자국의 주권 경계 내에서 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 오늘 Sovereign Core의 고유한 기능을 더욱 강화하여 포괄적인 디지털 주권 솔루션을 제공하는 Version 1.1의 출시를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
Sovereign Core는 지속적인 컴플라이언스 평가, 실시간 추적, 감사인 및 규제 기관을 위한 자동화된 증적 생성을 통해 업계 최고 수준의 컴플라이언스 기능을 제공합니다. 1.1 릴리스에서는 기본 제공되는 컴플라이언스 프레임워크 수를 거의 두 배로 늘려 총 235개의 프레임워크를 지원합니다.
확장된 지원 범위를 통해 조직은 지속적인 증적 생성과 모니터링을 기반으로 컴플라이언스 이니셔티브를 가속화하고, 감사 부담을 줄이며, 위험에 대한 가시성을 더욱 높은 신뢰를 바탕으로 확보할 수 있습니다. 고객은 특정 시점의 평가에 의존하는 대신 지속적이고 검증 가능한 증적을 통해 컴플라이언스를 입증할 수 있습니다. 이러한 기능을 플랫폼에 직접 통합함으로써 Sovereign Core는 컴플라이언스를 수동 프로세스에서 항상 실행되는 자동화된 기능으로 전환합니다.
AI 주권은 Sovereign Core의 핵심 기능으로, 주권 경계 내에서 운영되는 거버넌스가 적용된 모델, 에이전트 및 추론 서비스를 통해 제공됩니다. 자동화된 운영, 컨테이너화된 서비스 및 멀티테넌시 기능을 결합하여 AI 워크로드를 구축, 배포 및 운영할 수 있는 확장 가능한 기반을 제공함으로써 조직은 주권에 대한 제어를 유지하면서 AI 애플리케이션을 신속하게 개발하고 확장할 수 있습니다. AI 배포를 더욱 가속화하기 위해 Version 1.1에는 기술 미리 보기로 제공되는 기본 플랫폼 서비스인 PostgreSQL이 추가되었습니다.
PostgreSQL은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 데이터베이스를 제공하는 것을 넘어 pgvector 확장 기능도 지원하여 검색 증강 생성(RAG) 애플리케이션을 위한 벡터 유사도 검색을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 AI 모델이 응답을 생성하기 전에 관련 엔터프라이즈 지식을 검색하여 AI 기반 검색, 어시스턴트 및 질의응답 경험의 정확성, 관련성 및 신뢰성을 높일 수 있습니다.
조직이 AI 워크로드를 운영 환경에 배포함에 따라 운영 효율성의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. Sovereign Core 1.1은 NVIDIA Multi-Instance GPU(MIG) 파티셔닝을 통해 고객이 AI 추론 비용을 절감할 수 있도록 지원하는 지침과 기능을 제공합니다.
MIG 기술은 하나의 GPU를 여러 개의 격리된 인스턴스로 안전하게 분할하여 워크로드를 서로 분리된 상태로 유지하면서 여러 AI 워크로드를 동시에 실행할 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식은 GPU 활용도를 높이고 인프라 비용을 절감하며, 주권 환경 내에서 멀티테넌트 AI 서비스를 더욱 효율적으로 제공할 수 있도록 지원합니다.
Sovereign Core는 고객이 운영 주권을 직접 제어할 수 있도록 설계되어 고객이 자신의 환경을 직접 관리할 수 있는 권한을 제공합니다. Version 1.1은 향상된 계량 기능을 통해 Sovereign Core 제어 플레인 전반에서 고객 관리자에게 사용량과 테넌트 수준의 가시성을 제공하여 운영 가시성을 확대합니다.
이러한 개선 사항은 관리자에게 플랫폼 사용 현황과 테넌트 활동에 대한 더욱 심층적인 인사이트를 제공하여 조직이 거버넌스를 강화하고, 운영 감독을 개선하며, 주권 환경 전반에서 리소스 할당을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
디지털 주권에 대한 요구 사항은 계속 변화하고 있습니다. 규제는 계속 확대되고 있습니다. AI 거버넌스에 대한 요구 수준도 계속 높아지고 있습니다. 운영 복원력과 공급망 독립성은 이제 경영진 차원의 핵심 과제가 되었으며, 기업은 기술 환경 전반에서 더 높은 유연성, 이식성 및 선택의 자유를 기대하고 있습니다.
Sovereign Core Version 1.1에서 제공되는 개선 사항의 가치는 개별 기능 자체를 넘어섭니다. 이러한 개선 사항은 개방성, 운영 제어 및 검증 가능한 컴플라이언스를 기반으로 하는 포괄적인 주권 플랫폼을 제공하려는 IBM의 의지를 더욱 강화합니다.
지속적인 컴플라이언스 증적 생성과 확대된 규제 지원부터 거버넌스가 적용된 AI 서비스와 고객이 직접 제어하는 운영에 이르기까지, Sovereign Core 1.1은 조직이 데이터, 기술, 운영 및 AI 워크플로에 대한 제어를 유지하면서 디지털 혁신과 AI 도입을 확장할 수 있도록 지원합니다.
주권 환경이 발전함에 따라 Sovereign Core도 함께 발전해 나갈 것입니다.