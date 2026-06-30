IBM Sovereign Core 1.1로 구현하는 디지털 주권의 다음 단계

IBM은 THINK 2026에서 Sovereign Core를 출시하며 고객이 가장 필요로 한다고 말한 핵심 요구 사항인 데이터와 운영에 대한 로컬 제어, 지속적인 컴플라이언스 입증, 그리고 데이터가 있는 위치에서 AI를 실행할 수 있는 기능을 지원했습니다. 개방형 모듈식 아키텍처를 기반으로 구축된 Sovereign Core는 벤더 중립성, 이식성 및 멀티테넌시를 제공하여 외부 의존성을 줄이는 동시에 조직이 자국의 주권 경계 내에서 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.

IBM은 오늘 Sovereign Core의 고유한 기능을 더욱 강화하여 포괄적인 디지털 주권 솔루션을 제공하는 Version 1.1의 출시를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.