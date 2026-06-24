IBM Software Hub 5.4를 사용하여 테넌트 효율성과 간소화된 문제 해결을 통해 엔터프라이즈 운영 간소화

IBM Software Hub Premium 5.4는 확장성, 운영 명확성 및 엔터프라이즈 지원 준비에 중점을 두어 온 플랫폼을 기반으로 더욱 발전했습니다.
이번 릴리스는 플랫폼 관리, AI 지원 운영 및 리소스 거버넌스 전반에 걸쳐 핵심적인 개선 사항을 제공합니다. 이러한 개선 사항은 여러 팀과 환경에서 Software Hub를 운영하는 고객의 피드백을 반영한 것입니다. v5.4의 업데이트는 공유 플랫폼 도입을 지원하고, 일상적인 관리 업무를 간소화하며, 사용량 증가에 따라 보안과 안정성을 강화하도록 설계되었습니다.
IBM Software Hub Premium 5.4는 멀티테넌시 기능을 도입하여 여러 팀이나 사업 부문이 하나의 플랫폼을 사용하면서도 데이터, 사용자 및 구성을 명확하게 분리할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 엔터프라이즈 환경에서 요구되는 보안과 거버넌스를 유지하면서 watsonx.ai 및 DataStage와 같은 공유 서비스와 인프라를 보다 효율적으로 활용하고, 신규 사용자 온보딩을 더욱 빠르게 수행할 수 있습니다.
계정 수준 관리, 가시성 및 비용 귀속을 기본적으로 지원하는 멀티테넌시는 플랫폼 소유자에게는 더 나은 운영 가시성을 제공하고, 각 팀에는 신속하게 업무를 수행하는 데 필요한 독립성을 제공합니다. 이를 통해 운영 복잡성을 높이지 않으면서도 공유 플랫폼을 더욱 효과적으로 확장할 수 있습니다.
AI 어시스턴트 5.4는 에이전틱 기능을 한층 강화하여 핵심 기능 전반에서 사용자 제어, 유연성 및 전반적인 사용 경험을 향상했습니다. 새롭게 추가된 문제 해결 에이전트는 미리 정의된 옵션, 확인 가능한 조사 계획 및 제어된 실행 기능을 제공하여 문제 해결 과정을 더욱 체계적이고 투명하게 지원합니다.
또한 MCP 게이트웨이를 새롭게 도입하여 Software Hub AI 어시스턴트가 여러 내부 및 서드파티 MCP 서버의 도구에 접근할 수 있는 중앙 진입점을 제공합니다. 이를 통해 더욱 폭넓은 통합과 확장성을 지원합니다.
AI 어시스턴트 설정은 이제 완전한 온프레미스 환경에서 AI 어시스턴트를 구동하는 LLM과 내장 모델을 자체 호스팅할 수 있도록 지원하여 보안과 규정 준수를 한층 강화합니다.
원격 데이터 플레인의 개선 사항은 분산 환경 전반에서 Spark 워크로드를 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 정의된 리소스 제한을 통해 리소스 과다 사용을 방지하고, 리소스 경합을 줄이며, 예측 가능한 성능을 유지하는 동시에 하이브리드 및 멀티클라우드 배포 모델도 계속 지원합니다.
IBM Software Hub 5.4는 Software Hub 백업 및 복원(BR) 오퍼레이터를 도입하여 백업 및 복구 프로세스를 간소화하고 효율화함으로써 운영 복잡성과 수작업을 줄였습니다. 여러 단계를 수행할 필요를 없애고 관리자 직접 접근에 대한 의존도를 최소화함으로써, 다양한 환경에서 더욱 효율적이고 일관된 백업 및 복구 작업을 지원합니다. 또한 기술 프리뷰에서는 복원 기능의 유연성을 향상하여 팀이 운영 환경을 보호하기 위해 격리된 네임스페이스에서 백업을 검증하고, 더욱 높은 신뢰성과 적은 운영 부담으로 복구 작업을 수행할 수 있도록 했습니다.
이번 버전은 플랫폼 구성 요소의 설치 시간을 이전 릴리스 대비 최대 35% 단축하는 성능 향상을 제공합니다. 이러한 최적화는 업그레이드 및 복구 작업에도 적용되어 시스템 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
액세스 관리 개선 사항은 플랫폼 전반에서 사용자 접근 권한 변경 사항을 더욱 명확하게 확인할 수 있도록 지원합니다. 접근 권한의 추가 및 제거 내역이 서비스 전반에서 더욱 일관되게 기록되고 쉽게 추적될 수 있도록 개선하여, 보안 및 규정 준수 팀이 더욱 신뢰성 있게 검토 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 또한 인증서 기반 인증을 지원하는 보안 기능을 추가하여 이메일 통합의 보안을 한층 강화했습니다.
IBM Software Hub 5.4는 성능 향상, 운영 간소화 및 거버넌스 강화를 통해 플랫폼이 엔터프라이즈 규모의 도입을 더욱 효과적으로 지원할 수 있도록 합니다. 이러한 업데이트를 통해 조직은 공유 플랫폼을 더욱 효율적으로 운영하고, 운영 부담을 줄이며, AI 및 데이터 워크로드가 지속적으로 확대되는 환경에서도 더욱 안정적이고 안전한 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.