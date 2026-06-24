IBM Software Hub 5.4를 사용하여 테넌트 효율성과 간소화된 문제 해결을 통해 엔터프라이즈 운영 간소화

IBM Software Hub Premium 5.4는 멀티테넌시 기능을 도입하여 여러 팀이나 사업 부문이 하나의 플랫폼을 사용하면서도 데이터, 사용자 및 구성을 명확하게 분리할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 엔터프라이즈 환경에서 요구되는 보안과 거버넌스를 유지하면서 watsonx.ai 및 DataStage와 같은 공유 서비스와 인프라를 보다 효율적으로 활용하고, 신규 사용자 온보딩을 더욱 빠르게 수행할 수 있습니다.

계정 수준 관리, 가시성 및 비용 귀속을 기본적으로 지원하는 멀티테넌시는 플랫폼 소유자에게는 더 나은 운영 가시성을 제공하고, 각 팀에는 신속하게 업무를 수행하는 데 필요한 독립성을 제공합니다. 이를 통해 운영 복잡성을 높이지 않으면서도 공유 플랫폼을 더욱 효과적으로 확장할 수 있습니다.