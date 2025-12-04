IBM® Safer Payments, AI 기반 행동 기능 생성 소개
IBM Safer Payments는 인간 도메인 전문 지식을 복제하여 행동 특성을 자동으로 생성, 평가 및 최적화하는 AI 기반 기능 생성기를 도입합니다.
버전 6.9에서 IBM Safer Payments는 더 빠르고 정확하며 설명 가능한 사기 탐지 모델을 가능하게 하는 반복적이고 진화적인 프로세스를 통해 인간의 전문 지식을 복제하여 행동 특징을 자동으로 생성, 평가 및 최적화하는 AI 기반 기능 생성기를 도입합니다.
결제 사기 방지에서 모델의 품질은 기능의 품질, 즉 시간이 지남에 따라 엔티티가 어떻게 행동하는지 캡처하는 행동 프로필에 따라 달라집니다. 기존 데이터를 결합, 집계, 변환하는 등 전통적인 특징 공학 방법도 유용하지만 한계가 있습니다. 이들은 사기 전문가들이 복잡하고 진화하는 공격 패턴을 탐지하는 데 의존하는 행동 프로파일링 기능을 만들지 않습니다.
이러한 행동 기능을 만드는 것은 모델 개발에서 가장 시간이 많이 걸리고 전문 지식이 필요한 단계입니다.
기능 생성을 자동화하면 머신 러닝 워크플로의 효율성과 확장성이 향상되어 수동 작업과 인적 오류의 가능성을 줄이는 동시에 기존의 수동 방법에서는 종종 놓치는 새롭고 효과적인 기능을 발견할 수 있습니다.
이 새로운 기능은 자동화 그 이상입니다. 인간의 전문 지식을 복제하는 독점 AI/ML 알고리즘을 적용합니다. 이 알고리즘은 사기 탐지 모델 성능에 직접적인 영향을 미치는 의미 있는 행동 특징(카운터 또는 프로필)을 자동으로 생성하고 평가합니다. 모델 학습뿐만 아니라 복잡한 기능 생성 단계에도 AI를 사용함으로써 모델 품질, 설명 가능성 및 예측 정확도가 크게 향상됩니다.
기존의 기능 생성은 지루하고 시간이 많이 걸리며 데이터 전문가의 도메인 지식과 직관에 크게 의존합니다. 수동 기능 선택은 표준화가 부족한 경우가 많기 때문에 시간이 지남에 따라 다른 분석가 또는 동일한 분석가가 다른 기능 세트를 선택할 수 있으며, 이로 인해 모델과 결과가 일관되지 않을 수 있습니다.
Safer Payments는 AI 기반 자동화를 통해 기능 생성에 대한 표준화되고 재현 가능하며 편향되지 않은 접근 방식을 제공합니다. 이 프로세스는 변동성을 줄이고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하며, 사기 팀이 고성능 모델을 더 빠르게 생성하여 모델 개발을 수동 작업에서 지능적이고 자동화된 과학으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
이 새로운 기능은 IBM Safer Payments의 ‘Model Factory’에 편리하게 내장되어 있으며, 사용자가 새로운 위협에 대응하기 위해 사용자 지정 머신 러닝 모델과 규칙을 빠르게 학습, 테스트, 배포할 수 있도록 하는 툴 모음입니다.
직관적인 인터페이스를 사용하는 새로운 기능을 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
학습 데이터 세트를 분석하여 후보 특징 모집단을 생성하기 위해 다양한 데이터 분석 기술이 사용됩니다. 반복적인 진화 프로세스에서 알고리즘은 각 후보를 시뮬레이션, 평가 및 점수를 매겨 예측 중요도와 모델 성능에 대한 전반적인 영향을 결정합니다. 각 반복에서 가장 성능이 우수한 기능은 유지되고 성능이 낮은 후보는 선택, 크로스오버, 뮤테이션을 사용하여 새로운 변형으로 대체됩니다. 프로세스가 완료되면 평가된 기능에 관련성, 탐지 상승도 및 오탐 감소에 대한 기여도를 설명하는 자세한 점수 및 통계가 표시됩니다.
IBM Safer Payments는 AI 기반 자동화를 모델 구축 프로세스에 직접 임베드함으로써 사기 팀이 새로운 공격 패턴에 즉시 대응하여 탐지 정확도를 개선하고 오탐을 줄이고 운영 노력을 절감할 수 있도록 합니다.
이 기능은 모델 개발 속도를 높일 뿐만 아니라 사기 모델 생성의 엔드투엔드 자동화를 완료하여 데이터 수집, 기능 생성 및 모델 학습을 모델 팩토리 내에서 하나의 원활한 워크플로로 연결합니다. 이제 사기 분석가는 외부 데이터 과학 리소스나 공급업체의 개입 없이 정교하고 설명 가능한 모델을 구축, 테스트 및 배포할 수 있습니다.
그 결과 보다 민첩한, 투명한, 자급자족할 수 있는 사기 방지 에코시스템이 구축되어 기관이 새로운 위협에 더 빠르게 대응하고, 규제에 대한 신뢰를 보장하며, 대규모로 모델 품질을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
AI 지원 기능 생성은 현재 배포가 가능한 IBM Safer Payments v6.9에 포함되어 있습니다.