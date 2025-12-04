IBM® Safer Payments, AI 기반 행동 기능 생성 소개

기능 생성을 자동화하면 머신 러닝 워크플로의 효율성과 확장성이 향상되어 수동 작업과 인적 오류의 가능성을 줄이는 동시에 기존의 수동 방법에서는 종종 놓치는 새롭고 효과적인 기능을 발견할 수 있습니다.

이 새로운 기능은 자동화 그 이상입니다. 인간의 전문 지식을 복제하는 독점 AI/ML 알고리즘을 적용합니다. 이 알고리즘은 사기 탐지 모델 성능에 직접적인 영향을 미치는 의미 있는 행동 특징(카운터 또는 프로필)을 자동으로 생성하고 평가합니다. 모델 학습뿐만 아니라 복잡한 기능 생성 단계에도 AI를 사용함으로써 모델 품질, 설명 가능성 및 예측 정확도가 크게 향상됩니다.

기존의 기능 생성은 지루하고 시간이 많이 걸리며 데이터 전문가의 도메인 지식과 직관에 크게 의존합니다. 수동 기능 선택은 표준화가 부족한 경우가 많기 때문에 시간이 지남에 따라 다른 분석가 또는 동일한 분석가가 다른 기능 세트를 선택할 수 있으며, 이로 인해 모델과 결과가 일관되지 않을 수 있습니다.

Safer Payments는 AI 기반 자동화를 통해 기능 생성에 대한 표준화되고 재현 가능하며 편향되지 않은 접근 방식을 제공합니다. 이 프로세스는 변동성을 줄이고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하며, 사기 팀이 고성능 모델을 더 빠르게 생성하여 모델 개발을 수동 작업에서 지능적이고 자동화된 과학으로 전환할 수 있도록 지원합니다.