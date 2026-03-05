IBM Safer Payments, 에이전틱 AI 기반 사기 탐지 기능 도입

IBM Safer Payments MCP는 고객 및 파트너가 기존 Safer Payments 배포 환경과 에이전틱 AI를 연결할 수 있도록 하는 독립형 프리뷰 기능으로 도입됩니다. 이는 기존 IBM Safer Payments 배포 환경에 대해 추가 비용이나 플랫폼 변경 없이 제공됩니다. 현재 단계에서 MCP는 에이전틱 워크플로를 위한 안전한 서버 측 기반을 제공하며, 향후 릴리스에서는 실습 데모와 추가 기능 지원이 계획되어 있습니다.

이 기능은 규제된 결제 환경에서 요구되는 정확성, 투명성 및 제어를 유지하면서 탐지, 조사 및 대응을 가속화하기 위한 기반을 제공합니다. MCP 호환 AI 에이전트는 더 이상 단일 시스템에 제한되지 않으며, 거버넌스와 감사 가능성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 데이터 소스 전반에서 작동할 수 있습니다.

IBM Safer Payments에서 실시간 사기 인텔리전스를 조회하는 것 외에도, 에이전트는 다른 승인된 시스템 및 데이터 소스의 신호와 인사이트를 상호 연관 분석하여, 거버넌스와 감사 가능성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 사기 데이터를 기반으로 보다 폭넓고 컨텍스트 인식 기반의 판단을 수행할 수 있습니다.