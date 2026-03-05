IBM Safer Payments, 에이전틱 AI 기반 사기 탐지 기능 도입

이 기능은 규제된 결제 환경에서 요구되는 정확성, 투명성 및 제어를 유지하면서 탐지, 조사 및 대응을 가속화할 수 있는 기반을 제공합니다.
결제 사기 방지는 이제 머신 수준의 속도로 운영되어야 하는 압박을 받고 있습니다. 사기 공격은 점점 더 적응적이고 자동화되고 있는 반면, 많은 기존 사기 방지 시스템은 여전히 정적인 규칙과 사전에 정의된 워크플로에 제한되어 있습니다. 이러한 격차로 인해 신뢰할 수 있는 실시간 사기 인텔리전스를 기반으로 추론, 계획 및 실행을 동적으로 수행할 수 있는 에이전틱 AI 시스템의 필요성이 대두되었습니다.
이 과제를 해결하기 위해 IBM® Safer Payments는 에이전틱 AI 기반 사기 탐지를 가능하게 하는 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, MCP) 서버를 도입합니다. MCP를 통해 AI 에이전트는 IBM Safer Payments API를 직접 안전하게 조회할 수 있으며, 거래, 경고 및 새로운 위협 패턴을 평가하는 과정에서 실시간 사기 인텔리전스를 기반으로 판단합니다.
IBM Safer Payments MCP는 고객 및 파트너가 기존 Safer Payments 배포 환경과 에이전틱 AI를 연결할 수 있도록 하는 독립형 프리뷰 기능으로 도입됩니다. 이는 기존 IBM Safer Payments 배포 환경에 대해 추가 비용이나 플랫폼 변경 없이 제공됩니다. 현재 단계에서 MCP는 에이전틱 워크플로를 위한 안전한 서버 측 기반을 제공하며, 향후 릴리스에서는 실습 데모와 추가 기능 지원이 계획되어 있습니다.
이 기능은 규제된 결제 환경에서 요구되는 정확성, 투명성 및 제어를 유지하면서 탐지, 조사 및 대응을 가속화하기 위한 기반을 제공합니다. MCP 호환 AI 에이전트는 더 이상 단일 시스템에 제한되지 않으며, 거버넌스와 감사 가능성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 데이터 소스 전반에서 작동할 수 있습니다.
IBM Safer Payments에서 실시간 사기 인텔리전스를 조회하는 것 외에도, 에이전트는 다른 승인된 시스템 및 데이터 소스의 신호와 인사이트를 상호 연관 분석하여, 거버넌스와 감사 가능성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 사기 데이터를 기반으로 보다 폭넓고 컨텍스트 인식 기반의 판단을 수행할 수 있습니다.
이 아키텍처는 MCP 호환 AI 에이전트가 분석가의 수동 조회 없이 사기 데이터 전반을 유연하게 이동할 수 있도록 하여, 조사 주기를 수분 또는 수시간에서 수초로 단축합니다.
MCP 서버는 IBM Safer Payments와 MCP 호환 대규모 언어 모델 및 MCP 호환 AI 에이전트 간의 안전한 인터페이스 역할을 합니다.MCP를 통해 에이전트는 다음을 수행할 수 있습니다.
IBM Safer Payments 인텔리전스를 에이전트의 판단 과정에 네이티브로 내장함으로써 MCP 서버는 AI 에이전트가 인간 분석가가 신뢰하는 것과 동일한 정확하고 시의적절하며 컨텍스트가 반영된 데이터를 기반으로 작동하도록 하여, 다음과 같은 영역에서 속도와 정밀도를 동시에 확장 가능하게 제공합니다:
이 프리뷰는 MCP와 MCP가 에이전틱 AI를 위한 기반 지원 계층으로서 IBM Safer Payments 내에서 어떻게 적용되는지를 소개합니다. 프리뷰 기능은 평가 및 피드백 목적에 한해 제공되며 프로덕션 환경에서는 지원되지 않습니다. 기능, 제공 여부 및 일정은 기능 발전에 따라 변경될 수 있습니다.