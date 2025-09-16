IBM은 이것이 시스템 관리 기능을 통합하여 이기종 환경 전반에서 시스템 관리를 간소화하는 우리의 강점을 인정 받은 것이라고 생각합니다.

IBM Workload Automation(IWA)은 신뢰할 수 있는 오케스트레이션과 복잡한 워크플로 실행을 대규모로 지원하는 기능이 탁월하다고 믿습니다. 이러한 기능을 통해 기업은 여러 환경에서 수천 개의 작업을 관리하고, 성능 요구 사항에 동적으로 적응하며, 주요 프로세스를 제시간에 완료할 수 있습니다.

특히 IBM이 IWA의 강력한 사용 사례로 꼽는 것은 데이터 오케스트레이션입니다. 기업들의 디지털 혁신 가속화에 발맞춰 IWA는 분석, 보고, 비즈니스 서비스를 위한 파이프라인을 통해 안전하고 지능적인 데이터 이동을 지원합니다. 이 플랫폼은 watsonx 기반의 통합 AI 기능을 통해 예측 스케줄링, 이상 징후 감지 및 AI 기반 의사 결정을 워크플로에 임베딩할 수 있도록 지원합니다.

또한 재설계된 인터페이스, 더 광범위한 통합 카탈로그, 기본 Managed File Transfer를 통해 사용 편의성이 향상되었습니다. 그 덕분에 운영 복잡성이 줄어들고, 팀의 가시성이 개선되었고, 수동 작업이 최소화됩니다.

Gartner의 분석은 SOAP 시장 전반의 성숙도를 강조합니다. 기업이 Workload Automation의 도움을 받아 자신 있게 오케스트레이션을 간소화하고 운영 효율성을 달성할 수 있는 것은 IBM의 하이브리드 유연성과 AI 혁신에 대한 지속적인 투자 덕분이라고 생각합니다.

출처: Gartner, Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms, Chris Saunderson, Cameron Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 2025년 8월 26일 GARTNER 및 Magic Quadrant는 미국과 전 세계에서 사용되는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표(Gartner의 경우 서비스 상표이기도 함)이며 허가를 받아 본 문서에 사용되었습니다. All rights reserved. Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.