프론티어 모델은 광범위한 작업에 걸쳐 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 매개변수 수가 방대하기 때문에 강력하지만 운영 비용이 많이 들고 배포가 어렵고 사용자 지정이 비효율적입니다.

IBM은 엔터프라이즈 AI를 효율적이고 책임감 있게 확장하도록 설계된 Granite 소규모 언어 모델(SLM) 제품군을 사용하여 다른 접근 방식을 취합니다. Granite는 최대 규모에 맞게 최적화하는 것이 아니라 작고 효율적이며 개방적으로 설계되어, 한 도메인에 대해 사전 구축 모델 없이도 모든 도메인의 데이터를 훨씬 쉽고 비용 효율적으로 사용자 지정할 수 있습니다.

광범위한 Granite 제품군을 통해 조직은 각 사용 사례에 적합한 모델을 선택할 수 있으며, 사용자 정의 시 이러한 모델은 적은 비용으로 엔터프라이즈 작업을 위한 프론티어 모델의 성능과 동등하거나 그 이상의 성능을 제공할 수 있습니다.

최신 Granite 4.0 모델은 이러한 이점을 더욱 확장합니다. 하이브리드 아키텍처는 높은 효율성과 확장성을 제공하여 긴 컨텍스트, 다중 세션 시나리오에서 메모리 요구 사항을 70% 이상 줄이면서 빠르고 반응성을 유지합니다. Granite 4.0 모델은 명령 따르기, 도구 호출, 검색 증강 생성(RAG)과 같은 기업에 중요한 작업에서 동급 동급의 많은 모델과 훨씬 더 큰 규모의 모델보다 뛰어난 성능을 발휘합니다.

또한 Granite는 업계 최고의 신뢰 및 투명성 표준에 따라 설계되었습니다. 이 제품은 개방형 모델 제품군 최초로 ISO 42001 인증을 획득한 제품으로, 책임감 있고 관리되는 AI에 대한 IBM의 노력을 강화합니다. 이 제품군은 또한 최근 스탠퍼드 대학교의 파운데이션 모델 투명성 지수에서 95%의 투명성 점수를 기록하여 역대 최고 점수를 받은 반면, 대부분의 다른 모델 개발사는 전년 대비 점수가 하락했습니다.