IDC MarketScape에서 리더로 인정받은 IBM:
전 세계 ESG 보고 및 규정 준수 관리 애플리케이션 공급업체 평가, 2025년
IBM은 IDC MarketScape가 발표한 '2025년 전 세계 ESG 보고 및 컴플라이언스 관리 애플리케이션 벤더 평가(#US52995025, 2025년 5월)'에서 리더로 선정되었습니다.
IDC MarketScape는데이터 획득 및 통합, ESG 지표 계산, 용이한 보고, 규정 준수 보증 등에서 IBM의 강점을 강조합니다.
IBM은 유틸리티, 제3자 공급업체 및 내부 비즈니스 시스템의 정보를 통합하여 포괄적인 ESG 데이터 획득 및 통합 도구를 제공하면서, 고객이 데이터 수집을 자동화하고 대규모로 정확한 인사이트를 제공할 수 있도록 지원합니다.
IBM Envizi ESG Suite에서 IBM은 광범위한 배출 계수 라이브러리를 통해 ESG의 탄소 배출량을 포함한 지표의 효율적인 계산을 용이하게 합니다. 또한 Envizi는 여러 프레임워크를 지원하고 협업을 지원하며, 맞춤형 보고를 위한 고급 분석 기능을 내장하여 ESG 공시를 간소화합니다.
IBM은 독립 연구 및 자문 기관인 Verdantix에서도 여러 보고서에서 그 우수성을 인정받았습니다. Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025에서 IBM은 리더로 선정되었으며, Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025에서 Verdantix는 배출 예측, 전환 위험 모델링, 전략적 탈탄소화 계획에서 IBM의 차별화된 능력에 주목했습니다. IBM은 배출량 예측에 AI를 혁신적으로 사용하여 재무 예산 및 데이터 세트를 자동으로 통합해 예측을 더 정확하게 개선한 점을 인정받았습니다.
IDC MarketScape와 Verdantix의 이번 평가는 ESG 보고와 규정 준수의 복잡성을 헤쳐 나가면서 지속가능성 목표를 향해 실질적인 성과를 내고자 하는 조직에게 IBM이 신뢰할 수 있는 파트너임을 강조하는 것이라고 믿습니다.
IBM Envizi ESG Suite가 조직의 ESG 보고를 간소화하고 지속 가능성 성과를 가속화하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 자세히 알아보세요.
IDC MarketScape 소개: IDC MarketScape 공급업체 평가 모델은 특정 시장에서 기술 및 서비스 공급업체의 경쟁력 적합성에 대한 개요를 제공하도록 설계되었습니다. 연구 방법론은 정성적 및 정량적 기준을 기반으로 하는 엄격한 채점 방법론을 활용하여 특정 시장 내에서 각 공급업체의 위치를 단일 그래픽으로 보여줍니다. IDC MarketScape는 IT 및 통신 공급업체의 제품 및 서비스 제공, 능력 및 전략, 현재 및 미래 시장 성공 요인을 의미 있게 비교할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공합니다. 이 프레임워크는 또한 기술 구매자에게 현재 및 잠재 공급업체의 강점과 약점에 대한 전방위 평가를 제공합니다.
Verdantix 소개: Verdantix는 세계에서 가장 혁신적인 기업, 기술 및 서비스 공급업체, 투자자로 구성된 글로벌 고객 기반을 대상으로 하는 독립적인 연구 및 자문 회사입니다. 당사의 인사이트와 분석은 서비스를 제공하는 마켓플레이스에서 가장 세분화된 데이터의 토대를 형성합니다. 이를 통해 비즈니스 리더가 가장 중요한 목표를 설정하고 달성하는 과정에서 의존하는 정확하고 폭넓은 전망과 거시적 예측을 제시할 수 있습니다. verdantix.com