IBM은 IDC MarketScape가 발표한 '2025년 전 세계 ESG 보고 및 컴플라이언스 관리 애플리케이션 벤더 평가(#US52995025, 2025년 5월)'에서 리더로 선정되었습니다.

IDC MarketScape는데이터 획득 및 통합, ESG 지표 계산, 용이한 보고, 규정 준수 보증 등에서 IBM의 강점을 강조합니다.

IBM은 유틸리티, 제3자 공급업체 및 내부 비즈니스 시스템의 정보를 통합하여 포괄적인 ESG 데이터 획득 및 통합 도구를 제공하면서, 고객이 데이터 수집을 자동화하고 대규모로 정확한 인사이트를 제공할 수 있도록 지원합니다.