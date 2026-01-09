IBM, Gartner Magic Quadrant 데이터 분석 및 거버넌스 플랫폼 부문 리더 선정

이번 리더 선정은 혁신적이고 완전한 솔루션을 제공하려는 IBM의 집중적인 노력이 반영된 결과입니다. 이를 통해 조직이 하이브리드 환경과 규제가 엄격한 산업군 그리고 점차 다양해지는 데이터 에코시스템 전반에서 엔터프라이즈급 규모로 데이터와 AI를 관리할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 Gartner Magic Quadrant 데이터 분석 및 거버넌스 플랫폼 부문 리더로 선정되었습니다.
이번 리더 선정은 혁신적이고 완전한 솔루션을 제공하려는 IBM의 집중적인 노력이 반영된 결과입니다. 이를 통해 조직이 하이브리드 환경과 규제가 엄격한 산업군 그리고 점차 다양해지는 데이터 에코시스템 전반에서 엔터프라이즈급 규모로 데이터와 AI를 관리할 수 있도록 지원합니다.
조직이 AI 도입을 가속화함에 따라 거버넌스 요구 사항도 확대되고 있습니다. 데이터는 더 이상 정형화된 시스템이나 중앙 집중식 팀에만 국한되지 않습니다. 비정형 콘텐츠, 데이터 제품 그리고 지속적으로 진화하는 AI 모델까지 포괄합니다. 거버넌스 또한 이러한 현실에 맞춰 확장되어야 합니다.
IBM의 데이터 및 분석 거버넌스 전략은 하이브리드 환경을 위해 설계된 IBM의 개방형 통합 데이터 및 분석 플랫폼인 watsonx를 중심으로 합니다. watsonx 포트폴리오 내에서 watsonx.data intelligence는 데이터 자산 거버넌스를 위한 통합 기반을 제공하며 watsonx.governance는 거버넌스의 범위를 AI 모델과 워크플로로 확장합니다.
이러한 기능은 조직이 데이터와 AI 전반에 걸쳐 일관된 거버넌스를 적용할 수 있도록 지원하며 전체 라이프사이클에 걸쳐 신뢰성, 투명성 그리고 규정 준수를 보장합니다.
IBM은 watsonx.data intelligence를 통해 데이터 카탈로깅, 데이터 계보 추적, 데이터 제품 관리 등 사전 통합된 거버넌스 기능을 하나의 일관된 환경 안에 결합합니다.
watsonx.governance와 공유되는 메타데이터 계층을 통해 조직은 정형 및 비정형 데이터는 물론 AI 자산까지 일관된 정책과 제어 체계로 관리할 수 있습니다. AI 시스템이 실험 단계를 넘어 실제 운영 환경으로 확장됨에 따라 이러한 통합적 접근 방식의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.
IBM은 거버넌스 운영을 단순화하고 확장하기 위해 에이전틱 AI를 적용하고 있습니다. watsonx.data intelligence의 기능은 고도의 기술 역량이 없는 사용자라도 자연어 대화를 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 검색하고 이해하며 활용할 수 있도록 AI 기반 에이전트를 지원합니다.
이러한 에이전트 중심의 경험은 데이터 사용자가 더 독립적으로 작업할 수 있도록 돕는 동시에 거버넌스 및 엔지니어링 팀의 운영 부담을 줄여줍니다. Gartner는 에이전틱 어시스턴트, 비정형 데이터 큐레이션 및 리니지 지원, 과거 안정성 점검을 활용한 고급 이상 징후 탐지 등 이 분야에서 IBM이 보여준 혁신성을 높이 평가했습니다.
대다수 AI 거버넌스 프레임워크는 이상적인 조건을 전제로 설계됩니다. 반면 IBM은 지속적인 규제 검토 환경에서 운영되는 조직을 위해 설계되었으며 데이터, 분석 및 AI 전반에 걸친 실무적인 압박 속에서도 견고한 거버넌스를 유지할 수 있도록 지원합니다.
watsonx에서는 거버넌스 통제가 수동으로 나중에 덧붙여지거나 사후에 적용되는 것이 아니라 처음부터 시스템에 내장되고 자동화되며 감사 가능한 형태로 구현됩니다. 정책, 계보 관리 및 감독 기능은 데이터와 AI가 생성되고 관리되며 활용되는 과정에 직접 통합되어 작동합니다.
이러한 접근 방식은 규정 준수를 일회성 작업이 아닌 지속적인 운영 역량으로 전환하도록 돕습니다. 이로써 거버넌스는 감사나 사고 시점에만 작동하는 방해 요소가 아니라 일상적인 워크플로의 일부가 됩니다.
고객에게 이는 실질적인 성과로 이어집니다. 팀은 감사 준비에 드는 시간을 줄이고 비즈니스 가치를 창출하는 데 더 많은 시간을 투입할 수 있습니다. 위험은 문제 지적, 사안 확대 또는 언론 보도로 이어지기 전에 초기 단계에서 관리됩니다.
IBM은 자율적인 데이터 제품 큐레이션, AI 기반 거버넌스 그리고 정형 및 비정형 데이터의 통합 관리에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이번 평가는 현재와 미래의 데이터 및 AI 환경에서 신뢰할 수 있는 기반을 구축하도록 지원하기 위한 IBM의 지속적인 헌신을 반영한다고 믿습니다.
Gartner 및 Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다. Gartner는 자사 간행물에 언급된 어떠한 기업, 업체, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며 기술 사용자에게 가장 높은 평가 또는 지정된 업체만을 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner의 간행물은 자사의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견으로 구성되며 이를 사실의 진술로 해석해서는 안 됩니다. Gartner는 본 간행물과 관련하여 상업성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여, 명시적 또는 묵시적인 모든 보증을 부인합니다. 본 그래픽은 Gartner, Inc.가 보다 포괄적인 연구 문서의 일부로 게시한 것이며 전체 문서의 맥락 내에서 평가되어야 합니다. Gartner 문서는 IBM에 요청하여 확인할 수 있습니다.