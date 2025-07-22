IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정된 IBM

2025년 7월 22일
IBM이 IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance(GRC) Software 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정되었습니다(문서 번호 US53615325, 2025년 6월).
이번 선정은 조직이 점점 더 복잡해지는 거버넌스, 위험 및 규정 준수의 세계를 헤쳐나갈 수 있도록 지원하는 IBM® OpenPages의 포괄적인 능력, 강력한 기능 세트 및 전략적 비전을 입증하는 것입니다.
"IBM® OpenPages는 통합 위험 관리 분야에서 탁월한 능력을 입증했으며, 특히 분석 및 자동화 분야의 강점을 보여줍니다."라고 GRC 서비스 및 소프트웨어 연구 책임자인 Phil Harris는 말합니다. "그들의 전략적 비전과 실행 덕분에 엔터프라이즈 GRC 분야의 리더로 자리매김했습니다."
IDC MarketScape의 엄격한 평가 프레임워크는 조직이 GRC 기술 결정을 내릴 때 신뢰할 수 있는 객관적인 제3자 평가를 제공합니다.
보고서에 따르면 다음과 같습니다.
"IBM의 OpenPages는 성숙한 GRC 조직이 활용할 수 있는 모든 기능과 함께 포괄적인 조직 간 GRC 기능을 제공합니다. 또한 OpenPages에는 최종 사용자의 작업을 간소화하고, 고유한 통찰력을 생성하며, 객관성을 높이고, 실행 가능한 결과를 도출하기 위해 플랫폼 전반에 걸쳐 적극적으로 통합하고 있는 IBM의 생성형 AI 및 머신 러닝 프레임워크인 watsonx.ai와의 통합도 포함되어 있습니다.
AI 기능을 통해 사용자는 최소한의 수동 입력으로 위험 요약, 제어 설명 및 평가 보고서와 같은 아웃풋을 생성할 수 있으므로 일상적인 문서 작업에 필요한 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 플랫폼 아키텍처는 새로운 사용 사례의 신속한 프로토타이핑 및 배포를 지원하며, 며칠 만에 워크플로를 구성하고 워크플로를 운영할 수 있습니다. 이는 AI 생성 콘텐츠의 투명성, 감사 가능성 및 추적성이 중요한 규제 환경과 특히 관련이 있습니다."
금융 서비스, 의료 및 기타 규제 산업 전반의 선도적인 조직은 OpenPages를 활용하여 다음을 수행하고 있습니다.
오늘날의 역동적인 위험 환경에서 IBM과 같은 리더가 있다면 위험 관리 프로세스를 최적화하는 동시에 규제 변화에 한발 앞서 대응할 수 있습니다. IDC MarketScape의 검증은 이 중요한 분야에서 혁신을 향한 IBM의 지속적인 노력을 입증하는 것이라고 생각합니다.
IBM® OpenPages가 거버넌스, 리스크 및 규정 준수에 대한 접근 방식을 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보세요. 여기에서 보고서의 일부를 읽고 산업 분야의 분석가들이 IBM을 GRC 솔루션 분야의 리더로 계속 인정하는 이유를 직접 확인해 보세요.