IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정된 IBM

보고서에 따르면 다음과 같습니다.

"IBM의 OpenPages는 성숙한 GRC 조직이 활용할 수 있는 모든 기능과 함께 포괄적인 조직 간 GRC 기능을 제공합니다. 또한 OpenPages에는 최종 사용자의 작업을 간소화하고, 고유한 통찰력을 생성하며, 객관성을 높이고, 실행 가능한 결과를 도출하기 위해 플랫폼 전반에 걸쳐 적극적으로 통합하고 있는 IBM의 생성형 AI 및 머신 러닝 프레임워크인 watsonx.ai와의 통합도 포함되어 있습니다.

AI 기능을 통해 사용자는 최소한의 수동 입력으로 위험 요약, 제어 설명 및 평가 보고서와 같은 아웃풋을 생성할 수 있으므로 일상적인 문서 작업에 필요한 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 플랫폼 아키텍처는 새로운 사용 사례의 신속한 프로토타이핑 및 배포를 지원하며, 며칠 만에 워크플로를 구성하고 워크플로를 운영할 수 있습니다. 이는 AI 생성 콘텐츠의 투명성, 감사 가능성 및 추적성이 중요한 규제 환경과 특히 관련이 있습니다."