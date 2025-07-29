고객의 조직과 공급업체, 고객 및 기타 거래 파트너 간의 대규모 미션 크리티컬 상호작용을 보호하고 간소화하도록 설계된 솔루션은 이러한 상호작용을 최적화하고 다양한 시스템과 애플리케이션 간에 매끄럽게 통합됩니다. 이러한 솔루션은 고도화된 기능과 모니터링, 조직의 요구에 유연하게 대응하는 적응력과 복원력 측면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

IBM은 또한 다양한 인터페이스와 폭넓은 전문가 풀을 통한 런타임의 유연성 측면에서 높은 평가를 받았습니다. 이를 통해 고객은 고객사의 요구에 맞게 솔루션을 활용하고 IBM과의 파트너십을 통해 기업이 직면한 과제를 극복할 수 있습니다. 이는 장기간에 걸친 안정적인 구축 사례와 높은 고객 만족도라는 결과로 이어지고 있습니다. IDC의 보고서는 17개 부문에 걸쳐 13개 공급업체를 평가하며 B2B 통합 미들웨어 솔루션 분야에서 IBM의 리더십을 강조했습니다.

IDC의 이러한 높은 평가는 고객에 대한 IBM의 헌신과 시장 요구에 부응하는 역량 강화 노력이 반영된 결과입니다. IBM이 추구하는 B2B 통합 미들웨어의 비전은 새로운 ‘슈퍼 통합 하이웨이(Super Integration Highway)’와 AI 기반 솔루션을 통해 보안 역량을 강화하고 비즈니스 핵심 상호작용을 간소화함으로써 사용자에게 인사이트와 민첩성을 제공하는 것입니다. 이를 통해 끊임없이 변화하는 비즈니스 요구 사항, 새로운 보안 및 규정 준수 그리고 증가하는 거래 파트너 및 파일 전송량 등 오늘날의 복잡한 환경에서도 탄력적이고 대규모로 최적화된 기업 운영이 가능하도록 지원합니다.

