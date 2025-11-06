IBM, IDC MarketScape의 '2025 데이터 보호 및 거버넌스 서비스' 리더로 선정

IBM이 IDC MarketScape의 '2025년 전 세계 데이터 보호 및 거버넌스 서비스 벤더 평가(문서 # US52973625, October 2025)'에서 리더로 선정되었음을 자랑스럽게 알려드립니다. 이번 수상은 IBM이 전 세계 조직이 데이터를 안전하게 보호하고, 개인정보를 강화하며, 변화하는 거버넌스 기준을 지속적으로 충족할 수 있도록 지원하는 최첨단 솔루션 제공에 대한 노력을 인정받은 결과라고 생각합니다.

비즈니스 및 보안 경영진에게 올바른 파트너를 선택하는 것은 규정 준수뿐만 아니라 탄력적이고 위험 지향적이며 가치 중심적인 조직을 구축하는 데 매우 중요합니다. IDC MarketScape의 평가는 IBM이 전략적 조언자이자 신뢰할 수 있는 혁신가, 고도로 숙련된 구현 파트너로서의 역량을 갖추고 있으며, 고객이 복잡하고 빠르게 변화하는 규제 및 위협 환경에서 앞서 나갈 수 있도록 지원함을 보여준다고 믿습니다.