IBM, IDC MarketScape의 '2025 데이터 보호 및 거버넌스 서비스' 리더로 선정

대규모 엔터프라이즈 혁신을 지원하는 신뢰할 수 있는 전략적 파트너로서 IBM은 깊이 있는 도메인 전문성, 업계 선도 기술, 비즈니스 성과에 대한 흔들림 없는 집중을 한데 모아 제공합니다.

출판된 06 11월 2025
IBM이 IDC MarketScape의 '2025년 전 세계 데이터 보호 및 거버넌스 서비스 벤더 평가(문서 # US52973625, October 2025)'에서 리더로 선정되었음을 자랑스럽게 알려드립니다. 이번 수상은 IBM이 전 세계 조직이 데이터를 안전하게 보호하고, 개인정보를 강화하며, 변화하는 거버넌스 기준을 지속적으로 충족할 수 있도록 지원하는 최첨단 솔루션 제공에 대한 노력을 인정받은 결과라고 생각합니다.

비즈니스 및 보안 경영진에게 올바른 파트너를 선택하는 것은 규정 준수뿐만 아니라 탄력적이고 위험 지향적이며 가치 중심적인 조직을 구축하는 데 매우 중요합니다. IDC MarketScape의 평가는 IBM이 전략적 조언자이자 신뢰할 수 있는 혁신가, 고도로 숙련된 구현 파트너로서의 역량을 갖추고 있으며, 고객이 복잡하고 빠르게 변화하는 규제 및 위협 환경에서 앞서 나갈 수 있도록 지원함을 보여준다고 믿습니다.

고문, 혁신가, 구현자: IBM의 차별화된 영향력

당사는 IBM이 데이터 보호, 개인정보 보호, 거버넌스에 대한 전체적인 접근 방식을 통해 차별화된다고 믿습니다. 대규모 엔터프라이즈 혁신을 지원하는 신뢰할 수 있는 전략적 파트너로서 IBM은 깊이 있는 도메인 전문성, 업계 선도 기술, 비즈니스 성과에 대한 흔들림 없는 집중을 한데 모아 제공합니다. 사이버 전략 및 거버넌스부터 데이터 보안 관행에 이르기까지 IBM은 포인트 솔루션을 넘어 각 고객의 요구에 맞는 엔드투엔드 전략을 제공합니다.

IDC MarketScape 보고서에서 강조한 주요 강점은 다음과 같습니다.

  • 비즈니스 가치 중심의 서비스 제공: IBM은 데이터 보안 혁신에 대한 체계적이고 계획적인 접근 방식을 제공합니다. 이를 통해 고객은 흔히 발생하는 '통제의 비즈니스 영향을 무시하거나 과소평가'하는 실수를 피할 수 있습니다. IBM은 효과적인 데이터 보안 혁신을 위해 다양한 이해관계자와 비즈니스 기능 간의 변화 관리 및 거버넌스 협업에 중점을 둡니다. 
  • AI 거버넌스 및 위험 평가 우수성: IDC의 2025년 8월 데이터 보호 및 거버넌스 서비스 설문조사(응답자 수 1,018명)에서 IBM은 데이터 수명 주기 관리, 데이터 암호화 및 토큰화, 데이터 리니지 및 출처, 개인정보 보호 프로그램 설계, 개인정보 매핑 및 평가와 같은 분야에서 우수한 고객 평가를 받았습니다. 이러한 인정은 데이터 보안 보호와 함께 IBM의 강력한 데이터 프라이버시 기능을 강조합니다. IBM은 특히 AI 거버넌스 및 AI 데이터 위험 평가 서비스 능력 측면에서 우수한 평가를 받아 해당 분야에서 확고한 경쟁력을 확보하고 있음을 입증했습니다. 
  • 멀티에이전트 AI DLP 혁신: 이는 운영 오버헤드를 줄이고 사고 대응을 가속화하는 지능형 경고 관리 시스템을 통한 데이터 보호 서비스의 큰 혁신을 나타냅니다. IBM의 멀티에이전트 접근 방식은 기존의 반응형 DLP 구현을 자동화된 대응 권장 사항을 제공하고 보안 운영팀이 흔히 겪는 오탐률 부담을 줄이는 선제적·자기 학습 시스템으로 전환합니다.
  • 포스트 퀀텀 암호화 리더십: IBM 연구는 NIST에서 표준화한 포스트 퀀텀 알고리즘에 대한 기여를 바탕으로 상당한 가치를 제공합니다. IBM의 암호화 민첩성 접근 방식과 결합된 이 퀀텀 세이프 기능을 통해 조직은 새로운 암호화 표준이 등장할 때 신속하게 적응할 수 있어, IBM은 시장 수요 타이밍보다 앞서 나가면서 미래 지향적인 데이터 보호 전략을 보장할 수 있습니다.

IBM의 접근 방식은 기술, 규정 또는 위협 등의 변화를 예측하는 데 기반을 두고 있습니다. IBM은 AI 거버넌스, 고급 암호화, 그리고 비즈니스 중심의 서비스 모델에 대한 강력한 기반을 바탕으로 조직이 현재와 미래에 가장 중요한 것을 보호할 수 있도록 지원합니다.

IBM을 통해 데이터 보안의 힘 활용하기

IBM이 IDC MarketScape에서 인정받은 것은 데이터 보호 및 거버넌스 분야에서 우리의 리더십과 혁신을 입증하는 것이라고 생각합니다. IBM의 솔루션에 대해 자세히 알아보고 IBM이 끊임없이 변화하는 디지털 환경의 도전을 해결하면서 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 어떻게 지원하는지 알아보세요.

발췌문은 여기에서 확인할 수 있습니다.

IBM 데이터 및 AI 보안 서비스

IBM 사이버 전략 및 리스크 제안

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

