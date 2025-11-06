IBM, IDC MarketScape의 '2025 데이터 보호 및 거버넌스 서비스' 리더로 선정
대규모 엔터프라이즈 혁신을 지원하는 신뢰할 수 있는 전략적 파트너로서 IBM은 깊이 있는 도메인 전문성, 업계 선도 기술, 비즈니스 성과에 대한 흔들림 없는 집중을 한데 모아 제공합니다.
IBM이 IDC MarketScape의 '2025년 전 세계 데이터 보호 및 거버넌스 서비스 벤더 평가(문서 # US52973625, October 2025)'에서 리더로 선정되었음을 자랑스럽게 알려드립니다. 이번 수상은 IBM이 전 세계 조직이 데이터를 안전하게 보호하고, 개인정보를 강화하며, 변화하는 거버넌스 기준을 지속적으로 충족할 수 있도록 지원하는 최첨단 솔루션 제공에 대한 노력을 인정받은 결과라고 생각합니다.
비즈니스 및 보안 경영진에게 올바른 파트너를 선택하는 것은 규정 준수뿐만 아니라 탄력적이고 위험 지향적이며 가치 중심적인 조직을 구축하는 데 매우 중요합니다. IDC MarketScape의 평가는 IBM이 전략적 조언자이자 신뢰할 수 있는 혁신가, 고도로 숙련된 구현 파트너로서의 역량을 갖추고 있으며, 고객이 복잡하고 빠르게 변화하는 규제 및 위협 환경에서 앞서 나갈 수 있도록 지원함을 보여준다고 믿습니다.
당사는 IBM이 데이터 보호, 개인정보 보호, 거버넌스에 대한 전체적인 접근 방식을 통해 차별화된다고 믿습니다. 대규모 엔터프라이즈 혁신을 지원하는 신뢰할 수 있는 전략적 파트너로서 IBM은 깊이 있는 도메인 전문성, 업계 선도 기술, 비즈니스 성과에 대한 흔들림 없는 집중을 한데 모아 제공합니다. 사이버 전략 및 거버넌스부터 데이터 보안 관행에 이르기까지 IBM은 포인트 솔루션을 넘어 각 고객의 요구에 맞는 엔드투엔드 전략을 제공합니다.
IDC MarketScape 보고서에서 강조한 주요 강점은 다음과 같습니다.
IBM의 접근 방식은 기술, 규정 또는 위협 등의 변화를 예측하는 데 기반을 두고 있습니다. IBM은 AI 거버넌스, 고급 암호화, 그리고 비즈니스 중심의 서비스 모델에 대한 강력한 기반을 바탕으로 조직이 현재와 미래에 가장 중요한 것을 보호할 수 있도록 지원합니다.
IBM이 IDC MarketScape에서 인정받은 것은 데이터 보호 및 거버넌스 분야에서 우리의 리더십과 혁신을 입증하는 것이라고 생각합니다. IBM의 솔루션에 대해 자세히 알아보고 IBM이 끊임없이 변화하는 디지털 환경의 도전을 해결하면서 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 어떻게 지원하는지 알아보세요.
발췌문은 여기에서 확인할 수 있습니다.