조직이 AI 실험에서 엔터프라이즈 규모 배포로 전환함에 따라 거버넌스는 더 이상 고립된 체크포인트나 문서에만 의존할 수 없습니다. 기업은 AI가 사용되는 위치, 위험 노출의 변화, 모델, 공급업체 및 배포 환경 전반에 걸쳐 올바른 제어가 이루어지고 있는지 여부에 대한 가시성을 확보해야 합니다.

IBM은 AI 거버넌스가 검증된 GRC 원칙과 결합되어야 한다고 생각합니다. watsonx.governance와 함께라면 조직은 AI 자산과 위험에 대한 가시성을 확보하고, 비즈니스 운영 및 규제 의무에 기반한 제어를 적용하며, AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 플랫폼에 구애받지 않는 책임을 강화할 수 있습니다.

AI 도입이 가속화됨에 따라 시장은 기업 규모에서 가시성, 제어 및 책임을 제공하는 거버넌스 접근 방식에 주목하여 조직이 AI 시스템에 대한 신뢰를 유지하면서 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원해야 합니다.