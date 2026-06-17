이번 수상은 조직이 AI를 책임감 있게 관리할 수 있도록 돕고 기능과 기술이 빠르게 발전할수록 실행 능력을 발휘할 수 있도록 지원하고자 하는 IBM의 비전을 잘 보여줍니다.
기업들은 일상적인 운영을 혁신하고 고객 경험을 개선하며 새로운 비즈니스 가치를 창출하기 위해 AI 도입을 가속화하고 있습니다. AI가 중요한 비즈니스 프로세스와 고객 대면 애플리케이션에 점점 더 많이 도입됨에 따라 조직은 AI를 책임감 있게 관리하고, 위험을 관리하고, 새로운 규정 및 표준을 준수하고 있음을 입증해야 한다는 압박에 직면해 있습니다.
오늘 IBM이 Gartner Magic Quadrant™ AI 거버넌스 플랫폼 부문에서 리더로 선정되었음을 발표하게 되어 기쁩니다.
Gartner의 첫 Magic Quadrant AI 거버넌스 플랫폼 부문 선정은 아직 구체화 단계에 있는 시장 범주의 결정적인 순간을 상징합니다. 조직이 AI 실험에서 엔터프라이즈 규모 배포로 전환함에 따라 IBM은 비즈니스 성과와 연결된 거버넌스, 위험, 규정 준수 및 운영 감독을 통합하는 포괄적인 접근 방식을 통해 AI 거버넌스의 미래 정의를 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. IBM은 이번 수상이 조직의 책임감 있는 AI 관리를 돕고 기능과 기술이 빠르게 발전함에 따라 실행 능력을 지원하려는 IBM의 비전을 강조하는 것이라고 생각합니다.
조직이 AI 실험에서 엔터프라이즈 규모 배포로 전환함에 따라 거버넌스는 더 이상 고립된 체크포인트나 문서에만 의존할 수 없습니다. 기업은 AI가 사용되는 위치, 위험 노출의 변화, 모델, 공급업체 및 배포 환경 전반에 걸쳐 올바른 제어가 이루어지고 있는지 여부에 대한 가시성을 확보해야 합니다.
IBM은 AI 거버넌스가 검증된 GRC 원칙과 결합되어야 한다고 생각합니다. watsonx.governance와 함께라면 조직은 AI 자산과 위험에 대한 가시성을 확보하고, 비즈니스 운영 및 규제 의무에 기반한 제어를 적용하며, AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 플랫폼에 구애받지 않는 책임을 강화할 수 있습니다.
AI 도입이 가속화됨에 따라 시장은 기업 규모에서 가시성, 제어 및 책임을 제공하는 거버넌스 접근 방식에 주목하여 조직이 AI 시스템에 대한 신뢰를 유지하면서 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원해야 합니다.
IBM은 AI 거버넌스가 단순한 모델 감독을 넘어 더 광범위한 기업 분야로 진화하고 있다고 생각합니다. 조직은 AI 사용 사례와 애플리케이션에 대한 가시성을 확보하고, 비즈니스 및 규제 요구 사항에 맞게 제어를 조정해야 하며, 점점 더 복잡해지는 AI 에코시스템 전반에 걸쳐 책임을 확장해야 합니다. IBM은 watsonx.governance®에서 AI 거버넌스와 GRC 기능을 결합하여 새로운 거버넌스 시대를 정의하도록 지원하며, 조직이 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 가시성, 제어 및 책임을 운영할 수 있도록 돕습니다.
책임감 있는 AI는 이제 비즈니스의 필수 요소가 되었기 때문에 거버넌스는 더 이상 미래의 고려 사항이 아닙니다. 조직은 점점 더 복잡해지는 환경에서 AI 자산, 모델, 위험, 제어 및 규정 준수 의무에 대한 가시성이 필요합니다. IBM은 고객이 완전한 가시성을 확보하고 거버넌스 프로그램을 보다 효과적으로 확장할 수 있도록 지원하는 기능에 지속적으로 투자하고 있습니다.
앞으로 IBM의 로드맵에는 AI 자산 재고 및 리니지를 중앙 집중화하는 거버넌스 그래프, 규제 모니터링을 위한 AI 지평 검사 기능, 위험 및 규정 준수 워크플로를 자동화하는 데 도움이 되는 사용 사례 온보딩 에이전트와 같은 새로운 기능이 포함됩니다. 이러한 투자는 AI 거버넌스를 보다 지능적이고 사전 예방적이며 일상적인 비즈니스 운영에 통합하기 위한 IBM의 전략을 반영합니다.
조직이 AI 실험에서 전사적 배포로 전환함에 따라 거버넌스는 신뢰를 구축하고 위험을 관리하며 지속 가능하고 장기적인 혁신을 가능하게 하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.
IBM이 Gartner Magic Quadrant AI 거버넌스 플랫폼 부문에서 리더로 선정됨으로써 고객이 책임감 있게 AI를 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하고자 하는 IBM의 노력은 더욱 강화될 것입니다. IBM은 watsonx.governance를 통해 조직이 AI를 자신 있게 관리하고, 변화하는 규제 기대치를 충족하고, AI에서 비즈니스 가치를 더욱 빠르게 창출하는 데 필요한 기능을 지속적으로 제공할 것입니다.
Gartner Magic Quadrant AI 거버넌스 플랫폼 부문, Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford, 2026년 6월 17일 수요일
Gartner 및 Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다.
Gartner는 자사 발행물에 언급된 어떠한 회사, 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급이나 기타 지정이 있는 공급업체만을 선택하도록 권고하지 않습니다. Gartner의 발행물은 Gartner의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견을 담고 있으며, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 본 발행물과 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함해 명시적 또는 묵시적 모든 보증을 부인합니다.
이 그래픽은 Gartner, Inc.에서 발행한 대규모 연구 문서의 일부로 전체 문서의 맥락에서 평가되어야 합니다. IBM에 요청하시면 Gartner 문서를 받아보실 수 있습니다.