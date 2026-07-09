IBM, Everest Group의 마케팅 혁신 서비스 PEAK Matrix Assessment 2026에서 리더로 선정

이를 통해 고객이 AI 시대의 마케팅을 혁신하고 혁신을 비즈니스 가치로 전환할 수 있도록 지원하려는 IBM의 비전을 분명히 알 수 있습니다.
조직은 그 어느 때보다 더 많은 마케팅 기술, 더 많은 데이터, 더 많은 AI 기능을 보유하고 있습니다. 그러나 많은 기업이 여전히 이러한 투자를 더 뛰어난 고객 경험, 더 큰 효율성, 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하기 위해 노력하고 있습니다.
동시에 업계는 AI 도입의 새로운 단계로 접어들고 있습니다. 조직들은 생성형 AI로 수익을 창출하고 파일럿 수준을 넘어설 방안을 모색하고 있습니다. 하지만 대부분의 CMO는 올바른 여정을 정의하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예산이 동결되거나 제한됨에 따라, 마케팅 책임자들에게 모든 마케팅, MarTech, AI 투자에서 측정 가능한 비즈니스 영향력을 입증해야 한다는 압박이 점점 더 심해지고 있습니다.
이러한 배경에서 IBM은 Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026에서 리더로 선정되었습니다. 이번 선정은 조직이 마케팅 운영 모델을 현대화하고 고객 경험을 개선하며 AI 기반 마케팅 기능의 채택을 가속화하도록 지원하는 IBM의 능력이 반영된 결과입니다. Everest Group에 따르면 리더 기업들은 전략, 경험, 데이터, 기술, AI를 결합하여 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 엔드투엔드 마케팅 혁신 전반에 걸쳐 강력한 역량을 보여주고 있습니다.
오늘날 조직은 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하기 위해 전략, 운영, 고객 경험, 데이터, 기술, AI를 연결해야 합니다. IBM은 컨설팅, 기술, 업계 전문성을 결합하여 고객이 이러한 우선 순위를 해결할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 다음과 같은 기능을 통해 고객이 마케팅 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
또한, IBM은 이러한 기능 중 다수를 자체 마케팅 조직에 적용하여 고객이 실험 단계에서 엔터프라이즈 규모의 도입 단계로 전환하도록 지원하는 직접적인 경험을 제공했습니다.
오늘날 가장 큰 가치를 창출하는 조직은 AI를 독립적인 이니셔티브로 취급하지 않으며, 고객 참여 및 비즈니스 운영 방식을 결정하는 워크플로, 의사 결정, 경험에 AI를 통합하고 있습니다.
마케팅 책임자들에게 있어 기회란 고립된 사용 사례를 넘어 마케팅이 시스템으로서 작동하는 방식에 집중하여 고객 경험, 운영, 데이터, 기술, AI를 공유된 비즈니스 목표를 중심으로 조정하는 것입니다.
IBM은 이 부분에서 고객이 앞으로 나아갈 수 있도록 지원합니다. 컨설팅, AI, 데이터, 기술 역량을 통합하여 마케팅 운영과 고객 경험을 현대화합니다. 목표는 단순히 새로운 기능을 구현하는 것이 아니라, 조직이 이를 통해 의미 있는 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 것입니다.
IBM Consulting이 AI 시대에 조직이 마케팅 및 고객 경험을 혁신하여 더 큰 비즈니스 가치를 창출하도록 지원하는 방법을 알아보세요.