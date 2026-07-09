IBM, Everest Group의 마케팅 혁신 서비스 PEAK Matrix Assessment 2026에서 리더로 선정

조직은 그 어느 때보다 더 많은 마케팅 기술, 더 많은 데이터, 더 많은 AI 기능을 보유하고 있습니다. 그러나 많은 기업이 여전히 이러한 투자를 더 뛰어난 고객 경험, 더 큰 효율성, 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하기 위해 노력하고 있습니다.

동시에 업계는 AI 도입의 새로운 단계로 접어들고 있습니다. 조직들은 생성형 AI로 수익을 창출하고 파일럿 수준을 넘어설 방안을 모색하고 있습니다. 하지만 대부분의 CMO는 올바른 여정을 정의하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예산이 동결되거나 제한됨에 따라, 마케팅 책임자들에게 모든 마케팅, MarTech, AI 투자에서 측정 가능한 비즈니스 영향력을 입증해야 한다는 압박이 점점 더 심해지고 있습니다.

이러한 배경에서 IBM은 Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026에서 리더로 선정되었습니다. 이번 선정은 조직이 마케팅 운영 모델을 현대화하고 고객 경험을 개선하며 AI 기반 마케팅 기능의 채택을 가속화하도록 지원하는 IBM의 능력이 반영된 결과입니다. Everest Group에 따르면 리더 기업들은 전략, 경험, 데이터, 기술, AI를 결합하여 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 엔드투엔드 마케팅 혁신 전반에 걸쳐 강력한 역량을 보여주고 있습니다.