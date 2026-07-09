그라데이션이 있는 파란색 배경에 반투명한 보라색 및 파란색 도형 3개가 겹쳐진 모습의 엔터프라이즈 Salesforce 혁신 제품의 디지털 일러스트레이션
인공지능 IT 자동화

IBM, Everest Group의 마케팅 혁신 서비스 PEAK Matrix Assessment 2026에서 리더로 선정

이를 통해 고객이 AI 시대의 마케팅을 혁신하고 혁신을 비즈니스 가치로 전환할 수 있도록 지원하려는 IBM의 비전을 분명히 알 수 있습니다.

게시일 2026년 07월 9일

조직은 그 어느 때보다 더 많은 마케팅 기술, 더 많은 데이터, 더 많은 AI 기능을 보유하고 있습니다. 그러나 많은 기업이 여전히 이러한 투자를 더 뛰어난 고객 경험, 더 큰 효율성, 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환하기 위해 노력하고 있습니다.

동시에 업계는 AI 도입의 새로운 단계로 접어들고 있습니다. 조직들은 생성형 AI로 수익을 창출하고 파일럿 수준을 넘어설 방안을 모색하고 있습니다. 하지만 대부분의 CMO는 올바른 여정을 정의하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예산이 동결되거나 제한됨에 따라, 마케팅 책임자들에게 모든 마케팅, MarTech, AI 투자에서 측정 가능한 비즈니스 영향력을 입증해야 한다는 압박이 점점 더 심해지고 있습니다.

이러한 배경에서 IBM은 Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026에서 리더로 선정되었습니다. 이번 선정은 조직이 마케팅 운영 모델을 현대화하고 고객 경험을 개선하며 AI 기반 마케팅 기능의 채택을 가속화하도록 지원하는 IBM의 능력이 반영된 결과입니다. Everest Group에 따르면 리더 기업들은 전략, 경험, 데이터, 기술, AI를 결합하여 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 엔드투엔드 마케팅 혁신 전반에 걸쳐 강력한 역량을 보여주고 있습니다.

IBM이 고객의 마케팅 혁신을 지원하는 방법

오늘날 조직은 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하기 위해 전략, 운영, 고객 경험, 데이터, 기술, AI를 연결해야 합니다. IBM은 컨설팅, 기술, 업계 전문성을 결합하여 고객이 이러한 우선 순위를 해결할 수 있도록 지원합니다.

IBM은 다음과 같은 기능을 통해 고객이 마케팅 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.

  • 전사적 혁신: IBM은 전략, 설계, 운영을 통합하여 조직에서 마케팅의 전사적인 작동 방식을 재고하도록 지원하여, 마케팅이 단절된 이니셔티브의 집합이 아니라 통합된 성장의 원동력으로서 인식하도록 합니다.
  • 업계별 전문성: 소매 및 금융 서비스에서 의료, 미디어, 여행에 이르기까지 IBM은 심층적인 업계 지식과 마케팅 혁신 역량을 결합하여 고객이 각 분야의 고유한 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
  • AI 기반 혁신: watsonx Orchestrate 및 IBM® Consulting Advantage를 비롯한 IBM의 AI 기반 기능 포트폴리오는 조직이 마케팅 워크플로 전반에서 AI 에이전트를 구축, 배포, 오케스트레이션할 수 있도록 지원합니다. IBM은 고객이 대규모로 데이터 및 인텔리전스를 활용할 수 있도록 Confluent와 공동 개발한 솔루션을 포함하여 최신 데이터 및 AI 에코시스템에 투자하고 있습니다.
  • 연결된 고객 경험: IBM은 Experience Orchestrator를 통해 조직이 구성 가능한 엔드투엔드 상거래 경험을 간소화하여 고객을 위한 더 원활한 여정을 창출하는 동시에, 마케팅 및 상거래 운영 전반에서 민첩성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
  • 강력한 에코시스템 접근 방식: IBM의 에코시스템 주도의 제안은 고객이 혁신을 가속화하고 마케팅 투자에서 더 큰 가치를 창출하는 데 필요한 기술, 플랫폼, 파트너를 통합할 수 있도록 지원합니다.

또한, IBM은 이러한 기능 중 다수를 자체 마케팅 조직에 적용하여 고객이 실험 단계에서 엔터프라이즈 규모의 도입 단계로 전환하도록 지원하는 직접적인 경험을 제공했습니다.

마케팅 책임자들에게 의미하는 바

오늘날 가장 큰 가치를 창출하는 조직은 AI를 독립적인 이니셔티브로 취급하지 않으며, 고객 참여 및 비즈니스 운영 방식을 결정하는 워크플로, 의사 결정, 경험에 AI를 통합하고 있습니다.

마케팅 책임자들에게 있어 기회란 고립된 사용 사례를 넘어 마케팅이 시스템으로서 작동하는 방식에 집중하여 고객 경험, 운영, 데이터, 기술, AI를 공유된 비즈니스 목표를 중심으로 조정하는 것입니다.

IBM은 이 부분에서 고객이 앞으로 나아갈 수 있도록 지원합니다. 컨설팅, AI, 데이터, 기술 역량을 통합하여 마케팅 운영과 고객 경험을 현대화합니다. 목표는 단순히 새로운 기능을 구현하는 것이 아니라, 조직이 이를 통해 의미 있는 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 것입니다.

IBM Consulting이 AI 시대에 조직이 마케팅 및 고객 경험을 혁신하여 더 큰 비즈니스 가치를 창출하도록 지원하는 방법을 알아보세요.

여기에서 자세히 살펴보기

Pierre Charchaflian 부사장, 선임 파트너, 글로벌 마케팅 솔루션 책임자

Pierre Charchaflian

Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

자세히 보기 IBM Consulting 살펴보기
What's New at IBM 뉴스레터

IBM의 최신 제품 및 기능 발표 소식을 받아보세요.