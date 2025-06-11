BARC 2025 Score 통합 계획 및 분석 분야에서 시장 선도 기업으로 인정받은 IBM

2025년 6월 11일
IBM이 2025 BARC 통합 계획 및 분석 부문 점수에서 리더로 선정되었습니다. 이러한 인정은 고객이 변화에 발맞추는 데 그치지 않고 앞서 나갈 수 있도록 지원하는 통합된 지능형 계획 플랫폼을 통해 조직의 역량을 강화하려는 IBM의 끊임없는 노력을 반영합니다.
변동성이 새로운 표준이 되고 비즈니스 사이클이 그 어느 때보다 빠르게 움직이는 시기에 계획하고 적응하며 단호하게 행동하는 능력은 경쟁력 확보를 위한 필수 요소가 되었습니다. 오늘날 많은 기업에서 계획은 너무 느리고, 너무 단절되며, 너무 반응적으로 수립됩니다. IBM Planning Analytics는 이러한 상황을 변화시킵니다. 어떻게 가능한지 알아보세요.
재무 혁신 전략을 재고하든, 통합 비즈니스 계획을 확장하든, 수동 단계를 줄여 더 빠르게 진행하고 싶든, IBM Planning Analytics는 확신을 갖고 리드하실 수 있게 지원하도록 설계되었습니다.
BARC가 보고서에서 설명했듯이 "IBM Planning Analytics는 비즈니스 파워 유저가 확장 가능한 고성능 인메모리 데이터베이스를 기반으로 맞춤형 계획, 예산 책정, 예측은 물론 분석 애플리케이션을 만들 수 있는 풍부한 유연성을 제공합니다." BARC는 또한 UX, 워크플로 자동화, AI 및 watsonx와 ILOG CPLEX와 같은 플랫폼과의 통합에 대한 지속적인 투자를 집중 조명합니다.
계획이 귀사 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 새롭게 정의해보세요. IBM Planning Analytics가 다른 솔루션과 어떻게 다른지 확인하고 IBM Planning Analytics를 직접 체험해 보세요.