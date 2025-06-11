BARC 2025 Score 통합 계획 및 분석 분야에서 시장 선도 기업으로 인정받은 IBM

재무 혁신 전략을 재고하든, 통합 비즈니스 계획을 확장하든, 수동 단계를 줄여 더 빠르게 진행하고 싶든, IBM Planning Analytics는 확신을 갖고 리드하실 수 있게 지원하도록 설계되었습니다.

BARC가 보고서에서 설명했듯이 "IBM Planning Analytics는 비즈니스 파워 유저가 확장 가능한 고성능 인메모리 데이터베이스를 기반으로 맞춤형 계획, 예산 책정, 예측은 물론 분석 애플리케이션을 만들 수 있는 풍부한 유연성을 제공합니다." BARC는 또한 UX, 워크플로 자동화, AI 및 watsonx와 ILOG CPLEX와 같은 플랫폼과의 통합에 대한 지속적인 투자를 집중 조명합니다.

계획이 귀사 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 새롭게 정의해보세요. IBM Planning Analytics가 다른 솔루션과 어떻게 다른지 확인하고 IBM Planning Analytics를 직접 체험해 보세요.

보고서 다운로드

무료 평가판 시작