BARC 2025 Score 통합 계획 및 분석 분야에서 시장 선도 기업으로 인정받은 IBM

2025년 6월 11일

Ayushi Jain

IBM이 2025 BARC 통합 계획 및 분석 부문 점수에서 리더로 선정되었습니다. 이러한 인정은 고객이 변화에 발맞추는 데 그치지 않고 앞서 나갈 수 있도록 지원하는 통합된 지능형 계획 플랫폼을 통해 조직의 역량을 강화하려는 IBM의 끊임없는 노력을 반영합니다.

IBM® Planning Analytics의 판도를 바꾸는 방법

변동성이 새로운 표준이 되고 비즈니스 사이클이 그 어느 때보다 빠르게 움직이는 시기에 계획하고 적응하며 단호하게 행동하는 능력은 경쟁력 확보를 위한 필수 요소가 되었습니다. 오늘날 많은 기업에서 계획은 너무 느리고, 너무 단절되며, 너무 반응적으로 수립됩니다. IBM Planning Analytics는 이러한 상황을 변화시킵니다. 어떻게 가능한지 알아보세요.

  1. 데이터 분석가뿐만 아니라 의사 결정권자를 위해 구축:  IBM Planning Analytics의 중심에는 비즈니스 리더와 재무 팀에게 실시간으로 계획을 수립하고 조정할 수 있는 기능을 제공하는 초고속 인메모리 엔진(TM1)이 있습니다. 예산 책정부터 가정(What-if) 모델링까지, 경쟁업체가 질문을 정의하기도 전에 답을 얻을 수 있습니다.
  2. 중요한 곳에 AI 활용: BARC는 여러 시나리오에서 예측하고, 이상 징후를 감지하고, 문제가 되기 전에 불일치 사항을 표시할 수 있는 IBM의 내장 AI와 머신 러닝에 중점을 둡니다. 즉, 수치에 대한 신뢰도가 높아지고 예상치 못한 상황이 발생할 가능성이 줄어듭니다.
  3. 사람을 위한 설계: Planning Analytics는 새롭게 현대화된 웹 인터페이스, 직관적인 시각적 워크플로, 자연어에 반응하는 AI 기반 어시스턴트를 통해 집중도를 포기하지 않고도 누구나 정교한 계획에 액세스할 수 있습니다.
  4. 귀사의 비즈니스에 맞춤화: 한 가지 크기로 모두 해결하려는 도구와는 달리, IBM Planning Analytics는 귀사의 비즈니스 모델에 맞춰 조정됩니다. 재무, 공급망, 인력, 프로젝트 계획 등 필요한 것을 구축하거나 IBM 및 파트너의 사전 구축된 콘텐츠 라이브러리를 활용할 수 있습니다.
  5. 원하는 방식으로 배포: IBM Planning Analytics는 현재 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 등 어디에서든 사용할 수 있으며, 향후에도 함께 확장할 수 있습니다. VIA IBM Cloud, AWS 및 Azure에서도 사용할 수 있습니다.

기업의 신뢰, 분석가의 인정

재무 혁신 전략을 재고하든, 통합 비즈니스 계획을 확장하든, 수동 단계를 줄여 더 빠르게 진행하고 싶든, IBM Planning Analytics는 확신을 갖고 리드하실 수 있게 지원하도록 설계되었습니다.

BARC가 보고서에서 설명했듯이 "IBM Planning Analytics는 비즈니스 파워 유저가 확장 가능한 고성능 인메모리 데이터베이스를 기반으로 맞춤형 계획, 예산 책정, 예측은 물론 분석 애플리케이션을 만들 수 있는 풍부한 유연성을 제공합니다." BARC는 또한 UX, 워크플로 자동화, AI 및 watsonx와 ILOG CPLEX와 같은 플랫폼과의 통합에 대한 지속적인 투자를 집중 조명합니다.

계획이 귀사 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 새롭게 정의해보세요. IBM Planning Analytics가 다른 솔루션과 어떻게 다른지 확인하고 IBM Planning Analytics를 직접 체험해 보세요.

보고서 다운로드

무료 평가판 시작

