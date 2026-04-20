IBM, 2026년 서유럽 지역 Adobe 고객 경험 오케스트레이션 올해의 파트너로 선정

고객의 기대치는 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있습니다. 고객과의 상호작용이 순간으로 압축되고 AI가 브랜드와의 소통 방식을 재편함에 따라, 기업들은 고객의 의도에 신속하고, 적절하며, 확신 있게 대응해야 한다는 압박을 점점 더 크게 받고 있습니다. 데이터, 고객 여정, 채널 전반에 걸쳐 이러한 순간들을 조율하는 것은 의미 있는 고객 경험을 제공하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.

이것이 바로 IBM이 2026년 서유럽 지역 Adobe 고객 경험 오케스트레이션 올해의 파트너로 선정된 것을 자랑스럽게 생각하는 이유입니다(블로그).

이 상은 IBM과 Adobe 간의 20년 이상 이어져 온 강력한 파트너십과 두 회사가 서유럽 전역에서 함께 이뤄낸 가시적인 성과를 인정하는 것입니다. Adobe의 업계 선도적인 고객 경험 플랫폼과 IBM의 심층적인 컨설팅, 데이터 및 AI 전문성을 결합함으로써 조직은 단편적인 상호 작용에서 벗어나 고객의 요구에 실시간으로 대응하는 체계적이고 포괄적인 경험으로 전환할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.