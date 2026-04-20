IBM, 2026년 서유럽 지역 Adobe 고객 경험 오케스트레이션 올해의 파트너로 선정

서유럽 전역에서 IBM과 Adobe는 기업들이 직면한 중대한 고객 경험 과제, 즉 기회를 놓치기 전에 인사이트를 실행으로 전환하는 데 도움을 주고 있습니다.
고객의 기대치는 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있습니다. 고객과의 상호작용이 순간으로 압축되고 AI가 브랜드와의 소통 방식을 재편함에 따라, 기업들은 고객의 의도에 신속하고, 적절하며, 확신 있게 대응해야 한다는 압박을 점점 더 크게 받고 있습니다. 데이터, 고객 여정, 채널 전반에 걸쳐 이러한 순간들을 조율하는 것은 의미 있는 고객 경험을 제공하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.
이것이 바로 IBM이 2026년 서유럽 지역 Adobe 고객 경험 오케스트레이션 올해의 파트너로 선정된 것을 자랑스럽게 생각하는 이유입니다(블로그).
이 상은 IBM과 Adobe 간의 20년 이상 이어져 온 강력한 파트너십과 두 회사가 서유럽 전역에서 함께 이뤄낸 가시적인 성과를 인정하는 것입니다. Adobe의 업계 선도적인 고객 경험 플랫폼과 IBM의 심층적인 컨설팅, 데이터 및 AI 전문성을 결합함으로써 조직은 단편적인 상호 작용에서 벗어나 고객의 요구에 실시간으로 대응하는 체계적이고 포괄적인 경험으로 전환할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.
서유럽 전역에서 IBM과 Adobe는 기업들이 직면한 중대한 고객 경험 과제, 즉 기회를 놓치기 전에 인사이트를 실행으로 전환하는 데 도움을 주고 있습니다. 조직은 방대한 양의 고객 데이터를 수집하지만 그 대부분은 여전히 사일로화되어 있습니다. 실제로 IBM 기업가치연구소(IBV)가 Adobe와 공동으로 실시한 새로운 연구에 따르면, 조직에서 수집한 고객 데이터의 34%가 고객 경험 의사 결정에 전혀 활용되지 않아 시기적절하고 개인화된 고객 참여를 제한하고 있는 것으로 나타났습니다.
IBM은 이 지역에서 고객이 데이터, 의사 결정, 실행을 연속적인 운영 모델로 연결하여 채널 전반에 걸쳐 고객 신호를 일관되게 인식, 해석 및 대응할 수 있도록 지원하는 데 주력해 왔습니다. 또한 watsonx orchestrate와 같은 AI 기반 오케스트레이션 도구를 활용하여 팀이 업무를 조정하고, 의사 결정을 자동화하며, 인사이트에서 실행으로 더 빠르게 나아갈 수 있도록 지원하는 경우도 점점 늘고 있습니다.
Adobe의 글로벌 파트너 조직 부사장인 Alison Webster는 "서유럽 전역에서 조직들은 고객 경험 개선을 실험하는 단계에서 벗어나 이를 대규모로 운영하는 단계로 나아가고 있습니다."라고 말합니다. “IBM은 Adobe의 플랫폼을 효과적으로 활용하여 조직이 고객 여정, 데이터, 실행을 연결함으로써 비즈니스에 진정한 모멘텀을 창출하도록 돕는 점에서 두각을 나타내고 있습니다.”
이번 수상은 IBM과 Adobe의 공통된 신념을 반영하기도 합니다. 즉, AI는 강력한 원동력이지만, 지속 가능한 고객 관계는 잘 조율된 경험을 통해 구축된다는 것입니다. 적절한 거버넌스, 투명성, 일관성을 바탕으로 고객 여정 전반에 AI를 적용함으로써, 조직은 신뢰와 통제력을 유지하면서 신속하게 움직일 수 있습니다.
IBM의 파트너이자 EMEA 마케팅 혁신 책임자 겸 고객 파트너인 Jay Trestain은 "고객 경험 혁신은 더 이상 개별 접점을 개선하는 것이 아니라, 고객을 중심으로 조직이 운영되는 방식을 바꾸는 것입니다."라고 말합니다. “이번 수상은 우리 팀이 고객들이 더 빠르게 대응하고, 부서 간에 더 효과적으로 협업하며, 의미 있는 비즈니스 가치로 이어지는 경험을 제공할 수 있도록 고객 경험 모델을 재구축하도록 돕고 있음을 보여줍니다.”