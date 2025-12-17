IBM, 주요 분석 기관에서 AI 거버넌스 및 GRC 분야의 리더 기업으로 선정

조직이 중요한 워크플로에 생성형 AI를 도입함에 따라 거버넌스는 모델, 의사 결정, 기업 리스크를 아우르는 총체적인 것이어야 합니다.

IBM은 책임감 있는 혁신을 위해서는 AI 거버넌스와 GRC를 고립된 포인트 솔루션으로 취급하는 것이 아니라 통합해야 한다고 생각합니다. watsonx.governance 및 IBM OpenPages를 통해 고객이 AI를 엔드투엔드로 관리하고 이를 위험 및 규정 준수 성과에 직접 연결할 수 있도록 지원합니다.