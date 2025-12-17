IBM, 주요 분석 기관에서 AI 거버넌스 및 GRC 분야의 리더 기업으로 선정
최근 IDC, Forrester, Gartner는 통합 거버넌스로의 시장 변화를 반영하고, AI 거버넌스 및 GRC 전반에 걸친 IBM의 전략과 혁신을 인정하는 연구 결과를 발표했습니다.
조직이 중요한 워크플로에 생성형 AI를 도입함에 따라 거버넌스는 모델, 의사 결정, 기업 리스크를 아우르는 총체적인 것이어야 합니다.
IBM은 책임감 있는 혁신을 위해서는 AI 거버넌스와 GRC를 고립된 포인트 솔루션으로 취급하는 것이 아니라 통합해야 한다고 생각합니다. watsonx.governance 및 IBM OpenPages를 통해 고객이 AI를 엔드투엔드로 관리하고 이를 위험 및 규정 준수 성과에 직접 연결할 수 있도록 지원합니다.
IDC MarketScape의 최근 연구는 신뢰할 수 있는 기술과 전문성을 통해 조직이 AI와 위험을 모두 관리할 수 있도록 지원하는 IBM의 지속적인 발전을 잘 보여주고 있는 것으로 보입니다. 여러 IDC MarketScape 평가에서 통합 AI 거버넌스, 생성형 AI 감독, 엔터프라이즈 GRC를 아우르는 IBM의 역량과 전략이 일관되게 인정받고 있습니다.
이러한 인정은 IBM이 기존 위험 관리와 AI 기반 위험 관리 모두에 걸쳐 거버넌스를 통합하는 리더 기업임을 다시 한 번 입증하는 것이라고 생각합니다.
Forrester의 선정은 책임감 있게 AI를 확장하는 조직에 필수적인 정책 중심 모델 거버넌스, 편향 탐지, 라이프사이클 통합 분야에서 IBM의 강점을 강조한 것이라고 생각합니다.
이러한 인정은 고객이 규정 준수와 위험을 관리할 뿐만 아니라 비즈니스 의사 결정을 뒷받침하는 AI 시스템에 대한 신뢰를 구축하도록 지원하는 데 주력하는 IBM의 노력을 반영합니다.
당사의 관점에서 볼 때, The Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools for Assurance Leaders 2025(Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, Jie Zhang, 2025년 10월 27일)는 거버넌스 현대화를 지원하려는 IBM의 노력을 분명히 보여줍니다.
IBM은 통합 플랫폼에서 기업 리스크, 규정 준수, AI 거버넌스를 연결하는 것이 얼마나 중요한지를 보여주는 IBM OpenPages with watsonx.governance로 인정받았습니다. 이러한 포지셔닝은 AI로 정의되는 시대에 조직이 감독과 보증을 강화할 수 있도록 지원하려는 IBM의 비전을 강화합니다.
주요 분석 기관인 IDC, Forrester, Gartner는 AI의 신뢰, 투명성, 거버넌스를 발전시키기 위한 IBM의 노력을 일관되게 인정하고 있습니다. IBM은 watsonx.governance 및 IBM OpenPages를 통해 조직이 책임 있는 AI를 운영하고 비즈니스, 위험, 기술 영역 전반에 걸쳐 거버넌스를 통합할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다.
IBM은 AI의 미래가 책임 있는 혁신에 달려 있다고 믿으며, 고객이 거버넌스를 신뢰와 경쟁 우위의 원천으로 전환할 수 있도록 최선을 다해 지원하고 있습니다.
