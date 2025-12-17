인공지능 IT 자동화

IBM, 주요 분석 기관에서 AI 거버넌스 및 GRC 분야의 리더 기업으로 선정

최근 IDC, Forrester, Gartner는 통합 거버넌스로의 시장 변화를 반영하고, AI 거버넌스 및 GRC 전반에 걸친 IBM의 전략과 혁신을 인정하는 연구 결과를 발표했습니다.

게시일 2025년 12월 17일
조직이 중요한 워크플로에 생성형 AI를 도입함에 따라 거버넌스는 모델, 의사 결정, 기업 리스크를 아우르는 총체적인 것이어야 합니다.

IBM은 책임감 있는 혁신을 위해서는 AI 거버넌스와 GRC를 고립된 포인트 솔루션으로 취급하는 것이 아니라 통합해야 한다고 생각합니다. watsonx.governance 및 IBM OpenPages를 통해 고객이 AI를 엔드투엔드로 관리하고 이를 위험 및 규정 준수 성과에 직접 연결할 수 있도록 지원합니다.

IDC MarketScape: 통합 AI 거버넌스 및 GRC 전반에서 IBM을 리더로 선정

IDC MarketScape의 최근 연구는 신뢰할 수 있는 기술과 전문성을 통해 조직이 AI와 위험을 모두 관리할 수 있도록 지원하는 IBM의 지속적인 발전을 잘 보여주고 있는 것으로 보입니다. 여러 IDC MarketScape 평가에서 통합 AI 거버넌스, 생성형 AI 감독, 엔터프라이즈 GRC를 아우르는 IBM의 역량과 전략이 일관되게 인정받고 있습니다.

  • IBM은 IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025~2026 벤더 평가(#US53514825, 2025년 12월)에서 리더로 선정되었습니다. 이번 선정은 플랫폼에 구애받지 않는 엔드투엔드 거버넌스, 운영 환경에서의 의사 결정 신뢰성 확보, 내장된 규정 준수 및 보안, AI 에이전트에 대한 가시성, 그리고 루프 내 평가자를 활용해 위험을 지속적으로 감지하고 완화하는 실시간 가드레일 등 IBM watsonx.governance의 강점을 반영한 결과라고 판단됩니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
  • IBM은 IDC MarketScape: Worldwide Generative AI Evaluation Technology Products 2025 벤더 평가(#US53015025, 2025년 9월)에서 리더로 선정되었습니다. IBM은 조직이 생성형 AI 워크플로 전반에서 위험, 투명성, 규정 준수를 관리할 수 있도록 지원하는 역량을 인정받은 결과라고 생각합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
  • IBM은 IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance Software 2025 벤더 평가(#US53615325, 2025년 6월)에서 리더로 선정되었습니다. IBM의 OpenPages는 성숙한 GRC 조직이 활용할 수 있는 모든 기능을 갖춘 포괄적인 조직 간 GRC 기능을 제공합니다. OpenPages에는 최종 사용자 작업 간소화, 고유한 인사이트 생성, 객관성 향상, 실행 가능한 결과 창출을 지원하기 위해 플랫폼 전반에 걸쳐 적극적으로 통합하고 있는 IBM의 생성형 AI 및 머신 러닝 프레임워크인 watsonx.ai와의 통합이 포함되어 있습니다. 이번 인증은 운영 위험, 규정 준수 및 AI 거버넌스를 단일 플랫폼으로 통합하는 IBM의 가치를 입증하는 것이라고 생각합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
  • 또한 IBM OpenPages는 금융 GRC 2024 및 2025에서 IDC 고객 만족도(CSAT) 상을 수상했습니다. 이는 규제 대상 산업에서 성과를 제공할 수 있는 IBM의 능력에 대한 고객의 신뢰를 반영한 것입니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이러한 인정은 IBM이 기존 위험 관리와 AI 기반 위험 관리 모두에 걸쳐 거버넌스를 통합하는 리더 기업임을 다시 한 번 입증하는 것이라고 생각합니다.

Forrester: AI 거버넌스 솔루션 분야에서 IBM을 리더로 선정

Forrester의 선정은 책임감 있게 AI를 확장하는 조직에 필수적인 정책 중심 모델 거버넌스, 편향 탐지, 라이프사이클 통합 분야에서 IBM의 강점을 강조한 것이라고 생각합니다.

이러한 인정은 고객이 규정 준수와 위험을 관리할 뿐만 아니라 비즈니스 의사 결정을 뒷받침하는 AI 시스템에 대한 신뢰를 구축하도록 지원하는 데 주력하는 IBM의 노력을 반영합니다.

Gartner: GRC 분야에서 IBM 인정

당사의 관점에서 볼 때, The Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools for Assurance Leaders 2025(Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, Jie Zhang, 2025년 10월 27일)는 거버넌스 현대화를 지원하려는 IBM의 노력을 분명히 보여줍니다.
 
IBM은 통합 플랫폼에서 기업 리스크, 규정 준수, AI 거버넌스를 연결하는 것이 얼마나 중요한지를 보여주는 IBM OpenPages with watsonx.governance로 인정받았습니다. 이러한 포지셔닝은 AI로 정의되는 시대에 조직이 감독과 보증을 강화할 수 있도록 지원하려는 IBM의 비전을 강화합니다.

책임 있는 혁신을 향한 IBM의 약속

주요 분석 기관인 IDC, Forrester, Gartner는 AI의 신뢰, 투명성, 거버넌스를 발전시키기 위한 IBM의 노력을 일관되게 인정하고 있습니다. IBM은 watsonx.governance 및 IBM OpenPages를 통해 조직이 책임 있는 AI를 운영하고 비즈니스, 위험, 기술 영역 전반에 걸쳐 거버넌스를 통합할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다.
 
IBM은 AI의 미래가 책임 있는 혁신에 달려 있다고 믿으며, 고객이 거버넌스를 신뢰와 경쟁 우위의 원천으로 전환할 수 있도록 최선을 다해 지원하고 있습니다.

Jordan Byrd

Product Marketing Lead, AI/ML Ops

IBM

면책 조항

Gartner 및 Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다.

Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner의 Research & Advisory 조직의 견해로 구성되며, 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.