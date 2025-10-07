더 빠르고 스마트한 소프트웨어 개발을 위한 AI 파트너, IBM Project Bob 발표

IBM Project Bob은 단순한 코딩 어시스턴트가 아닌 AI 개발 파트너입니다.
사용자가 정한 방식으로 작동하도록 설계된 Project Bob은 설계에서 배포에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 사용자의 워크플로에 맞춰 조정됩니다. 레거시 시스템을 현대화하든 완전히 새로운 시스템을 만들든, Bob을 활용하면 고품질 코드를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.
Bob은 에이전틱 워크플로, 기본 제공 보안 및 엔터프라이즈급 배포 유연성을 통해 작업을 자동화하는 데 그치지 않고 소프트웨어 개발 라이프사이클 전체를 혁신합니다. Bob은 현대화 프로젝트에서 새로운 애플리케이션 빌드에 이르기까지 개발을 더 스마트하고 안전하며 효율적으로 만듭니다.
Bob은 사용자의 의도, 코드베이스, 조직의 표준을 이해하는 도구이며, AI 중심 IDE이자 개발자와도 같습니다.
Bob은 실제 엔터프라이즈 개발을 위해 설계된 기능으로 코드 제안 그 이상을 제공합니다.
6,000명 이상의 IBM 개발자가 이미 현대화, 보안 및 새로운 앱 개발 프로젝트에서 Bob을 사용하고 있으며, 평균 45%의 생산성 향상을 통해 개발자들이 반복적인 작업에서 해방되고 복잡한 작업에 도움을 받고 있습니다.
Bob은 팀이 레거시 시스템을 현대화하고 새로운 애플리케이션을 구축하며 엔터프라이즈급 표준을 쉽게 유지할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 엔지니어링의 차세대 진화를 대표합니다.
오늘 발표를 통해 Bob은 프리뷰 단계에 진입했으며, 이를 통해 소프트웨어 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI를 운영하기 위한 중요한 단계에 들어섰습니다. AI 기반 코딩의 미래는 향후 몇 년 후가 아니라 이미 현실이 되었습니다.
얼리 액세스를 원하신다면 대기자 명단에 등록하여 새로운 소식을 받아보고, 프리뷰 사용자에 선정될 수 있는 기회를 얻으세요.