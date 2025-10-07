인공지능 IT 자동화

더 빠르고 스마트한 소프트웨어 개발을 위한 AI 파트너, IBM Project Bob 발표

출판된 10/07/2025
어두운 조명의 사무실 책상에서 노트북과 모니터로 작업하는 사람들

작성자

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bob은 단순한 코딩 어시스턴트가 아닌 AI 개발 파트너입니다. 

사용자가 정한 방식으로 작동하도록 설계된 Project Bob은 설계에서 배포에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 사용자의 워크플로에 맞춰 조정됩니다. 레거시 시스템을 현대화하든 완전히 새로운 시스템을 만들든, Bob을 활용하면 고품질 코드를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.

Bob은 에이전틱 워크플로, 기본 제공 보안엔터프라이즈급 배포 유연성을 통해 작업을 자동화하는 데 그치지 않고 소프트웨어 개발 라이프사이클 전체를 혁신합니다. Bob은 현대화 프로젝트에서 새로운 애플리케이션 빌드에 이르기까지 개발을 더 스마트하고 안전하며 효율적으로 만듭니다.

Bob의 차별점점

Bob은 사용자의 의도, 코드베이스, 조직의 표준을 이해하는 도구이며, AI 중심 IDE이자 개발자와도 같습니다.

  • 의도 이해: 아키텍트 모드로 전환하여 복잡한 시스템의 범위를 지정하고 설계하거나 코드 모드에서 협업하여 빠르게 이동하고 효율적으로 반복할 수 있습니다.
  • 리포지토리 이해: Bob은 코드베이스를 읽고, 프레임워크를 현대화하고, 대규모로 리팩터링하고, 전체 컨텍스트를 사용하여 플랫폼을 재구축합니다.
  • 사용자의 표준 이해: FedRAMP, HIPAA 및 PCI에 대한 기본 전문 지식을 갖춘 Project Bob은 항상 안전하고 프로덕션 준비가 된 코드를 제공할 수 있도록 지원합니다.

엔터프라이즈급 기능

Bob은 실제 엔터프라이즈 개발을 위해 설계된 기능으로 코드 제안 그 이상을 제공합니다.

  • 에이전트 워크플로: Bob은 복잡한 작업을 분해하고 코드, 테스트, 문서 및 파이프라인 전반에 걸쳐 전문 에이전트를 조정하여 개선 사항이 전체 리포지토리에 확산되도록 보장합니다.
  • 인라인 보안 검사: 내장된 Semgrep 스캔 및 수정 제안을 통해 IDE를 벗어나지 않고도 보안을 더 앞당길 수 있습니다. 양자 보안 및 기타 규정 준수 및 취약성 스캔을 IDE로 가져올 수도 있습니다.
  • 유연한 배포: macOS, Windows 또는 Linux에서 Bob을 실행하고 클라우드에 배포하여 거버넌스 및 데이터 상주 요구 사항을 충족하세요.
  • CLI 및 리터러시 프로그래밍: BobShell을 사용하여 CI/CD 파이프라인 및 레시피 기반 업그레이드에 이상적인 반복 가능한 자체 문서화 워크플로를 생성할 수 있습니다.

대량의 검증된 결과

6,000명 이상의 IBM 개발자가 이미 현대화, 보안 및 새로운 앱 개발 프로젝트에서 Bob을 사용하고 있으며, 평균 45%의 생산성 향상을 통해 개발자들이 반복적인 작업에서 해방되고 복잡한 작업에 도움을 받고 있습니다. 

AI 기반 개발의 미래

Bob은 팀이 레거시 시스템을 현대화하고 새로운 애플리케이션을 구축하며 엔터프라이즈급 표준을 쉽게 유지할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 엔지니어링의 차세대 진화를 대표합니다.

오늘 발표를 통해 Bob은 프리뷰 단계에 진입했으며, 이를 통해 소프트웨어 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI를 운영하기 위한 중요한 단계에 들어섰습니다. AI 기반 코딩의 미래는 향후 몇 년 후가 아니라 이미 현실이 되었습니다.

얼리 액세스를 원하신다면 대기자 명단에 등록하여 새로운 소식을 받아보고, 프리뷰 사용자에 선정될 수 있는 기회를 얻으세요.

자세히 알아보기 지금 대기자 명단에 등록하기