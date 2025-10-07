더 빠르고 스마트한 소프트웨어 개발을 위한 AI 파트너, IBM Project Bob 발표

사용자가 정한 방식으로 작동하도록 설계된 Project Bob은 설계에서 배포에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 사용자의 워크플로에 맞춰 조정됩니다. 레거시 시스템을 현대화하든 완전히 새로운 시스템을 만들든, Bob을 활용하면 고품질 코드를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.

Bob은 에이전틱 워크플로, 기본 제공 보안 및 엔터프라이즈급 배포 유연성을 통해 작업을 자동화하는 데 그치지 않고 소프트웨어 개발 라이프사이클 전체를 혁신합니다. Bob은 현대화 프로젝트에서 새로운 애플리케이션 빌드에 이르기까지 개발을 더 스마트하고 안전하며 효율적으로 만듭니다.