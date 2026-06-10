TrustRadius 2026 Top Rated Awards에서 인정받은 IBM 제품

기술 구매자는 솔루션을 평가하고, 실제 결과를 이해하고, 자신 있는 결정을 내리기 위해 동료 인사이트에 점점 더 의존하고 있습니다. 독립적인 고객 피드백은 기술이 실제로 가치를 제공하는지 여부를 판단하는 가장 신뢰할 수 있는 신호 중 하나가 되었습니다.

바로 이러한 이유로 IBM은 전적으로 검증된 고객 리뷰를 바탕으로 22개의 IBM 제품이 TrustRadius 2026 Top Rated Award를 수상했다는 사실을 자랑스럽게 공유합니다. 이러한 수상은 비즈니스를 운영, 보호 및 현대화하기 위해 매일 이러한 솔루션을 사용하는 고객과 파트너의 경험을 반영합니다.