IBM Planning Analytics as a Service는 SOC 2 규정 준수 및 IRAP 평가를 통해 기업 신뢰를 강화합니다.
IBM은 규제 환경 및 위험 관리가 중요한 환경에서 운영되는 조직을 위한 신뢰할 수 있는 계획 수립 솔루션으로서의 역할을 강화하기 위해 IBM Planning Analytics as a Service의 새로운 보안 및 규정 준수 성과를 발표합니다.
오늘날 계획 데이터는 단순한 숫자 이상의 의미를 담고 있습니다. 예측, 자본 계획, 인력 시나리오는 조직이 어디에 투자하고 있으며 경영진이 미래를 어떻게 준비하고 있는지를 보여줍니다. 이러한 맥락에서 거버넌스는 단순한 규정 준수 요구사항이 아니라 비즈니스의 핵심 우선순위입니다.
PROTECTED 수준의 SOC 2 규정 준수 및 IRAP 평가가 추가됨에 따라 IBM Planning Analytics as a Service는 계획 환경이 확장되는 동안에도 보안, 제어 및 감사 준비 상태를 유지한다는 더욱 강력한 보장을 제공합니다.
IBM Planning Analytics as a Service는 조직이 통제력을 유지하면서 계획을 확장할 수 있도록 설계되었습니다. 이번 최신 업데이트는 통제가 일관되게 적용되고 협업이 거버넌스 하에 유지되며 감사 대응이 플랫폼에 기본적으로 내장되어 있음을 보여줍니다.
계획이 기능과 지역 전반으로 확장됨에 따라 조직은 추가적인 복잡성 없이 일관된 거버넌스 접근 방식을 유지할 수 있습니다. 보안 팀은 확립된 통제를 신뢰할 수 있으며 계획 팀은 확신을 가지고 사용 범위를 확장할 수 있습니다.
AWS 및 Azure에서 제공되는 IBM Planning Analytics as a Service는 IRAP 평가를 획득하여 규제가 엄격한 산업 및 공공 부문 조직에 적합함을 입증했습니다.
이를 통해 조직은 보안 상태를 평가할 때 불확실성을 줄이고 규제 승인 절차를 보다 효율적으로 진행하며 통제 전반에 걸쳐 명확한 책임성을 유지할 수 있습니다. 또한 투명성과 신뢰가 중요한 경영진 수준의 거버넌스 논의를 지원합니다.
IBM Planning Analytics as a Service는 이제 SOC 2를 준수하며 보안, 가용성, 기밀성 전반에 걸쳐 독립적인 검증을 제공합니다.
이는 일회성 인증이 아니라 지속적인 모니터링과 운영상의 규율을 반영합니다. 조직은 감사, 조달 프로세스, 타사 위험 평가를 지원하는 보다 명확하고 표준화된 증거를 통해 이점을 얻습니다.
SOC 2 준수는 공급업체 온보딩을 간소화하고 보안 검토 대응에 필요한 노력을 줄이는 데 도움이 됩니다. 정기적인 침투 테스트는 선제적인 위험 관리도 지원합니다.
기업 계획 수립은 재무, HR, 운영, 지역 팀 간의 협업을 필요로 하며 종종 민감한 데이터를 다룹니다.
SOC 2 및 IRAP 평가 결과를 바탕으로 조직은 강력한 거버넌스를 유지하면서 팀과 지역 전반으로 계획을 확장할 수 있습니다. 보안 및 규정 준수 검토를 보다 효율적으로 완료할 수 있어 도입을 지연시키는 요인을 줄일 수 있습니다.
SOC 2 규정 준수와 IRAP 평가 완료를 통해 IBM Planning Analytics as a Service는 현대적인 계획 플랫폼에서 기대되는 수준의 신뢰를 제공합니다.
확장에 대비되어 있으며 비즈니스와 규제 요구사항 모두에 부합하는 계획 환경을 제공하여 팀이 강력한 거버넌스와 통제를 유지하면서 더 나은 의사결정과 결과에 집중할 수 있도록 합니다.
자세한 내용은 IBM Planning Analytics 제품 페이지에서 확인하세요.