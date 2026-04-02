IBM은 규제 환경 및 위험 관리가 중요한 환경에서 운영되는 조직을 위한 신뢰할 수 있는 계획 수립 솔루션으로서의 역할을 강화하기 위해 IBM Planning Analytics as a Service의 새로운 보안 및 규정 준수 성과를 발표합니다.

오늘날 계획 데이터는 단순한 숫자 이상의 의미를 담고 있습니다. 예측, 자본 계획, 인력 시나리오는 조직이 어디에 투자하고 있으며 경영진이 미래를 어떻게 준비하고 있는지를 보여줍니다. 이러한 맥락에서 거버넌스는 단순한 규정 준수 요구사항이 아니라 비즈니스의 핵심 우선순위입니다.

PROTECTED 수준의 SOC 2 규정 준수 및 IRAP 평가가 추가됨에 따라 IBM Planning Analytics as a Service는 계획 환경이 확장되는 동안에도 보안, 제어 및 감사 준비 상태를 유지한다는 더욱 강력한 보장을 제공합니다.