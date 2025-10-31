IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant에서 거버넌스, 위험 및 규정 준수 도구 부문과 IBM® OpenPages 보증 부문에서 리더로 선정

IBM은 2025년 Gartner Magic Quadrant에서 거버넌스, 위험 및 컴플라이언스(GRC) 도구 부문과 IBM OpenPages 보증 부문 모두에서 리더로 선정되었습니다.
이번 수상은 IBM이 AI, 자동화 및 데이터를 사용하여 고객이 더 민첩하고 자신감 있게 위험에 대응할 수 있도록 지원함으로써 고객의 거버넌스, 위험 및 규정 준수 관행을 현대화하기 위해 고객과 협력한 방법을 반영합니다.
Gartner 평가에서 IBM은 "실행 능력과 비전의 완전성"을 인정받았습니다.
이번 수상을 통해 IBM의 접근 방식이 지닌 세 가지 지속적인 강점이 부각되었다고 믿습니다.
이러한 역량을 통해 고객은 거버넌스와 규정 준수를 의무에서 전략적 이점으로 전환할 수 있으며, 이것이 바로 진화하는 환경에서 IBM을 차별화하는 핵심 요소입니다.
IBM의 GRC 여정은 2010년 OpenPages를 인수하면서 시작되었습니다. 그 이후로 IBM은 강력한 규정 준수 도구를 최신 엔터프라이즈 위험 관리를 지원하는 AI 기반 GRC 플랫폼으로 발전시켜 왔습니다.
"10년이 넘는 기간 동안 우리는 거버넌스, 위험 및 규정 준수의 운영 방식을 새롭게 정의해 왔습니다. AI와 자동화를 OpenPages에 통합함으로써 기업 전반의 위험 관리를 더 빠르고, 더 지능적이며, 더 긴밀하게 연결된 방식으로 발전시켰습니다."라고 핵심 소프트웨어 제품, 소프트웨어 지원 및 SRE 총괄 GM인 Sripriya Srinivasan은 말합니다.
IBM은 2016년부터 자사 플랫폼에 AI를 통합한 최초의 GRC 제공업체 중 하나이며, 그 이후로도 계속해서 책임감 있게 앞서고 있습니다. 2023년에는 생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM) 기능을 OpenPages에 도입해 고객사가 제어 매핑, 증거 수집, 정책 문서화 등 핵심 GRC 프로세스를 자동화할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 혁신으로 GRC는 수작업 중심 관리에서 벗어나 조직의 변화 대응을 가속화하는 지능적이고 인사이트 기반의 기능으로 전환되었습니다.
이러한 발전을 기반으로 IBM은 이제 지능형 에이전트가 규정 준수 적용 가능성을 추천할 수 있는 에이전틱 AI 기능을 개발하였으며, 이를 통해 GRC 분야의 자동화와 인사이트를 고도화했습니다.
OpenPages는 IBM® watsonx.governance와 함께 고객이 책임감 있게 AI를 대규모로 도입할 수 있도록 지원하며, 기존 비즈니스 위험과 새롭게 등장하는 AI 거버넌스 과제를 관리할 수 있는 감독 체계를 제공합니다.
거버넌스, 위험 및 규정 준수는 더 이상 개별적으로 관리되지 않으며, 이제 IT, 운영, 재무, 법률 및 전략 전반에서 관리되고 있습니다. 공유 데이터와 자동화를 통해 이러한 팀을 연결하는 것이 필수적입니다.
AI는 이러한 작업 수행 방식을 변화시키고 있습니다. 한때 사후 대응 중심으로 인식되던 GRC는 이제 사전 예방적이고 예측적으로 변화하고 있습니다. 조직이 잠재적인 위험이 확대되기 전에 식별하고, 통제를 동적으로 최적화하며, 의사 결정의 속도와 정확성을 높여 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
IBM 연구에 따르면, 산업 전반에 걸쳐 조직들은 AI 시대에 위험을 관리하는 방식을 재고하고 있습니다.
이러한 변화는 이미 고객 전반에서 진행되고 있습니다.
고객은 IBM OpenPages를 활용해 규정 준수를 간소화하고 데이터를 통합하며, 전사적인 위험 가시성을 강화함으로써 이러한 변화를 주도하고 있습니다.
이탈리아의 선도적인 보험 회사 중 하나인 CNP Vita Assicura는 금융 서비스 부문에서 기업 위험 및 규정 준수 프레임워크를 현대화하기 위해 IBM OpenPages를 도입했습니다. 위험 평가를 자동화하고 통제 활동을 중앙 집중화함으로써 보험사는 데이터 입력 요구 사항을 최대 70%까지 줄이고 보고 과정의 효율성을 높이며 사업 부문 전반의 가시성을 강화했습니다. 그 결과 조직 전체의 투명성, 일관성 및 감사 대응 준비도가 향상되었습니다.
에너지 및 운송 산업 분야에서 액화 가스 운반선을 보유하고 운영하는 선도 기업인 Navigator Gas는 IBM 및 Deloitte와 협력해 IBM OpenPages 기반의 맞춤형 GRC 플랫폼인 Deloitte Sense를 구축했습니다. 이 플랫폼은 규정 준수 워크플로를 중앙 집중화하고 실시간 보고를 지원하며, 회사가 내부 감사 비용을 50% 이상 절감하는 동시에 내부 팀과 외부 감사인 간 협업을 강화하는 데 기여했습니다.
이들 고객 사례는 보다 광범위한 시장 추세를 보여줍니다. 조직은 IBM OpenPages를 활용해 단순히 규정 준수 요구 사항을 충족하는 것을 넘어 거버넌스와 위험 관리를 기업의 복원력과 성장의 원동력으로 전환하고 있습니다.
IBM OpenPages는 고급 거버넌스 요구 사항, 복잡한 규제 환경 그리고 성숙한 ERM 프로그램을 갖춘 기업들이 꾸준히 선택하는 솔루션입니다. 이 아키텍처는 시스템 전반에 걸친 심층적 통합을 지원하며, 위험 관리 책임자가 전사적으로 통제 항목과 프레임워크를 일관성 있게 관리할 수 있도록 합니다.
IBM은 글로벌 기업과의 협업에서 얻은 경험을 바탕으로 중소기업도 동일한 기능을 활용할 수 있도록 SaaS 제품군을 확장했습니다. 이러한 솔루션은 효율적인 배포와 내장된 확장성을 통해 비용과 구현 복잡성을 줄이는 동시에, 가치 실현까지의 시간을 단축합니다. 규제 요구가 진화하고 AI 도입이 가속화되는 가운데, IBM은 AI 기반 자동화, 간소화된 구현, 책임감 있는 대규모 AI 도입을 통해 고객이 위험을 지능적으로 관리하고 설계 단계부터 신뢰를 내재화할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다.
Gartner의 이번 평가는 고객의 성공과 지능형 AI 기반 거버넌스를 발전시키려는 IBM과 고객의 공동의 의지를 보여줍니다.
IBM OpenPages와 IBM® watsonx.governance가 조직의 거버넌스 강화, 위험 관리, 그리고 책임 있는 AI 확장을 어떻게 지원하는지 알아보세요.
Gartner Magic Quadrant, 거버넌스, 위험 및 규정 준수 도구 부문, 보증 리더, 작성자: Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 2025년 10월 27일
