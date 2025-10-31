IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant에서 거버넌스, 위험 및 규정 준수 도구 부문과 IBM® OpenPages 보증 부문에서 리더로 선정

IBM의 GRC 여정은 2010년 OpenPages를 인수하면서 시작되었습니다. 그 이후로 IBM은 강력한 규정 준수 도구를 최신 엔터프라이즈 위험 관리를 지원하는 AI 기반 GRC 플랫폼으로 발전시켜 왔습니다.

"10년이 넘는 기간 동안 우리는 거버넌스, 위험 및 규정 준수의 운영 방식을 새롭게 정의해 왔습니다. AI와 자동화를 OpenPages에 통합함으로써 기업 전반의 위험 관리를 더 빠르고, 더 지능적이며, 더 긴밀하게 연결된 방식으로 발전시켰습니다."라고 핵심 소프트웨어 제품, 소프트웨어 지원 및 SRE 총괄 GM인 Sripriya Srinivasan은 말합니다.

IBM은 2016년부터 자사 플랫폼에 AI를 통합한 최초의 GRC 제공업체 중 하나이며, 그 이후로도 계속해서 책임감 있게 앞서고 있습니다. 2023년에는 생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM) 기능을 OpenPages에 도입해 고객사가 제어 매핑, 증거 수집, 정책 문서화 등 핵심 GRC 프로세스를 자동화할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 혁신으로 GRC는 수작업 중심 관리에서 벗어나 조직의 변화 대응을 가속화하는 지능적이고 인사이트 기반의 기능으로 전환되었습니다.

이러한 발전을 기반으로 IBM은 이제 지능형 에이전트가 규정 준수 적용 가능성을 추천할 수 있는 에이전틱 AI 기능을 개발하였으며, 이를 통해 GRC 분야의 자동화와 인사이트를 고도화했습니다.

OpenPages는 IBM® watsonx.governance와 함께 고객이 책임감 있게 AI를 대규모로 도입할 수 있도록 지원하며, 기존 비즈니스 위험과 새롭게 등장하는 AI 거버넌스 과제를 관리할 수 있는 감독 체계를 제공합니다.