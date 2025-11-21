IBM® OpenPages as a Service, IBM Cloud Germany로 확장하여 EU 중심의 GRC 기능 강화

이제 독일의 IBM Cloud 데이터 센터에서 IBM OpenPages as a Service를 사용할 수 있습니다. 이는 IBM의 글로벌 SaaS 영향력이 유의미하게 확장되었음을 의미합니다.

이 배포는 유럽 대륙 내에서 용량을 추가하고 조직에 성능, 보안 및 데이터 상주에 대한 변화하는 기대를 충족하도록 설계된 거버넌스, 위험 및 규정 준수(GRC) 솔루션을 제공합니다.

IBM Cloud Germany 출시는 지역 클라우드 옵션에 대한 IBM의 지속적인 투자를 반영하여 EU 전역의 고객이 민첩성이나 확장성을 손상시키지 않으면서 위험 관리 워크로드를 호스팅하는 위치와 방법을 선택할 수 있도록 합니다.