IBM® OpenPages as a Service, IBM Cloud Germany로 확장하여 EU 중심의 GRC 기능 강화

게시일 2025년 11월 21일
이제 독일의 IBM Cloud 데이터 센터에서 IBM OpenPages as a Service를 사용할 수 있습니다. 이는 IBM의 글로벌 SaaS 영향력이 유의미하게 확장되었음을 의미합니다.

이 배포는 유럽 대륙 내에서 용량을 추가하고 조직에 성능, 보안 및 데이터 상주에 대한 변화하는 기대를 충족하도록 설계된 거버넌스, 위험 및 규정 준수(GRC) 솔루션을 제공합니다.

IBM Cloud Germany 출시는 지역 클라우드 옵션에 대한 IBM의 지속적인 투자를 반영하여 EU 전역의 고객이 민첩성이나 확장성을 손상시키지 않으면서 위험 관리 워크로드를 호스팅하는 위치와 방법을 선택할 수 있도록 합니다.

이러한 변화가 지역의 조직에 미치는 영향

많은 유럽 기업은 데이터 위치, 주권 및 감사 가능성이 점점 더 면밀히 검토되는 규제 환경에서 운영됩니다.

이제 IBM Cloud Germany에서 호스팅되는 OpenPages를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 데이터는 독일/EU 관할 구역 내에 보관되며 현지 규정 준수 요구 사항을 지원합니다.
  • 지연 시간이 짧은 플랫폼 액세스 덕분에 사용자는 향상된 성능을 경험할 수 있습니다.
  • 기업은 현대화된 SaaS 옵션을 통해 인프라 관리의 운영 오버헤드를 제거하면서 지역별 통제를 충족할 수 있습니다.
  • 글로벌 기업은 다중 지역 전략을 구축하여 지역 호스팅 선택의 유연성을 통해 지역 간 일관성을 보장할 수 있습니다.

OpenPages SaaS: 최신 GRC를 위해 구축된 플랫폼

OpenPages as a Service는 지속적으로 업데이트되는 클라우드 네이티브 배포 모델을 통해 OpenPages 플랫폼의 모든 능력을 제공합니다.

조직은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 위험 및 규정 준수 팀이 데이터를 더 효과적으로 해석하는 데 도움이 되는 AI 지원 인사이트
  • 위험, 규정 준수, IT 보안, 운영 복원력 및 내부 감사를 아우르는 워크플로
  • 다양한 규제 프레임워크에 맞게 구성 가능한 모듈
  • 비즈니스 및 기술 사용자 모두의 마찰을 줄이기 위해 설계된 간소화된 사용자 환경

이제 독일의 IBM Cloud 데이터 센터가 온라인 상태이므로 EU 기반 SaaS 운영을 필요로 하거나 선호하는 고객이 이러한 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

IBM의 유럽 클라우드 입지 강화

이번 출시가 IBM의 클라우드 지역 및 SaaS 가용성을 확장하여 고객이 글로벌 범위와 로컬 제어를 결합할 수 있도록 하는 더广泛한 노력의 일환입니다. IBM Cloud Germany 데이터 센터는 엔터프라이즈급 보안, 고가용성 및 유럽 표준 준수를 위해 설계되어 책임감 있는 클라우드 운영에 대한 IBM의 노력을 강화합니다.

EU 지역을 통해 OpenPages as a Service를 배포하는 데 관심이 있는 조직은 즉시 프로비저닝을 시작할 수 있습니다. IBM 담당자와 비즈니스 파트너는 팀이 아키텍처 옵션, 마이그레이션 접근법 및 모범 사례를 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages