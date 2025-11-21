IBM® OpenPages as a Service, IBM Cloud Germany로 확장하여 EU 중심의 GRC 기능 강화

이제 독일의 IBM Cloud 데이터 센터에서 IBM OpenPages as a Service를 사용할 수 있습니다. 이는 IBM의 글로벌 SaaS 영향력이 유의미하게 확장되었음을 의미합니다.
이 배포는 유럽 대륙 내에서 용량을 추가하고 조직에 성능, 보안 및 데이터 상주에 대한 변화하는 기대를 충족하도록 설계된 거버넌스, 위험 및 규정 준수(GRC) 솔루션을 제공합니다.
IBM Cloud Germany 출시는 지역 클라우드 옵션에 대한 IBM의 지속적인 투자를 반영하여 EU 전역의 고객이 민첩성이나 확장성을 손상시키지 않으면서 위험 관리 워크로드를 호스팅하는 위치와 방법을 선택할 수 있도록 합니다.
많은 유럽 기업은 데이터 위치, 주권 및 감사 가능성이 점점 더 면밀히 검토되는 규제 환경에서 운영됩니다.
이제 IBM Cloud Germany에서 호스팅되는 OpenPages를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
OpenPages as a Service는 지속적으로 업데이트되는 클라우드 네이티브 배포 모델을 통해 OpenPages 플랫폼의 모든 능력을 제공합니다.
조직은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
이제 독일의 IBM Cloud 데이터 센터가 온라인 상태이므로 EU 기반 SaaS 운영을 필요로 하거나 선호하는 고객이 이러한 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
이번 출시가 IBM의 클라우드 지역 및 SaaS 가용성을 확장하여 고객이 글로벌 범위와 로컬 제어를 결합할 수 있도록 하는 더广泛한 노력의 일환입니다. IBM Cloud Germany 데이터 센터는 엔터프라이즈급 보안, 고가용성 및 유럽 표준 준수를 위해 설계되어 책임감 있는 클라우드 운영에 대한 IBM의 노력을 강화합니다.
EU 지역을 통해 OpenPages as a Service를 배포하는 데 관심이 있는 조직은 즉시 프로비저닝을 시작할 수 있습니다. IBM 담당자와 비즈니스 파트너는 팀이 아키텍처 옵션, 마이그레이션 접근법 및 모범 사례를 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.