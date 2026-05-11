GRC의 실행 계층에 AI를 도입하는 IBM OpenPages 9.2

AI 에이전트는 상호 작용하는 데이터, 시스템 및 워크플로 전반에 걸쳐 지속적이고 동적인 위험을 초래합니다. 조직은 클라우드, 온프레미스 및 멀티 시스템 환경 전반에서 AI 에이전트를 모니터링, 검증 및 관리하기 위한 지속적인 감독이 필요합니다.

수동적이고 단편적이며 특정 시점에 국한된 반응형 기존 GRC 접근 방식은 보증보다 더 많은 복잡성을 초래합니다. 팀은 결과 도출보다도 파일을 수동으로 검토하고, 사후에 문제를 식별하며, 여러 시스템을 오가며 일상적인 작업을 완료하고, 프로세스 오버헤드를 관리하는 데 더 많은 시간을 할애합니다.

IBM OpenPages 9.2는 이러한 상황을 변화시키기 위해 만들어졌습니다.

OpenPages 9.2는 조직이 더 빠른 속도, 일관성 및 통제력으로 운영할 수 있도록 플랫폼에 인텔리전스를 구성할 수 있는 모델을 반영합니다. 이번 릴리스는 AI를 GRC의 운영 핵심에 더 깊이 도입하여 조직이 수작업을 줄이고, 더 조기에 지속적으로 검증하고, AI를 워크플로에 직접 적용할 때 더 빠르고 효율적으로 작업할 수 있도록 합니다. 또한 조직이 정기적인 검토나 사후 규정 준수 확인에만 의존하는 대신 AI 시스템 및 에이전트 워크플로에 대한 지속적인 내장형 거버넌스로 전환할 수 있도록 지원합니다.

OpenPages 9.2를 사용하면 엣지 주변에 AI를 추가하는 대신 워크플로, 검증 및 사용자 경험 자체로 AI를 구성할 수 있습니다. AI 기반 기업의 경우 이는 AI 지원 작업이 실행되는 위치에서 더 가까운 곳에서 거버넌스를 수행할 수 있음을 의미합니다. 그 결과, 최신 GRC에 대한 보다 지능적이고 사용 가능하며 실행 지향적인 접근 방식이 탄생했습니다.