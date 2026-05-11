GRC의 실행 계층에 AI를 도입하는 IBM OpenPages 9.2

이번 릴리스는 GRC의 운영 핵심에 AI를 더 깊이 도입하여 조직이 AI 에이전트와 AI 지원 워크플로를 보다 효과적으로 제어할 수 있도록 지원합니다.
AI 에이전트는 상호 작용하는 데이터, 시스템 및 워크플로 전반에 걸쳐 지속적이고 동적인 위험을 초래합니다. 조직은 클라우드, 온프레미스 및 멀티 시스템 환경 전반에서 AI 에이전트를 모니터링, 검증 및 관리하기 위한 지속적인 감독이 필요합니다.
수동적이고 단편적이며 특정 시점에 국한된 반응형 기존 GRC 접근 방식은 보증보다 더 많은 복잡성을 초래합니다. 팀은 결과 도출보다도 파일을 수동으로 검토하고, 사후에 문제를 식별하며, 여러 시스템을 오가며 일상적인 작업을 완료하고, 프로세스 오버헤드를 관리하는 데 더 많은 시간을 할애합니다.
IBM OpenPages 9.2는 이러한 상황을 변화시키기 위해 만들어졌습니다.
OpenPages 9.2는 조직이 더 빠른 속도, 일관성 및 통제력으로 운영할 수 있도록 플랫폼에 인텔리전스를 구성할 수 있는 모델을 반영합니다. 이번 릴리스는 AI를 GRC의 운영 핵심에 더 깊이 도입하여 조직이 수작업을 줄이고, 더 조기에 지속적으로 검증하고, AI를 워크플로에 직접 적용할 때 더 빠르고 효율적으로 작업할 수 있도록 합니다. 또한 조직이 정기적인 검토나 사후 규정 준수 확인에만 의존하는 대신 AI 시스템 및 에이전트 워크플로에 대한 지속적인 내장형 거버넌스로 전환할 수 있도록 지원합니다.
OpenPages 9.2를 사용하면 엣지 주변에 AI를 추가하는 대신 워크플로, 검증 및 사용자 경험 자체로 AI를 구성할 수 있습니다. AI 기반 기업의 경우 이는 AI 지원 작업이 실행되는 위치에서 더 가까운 곳에서 거버넌스를 수행할 수 있음을 의미합니다. 그 결과, 최신 GRC에 대한 보다 지능적이고 사용 가능하며 실행 지향적인 접근 방식이 탄생했습니다.
OpenPages 9.2에는 워크플로, 사전 런타임 검증 및 플랫폼 내 사용자 상호 작용에 걸쳐 AI가 적용되는 방식을 확장하는 새로운 기능이 포함되어 있습니다. 개선 사항은 다음과 같습니다.
OpenPages 9.2는 작업 중심의 사용성을 개선하는 동시에 여러 지역과 로케일에 걸쳐 운영되는 글로벌 팀을 지원합니다.
OpenPages 9.2는 워크플로 설계 및 시각화를 위한 GRC 캔버스의 기능을 확장합니다.
OpenPages 9.2에서는 평가 및 데이터 수집 프로세스를 구성하고 관리하는 데 있어 더 큰 유연성을 제공하는 설문지가 업데이트되었습니다. 설문지는 이제 다음을 지원합니다.
이러한 업데이트는 정보를 수집하는 방법을 개선하고 일상적인 GRC 실행의 중요한 부분을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
OpenPages 9.2는 SaaS Essentials 및 Standard 요금제를 포함한 모든 서비스 요금제에서 사용자 지정 개체 유형에 대한 지원을 도입하여 조직이 SaaS에서 GRC 데이터를 모델링하고 관리하는 방법에 더 큰 유연성을 제공합니다. 이를 통해 조직은 특정 위험 및 규정 준수 환경을 반영하기 위해 데이터를 구조화하는 방법을 더 잘 제어할 수 있습니다. GRC 및 AI 거버넌스 프로그램이 성숙해짐에 따라 이러한 유연성은 조직이 운영 모델에 맞는 방식으로 AI 관련 위험, 제어, 의무 및 증거를 표현하는 데 도움이 될 수 있습니다.
OpenPages 9.2에는 시스템 관리 및 배포를 지원하는 관리 제어 및 구성 옵션에 대한 개선 사항도 포함되어 있습니다.
이러한 새로운 기능 중 하나는 기존 가져오기/내보내기 구성을 보다 효과적으로 제어할 수 있는 구성 패키징입니다. 소스 환경에서 선택한 구성 변경 사항을 관리하기 위한 그룹화 및 라이프사이클을 제공하여 대상 환경으로 승격 및 배포할 수 있습니다.
OpenPages 9.2는 GRC 작업이 이루어지는 워크플로에 인텔리전스, 유용성 및 구성 가능성을 제공한다는 점에서 차별화됩니다. AI 개선 사항을 통해 팀은 문서를 더 빠르게 검토하고, 워크플로와 더 자연스럽게 상호 작용하고, 모델을 조기에 검증할 수 있습니다. UI 및 작업 경험 개선은 마찰을 줄이며,확장된 GRC 캔버스, 설문지, 사용자 지정 개체 및 구성 패키징 기능은 더 많은 유연성을 제공하여 조직이 필요에 따라 거버넌스 프로세스를 설계하고 확장할 수 있습니다.
이러한 업데이트를 통해 GRC 팀은 더 빠르게 작업하고, 수작업을 줄이고, 조직의 고유한 요구 사항에 맞게 OpenPages를 조정할 수 있습니다. OpenPages 9.2에서 AI는 일상적인 위험 및 규정 준수 작업에서 보다 실용적인 부분을 차지합니다.
또한 OpenPages 9.2는 엔터프라이즈 AI를 위한 IBM의 개방형, 하이브리드 및 신뢰할 수 있는 소프트웨어 전략을 강화합니다. OpenPages 9.2는 표준화되고 확장가능한 에이전트 통합을 위한 오픈 소스 OpenPages MCP 서버를 통해 개방형으로 제공되고, 클라우드, 온프레미스 및 멀티 시스템 환경 전반에서 AI와 데이터를 관리할 수 있도록 지원하는 하이브리드 솔루션으로 기능하며, 워크플로에 직접 내장된 지속적인 검증, 감사 가능성 및 정책 시행 덕분에 신뢰할 수 있습니다.
IBM OpenPages 9.2는 다음 형태로 사용할 수 있습니다.