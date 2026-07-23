IBM® OpenPages 9.2.1: AI 기반에서 대규모 AI로

조직이 AI 실험 단계에서 전사적인 AI 운영 단계로 발전함에 따라 거버넌스 팀은 복잡성을 증가시키지 않고도 감독 범위를 확장해야 한다는 새로운 과제에 직면하게 되었습니다. GRC 팀은 더 많은 문서를 검토하고, 점점 더 복잡해지는 위험 관계를 관리하고, 규제 변화와 새롭게 등장하는 AI 기술 위험에 더 빠르게 대응하고, 비즈니스 전반에서 인간 프로세스와 AI 기반 프로세스를 모두 관리해야 합니다. 기존 접근 방식은 의사 결정을 늦추고 운영 복잡성을 높이는 병목 현상을 일으키는 경우가 많습니다.

AI 기반 거버넌스를 운영하는 첫 번째 단계는 도입 장벽을 제거하는 것입니다. OpenPages 9.2.1은 조직이 사전 구성된 AI 기능, 관리형 에이전트 인프라, GRC 워크플로에 직접 내장된 풍부한 AI 경험을 통해 정확히 이러한 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.