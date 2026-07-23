IBM® OpenPages 9.2.1: AI 기반에서 대규모 AI로

이번 릴리스는 OpenPages 9.2에 도입된 AI 기반을 바탕으로 구축되어, AI 기반 거버넌스를 더 쉽게 배포하고, 더 쉽게 사용하며, 더 쉽게 확장할 수 있습니다.
IBM OpenPages 9.2.1은 조직이 복잡성을 추가하지 않고도 AI 기반 거버넌스를 운영할 수 있도록 설계되었습니다. OpenPages 9.2에 구축된 AI 기반을 바탕으로 구축된 이번 릴리스는 다음 세 가지 우선순위에 중점을 두고 있습니다.
이러한 개선 사항을 종합하면 조직이 AI 실험 단계에서 벗어나 프로덕션 환경의 AI 기반 거버넌스로 전환하는 데 도움이 됩니다.
조직이 AI 실험 단계에서 전사적인 AI 운영 단계로 발전함에 따라 거버넌스 팀은 복잡성을 증가시키지 않고도 감독 범위를 확장해야 한다는 새로운 과제에 직면하게 되었습니다. GRC 팀은 더 많은 문서를 검토하고, 점점 더 복잡해지는 위험 관계를 관리하고, 규제 변화와 새롭게 등장하는 AI 기술 위험에 더 빠르게 대응하고, 비즈니스 전반에서 인간 프로세스와 AI 기반 프로세스를 모두 관리해야 합니다. 기존 접근 방식은 의사 결정을 늦추고 운영 복잡성을 높이는 병목 현상을 일으키는 경우가 많습니다.
AI 기반 거버넌스를 운영하는 첫 번째 단계는 도입 장벽을 제거하는 것입니다. OpenPages 9.2.1은 조직이 사전 구성된 AI 기능, 관리형 에이전트 인프라, GRC 워크플로에 직접 내장된 풍부한 AI 경험을 통해 정확히 이러한 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.
이번에 처음으로 OpenPages는 8개의 사전 정의된 AI 모델 구성을 제공합니다. 팀은 지원되는 AI 제공업체에 자격 증명을 제공하기만 하면 이를 간편하게 활성화할 수 있습니다.
이러한 사전 구성된 모델은 문제 유사성 탐지, 감사 계획 생성, Basel 분류, 공급업체 분석, 문서 요약, PII 탐지, 설문지 응답 생성 등을 다양한 일반적인 GRC 사용 사례를 지원합니다. 관리자는 이러한 기능을 즉시 배포하고 사용자 지정 코딩이나 프롬프트 엔지니어링 없이 필요에 따라 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.
그 결과, GRC에서 AI를 탐색하는 것부터 프로덕션 워크플로에 AI를 적용하는 것까지 가장 빠른 경로를 확보할 수 있습니다.
OpenPages 9.2에서는 오픈 소스 OpenPages MCP 서버를 도입하여 AI 에이전트가 관리되는 GRC 데이터와 안전하게 상호 작용할 수 있도록 했습니다.
버전 9.2.1은 AWS 및 IBM Cloud의 SaaS 고객을 위한 완전 관리형 클라우드 네이티브 MCP 서버를 통해 이러한 기능을 확장하므로 MCP 인프라를 배포하고 유지 관리할 필요가 없습니다. 또한, 새로운 REST API 기능은 더 풍부한 객체 컨텍스트와 관계를 노출하여 더 정교한 보고, 분석, 워크플로 자동화가 가능합니다.
거버넌스 결정이 단일 문서에만 의존하는 경우는 드뭅니다. 위험 평가, 규정 준수 검토, 공급업체 평가에는 여러 증거 소스에 대한 분석이 필요한 경우가 많습니다.
OpenPages 9.2.1을 사용하면 사용자가 단일 AI 상호 작용 내에서 여러 파일을 업로드하고 분석할 수 있으므로 팀이 정책, 보고서, 증거 및 지원 문서 전반에서 인사이트를 확보할 수 있습니다. 이 기능은 Gemini 및 OpenAI 모델에서 사용할 수 있어, 수동 검토 노력을 줄이고 분석 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다.
설문지는 조직이 위험 및 규정 준수 정보를 수집하는 가장 중요한 방법 중 하나이지만, 가장 시간이 오래 걸리는 방법일 수도 있습니다.
OpenPages 9.2.1에서는 설문지 환경 내에서 직접 AI 지원 답변을 도입했습니다. AI는 기존 데이터와 업로드된 문서를 기반으로 초기 응답을 생성하면서, 인간의 검토와 승인을 확실하게 유지할 수 있습니다.
또한, 이번 릴리스에서는 숫자, 소수, 날짜 필드를 포함하여 구조화된 새 응답 유형을 도입하여 조직이 더 일관되고 실행 가능한 평가 데이터를 수집할 수 있도록 지원합니다.
GRC 캔버스는 위험, 제어, 정책, 자산, 공급업체 및 기타 거버넌스 데이터 전반의 관계를 시각화하는 강력한 방법으로 계속 발전하고 있습니다.
버전 9.2.1에는 Canvas를 더 쉽게 구성, 공유 및 관리할 수 있는 몇 가지 개선 사항이 도입되었습니다. 이제 사용자는 캔버스에서 정의된 데이터 세트를 늘리고, 캔버스 디자인 중 변경 사항을 실행 취소 및 다시 실행하고, 기존 캔버스를 복사하고, 배포 전에 구성을 미리 보고, 환경 간에 Canvas 구성을 내보내거나 가져올 수 있습니다. 이러한 개선 사항을 모두 활용하여 팀은 조직 전체에서 시각적 거버넌스 경험을 더 쉽게 생성, 개선, 공유 및 확장할 수 있습니다.
OpenPages 9.2.1에는 일상 업무의 마찰을 줄이기 위해 설계된 여러 가지 사용성 개선 사항도 도입되었습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
이러한 개선 사항을 통해 사용자는 플랫폼을 탐색하는 시간을 줄이고 인사이트를 활용하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
이번 릴리스에서는 OpenPages 9.2에서 도입된 구성 패키징(Configuration Packaging)을 기반으로 하여 패키지 버전 비교, 종속성 검증, 빠른 검색 및 필터링 기능, 패키징 자동화를 위한 전체 REST API 지원이 추가되었습니다.
이러한 기능을 통해 관리자는 배포 위험과 운영 오버헤드를 줄이면서 환경 간 구성을 더 안정적으로 이동할 수 있습니다.
버전 9.2.1에는 OpenPages 객체 계층 구조 관리를 위한 개선 사항도 도입되었습니다. 이제 관리자는 기본 상위 관계를 변경할 때 객체와 해당 하위 항목을 자동으로 이동하고 시스템 관리자 모드 없이도 특정 엔티티 이동 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 개선 사항은 조직 재구성을 간소화하고 관리 부담을 줄여줍니다.
9.2.1의 패키징, 자동화, 객체 관리, SaaS 개선 사항을 종합적으로 활용하면 OpenPages를 더 쉽게 관리하고 확장할 수 있습니다. 조직에서 AI 기반 거버넌스를 처음 배포하든 기존 프로그램을 확장하든 관계없이 이러한 기능은 복잡성을 줄이고 일관성과 제어를 개선하는 데 도움이 됩니다.
OpenPages 9.2는 AI 기반 GRC의 기반을 도입했습니다. OpenPages 9.2.1은 이러한 기반을 보다 쉽게 운영할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다.
조직은 사전 구성된 AI 기능을 통해 AI를 더 빠르게 활성화하고, 관리형 MCP 인프라를 통해 거버넌스를 에이전트 워크플로로 확장하고, 더 스마트한 설문지, 향상된 시각화 기능, 생산성 개선을 통해 일상 업무를 간소화할 수 있습니다. 이와 동시에 관리자는 환경 전반에 걸쳐 구성이 패키징, 승격, 관리되는 방식에 대해 더 큰 통제권을 갖게 됩니다.
모든 개선 사항의 공통점은 단순화입니다. AI 도입을 단순화하고, 거버넌스 실행을 단순화하며, 확장을 단순화하는 것입니다. 그 결과 더욱 연결되고 지능적이며 실행 중심적인 플랫폼이 탄생하여, 조직이 더 빠르고 더 뛰어난 인사이트를 가지고 자신 있게 관리할 수 있도록 지원합니다.