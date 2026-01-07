IBM® OpenPages 9.1.3: 확장 가능한 AI, 업무 중심 생산성 그리고 에이전틱 GRC로 나아가는 첫걸음

OpenPages 9.1.3는 API 확장을 통해 BYOM 기능을 확대하며 이를 통해 watsonx.ai, 제3자 파운데이션 모델 또는 기업 내부의 특화 서비스를 포함한 사실상 모든 외부 AI/ML 엔드포인트에 표준 API로 안전하게 연결할 수 있도록 합니다.

새로운 관리 UI를 통해 확장 기능의 설정 및 수명 주기 관리가 간소화되었습니다. 이제 BYOM은 다중 값 열거형 필드를 지원하며 더 풍부한 페이로드 구성을 위해 고급 JSON 및 표현식 입력을 제공합니다. 강화된 로깅 및 추적 기능은 운영성과 감사 준비성을 높여주며 마이그레이션 지원을 통해 여러 환경에 걸쳐 확장 설정을 안전하게 이관할 수 있습니다.