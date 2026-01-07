IBM® OpenPages 9.1.3: 확장 가능한 AI, 업무 중심 생산성 그리고 에이전틱 GRC로 나아가는 첫걸음
IBM OpenPages 플랫폼은 AI를 통해 리스크 및 규정 준수 업무를 보다 지능적으로 수행할 수 있도록 설계되었으며 기업이 AI를 안전하고 책임감 있게 확장할 수 있는 거버넌스 기반을 제공합니다. 이를 통해 'AI로 더 스마트해지는 GRC, GRC로 더 안전해지는 AI'라는 약속을 실현합니다.
OpenPages 9.1.3는 모델의 개방성을 강화하고 초기 단계의 에이전트 대응 기반을 도입하며 일상적인 사용성 개선을 통해 이러한 여정을 이어갑니다. 이를 통해 조직은 신뢰와 통제력, 감사 가능성을 저해하지 않으면서도 AI를 활용해 리스크 관리 운영을 획기적으로 가속화할 수 있습니다.
9.1 스트림은 더 스마트하고 통제된 리스크 관리 운영을 향한 단체계적인 발전 과정입니다.
OpenPages 9.1.3는 API 확장을 통해 BYOM 기능을 확대하며 이를 통해 watsonx.ai, 제3자 파운데이션 모델 또는 기업 내부의 특화 서비스를 포함한 사실상 모든 외부 AI/ML 엔드포인트에 표준 API로 안전하게 연결할 수 있도록 합니다.
새로운 관리 UI를 통해 확장 기능의 설정 및 수명 주기 관리가 간소화되었습니다. 이제 BYOM은 다중 값 열거형 필드를 지원하며 더 풍부한 페이로드 구성을 위해 고급 JSON 및 표현식 입력을 제공합니다. 강화된 로깅 및 추적 기능은 운영성과 감사 준비성을 높여주며 마이그레이션 지원을 통해 여러 환경에 걸쳐 확장 설정을 안전하게 이관할 수 있습니다.
9.1.3 버전은 로컬에 배포되어 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 통해 OpenPages 객체를 노출하는 OpenPages 로컬 MCP 서버(실험적 기능)를 도입했습니다. 이를 통해 MCP 호환 AI 에이전트가 OpenPages 데이터 및 작업을 읽고 추론하며 실행할 수 있도록 표준화되고 안전한 인터페이스를 제공합니다. 이는 에이전틱 GRC로 나아가기 위한 초기이자 통제된 단계로 혁신 담당자와 파트너사에게 명확한 거버넌스 범위 내에서 양방향 자동화를 시험해 볼 수 있는 안전한 방법을 제공합니다.
OpenPages 9.1.3는 GRC Canvas를 대폭 개선하여 사용자가 각 방어선 전반에서 업무를 실행하고 관리하는 방식을 강화했습니다. 이제 팀은 기본 스키마를 변경하지 않고도 Canvas 작업 뷰와 섹션에서 숨겨진 필드 동작을 재정의해 각 역할에 특화된 경험을 맞춤형으로 제공할 수 있습니다.
Canvas 내의 컴팩트 및 테이블 레이아웃은 집계 필드와 사용자 정의 텍스트 필드를 지원해 주요 집계 정보와 컨텍스트를 업무 흐름에 직접 반영합니다. 사용자가 보고 기간을 전환하더라도 열려 있는 Canvas 탭은 그대로 유지되고 선택한 기간만 해당 문맥에서 새로 고침되어 작업 중단을 줄이고 검토, 테스트 및 수정 작업 시 집중력을 유지할 수 있도록 돕습니다.
관리자는 그리드 뷰에서 객체 유형별로 이동 버튼을 숨겨 거버넌스를 더욱 엄격히 적용할 수 있으며 더 광범위한 구조 재조정을 위해 비엔티티 객체까지 이동 작업을 확장 적용할 수 있습니다. 또한 런타임 계산이 객체 간 규칙을 지원하게 되어 관련 객체 전반에 걸쳐 더욱 풍부한 실시간 집계가 가능해졌습니다.
SaaS 고객은 API 확장 기능과 관리 UI를 통해 커스터마이징이 아닌 구성 방식으로 AI 기능을 신속하게 도입할 수 있으며 이를 통해 업그레이드의 예측 가능성을 유지하면서도 가치를 신속하게 실현할 수 있습니다. 9.1 스트림 전반에 걸친 지속적인 업데이트는 혁신 기능을 번거로운 절차 없이 즉각 제공하며 실험적 MCP 지원은 도입 성숙도에 따라 에이전틱 워크플로로 안전하게 확장해 나갈 수 있는 발판을 제공합니다.
이와 동시에 OpenPages SaaS는 데이터 보관 위치, 지연 시간, 지역별 규제 요구 사항을 충족하기 위해 글로벌 인프라를 확대하고 있습니다. 현재 OpenPages as a Service는 호주 및 아시아 태평양 고객을 위해 시드니 지역에서 서비스되고 있으며(관련 공지 참고) EU 중심의 GRC 역량을 강화하기 위해 IBM Cloud Germany에서도 제공되어 현지 호스팅과 규정 준수를 지원합니다(관련 공지 참고).
로컬 MCP 배포는 엄격한 데이터 경계가 필요한 규제 대상 환경에 적합합니다. API 확장은 강화된 로깅 기능과 마이그레이션 지원을 통한 안전한 환경 배포를 바탕으로 프라이빗 또는 내부 모델과 깔끔하게 통합됩니다. 거버넌스 제어 기능과 향상된 런타임 계산 기능은 관리자가 엔터프라이즈 규모에서 자신 있게 시스템을 운영할 수 있도록 돕습니다.
API 확장은 취약한 커스텀 코드 없이도 산업별 분류 모델, 규제 매핑 기술, 증거 수집 자동화 등 재사용 가능한 AI 액셀러레이터를 패키징할 수 있는 확장 가능한 통합 모델을 공식화합니다. MCP는 규제 모니터링, 증거 수집, 지속적인 통제 테스트를 수행하는 파트너 개발 에이전트로 이어지는 새로운 경로를 열어 줍니다.
AI 기반 리스크 운영과 체계적인 거버넌스를 결합한 OpenPages의 방향성은 시장에서 지속적으로 높은 평가를 받고 있습니다.
이러한 성과는 'AI로 더 스마트해지는 GRC, GRC로 더 안전해지는 AI'라는 9.1 로드맵의 방향성을 입증하며 OpenPages가 기업의 리스크와 규정 준수 현대화를 자신 있게 뒷받침할 수 있는 역량을 제공하고 있음을 입증합니다.
OpenPages 9.1.3는 2025년 12월 26일에 정식 출시되어 모든 사용자가 이용할 수 있습니다.