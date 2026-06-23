IBM, 2025년 및 2026년 올해의 SSON 유럽 서비스 제공업체로 선정

2년 연속 SSON 유럽 올해의 서비스 제공업체로 선정된 것은 물론 영광입니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 이것이 지속적인 성과와 꾸준한 발전을 보여주는 신호라는 점입니다. 이번 선정은 무엇을 이루었는지를 돌아보는 데 그치지 않고, IBM의 혁신 여정에서 무엇이 근본적으로 달라졌는지를 되돌아보게 합니다.

IBM에게 이번 선정은 더 큰 변화를 의미합니다. 바로 공유 서비스가 운영 중심의 기능에서 엔터프라이즈 가치를 창출하는 전략적 기반으로 재정립되고 있다는 것입니다.