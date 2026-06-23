IBM, 2025년 및 2026년 올해의 SSON 유럽 서비스 제공업체로 선정

파트너십, 목적, 혁신을 통해 공유 서비스의 새로운 가능성을 열다
2년 연속 SSON 유럽 올해의 서비스 제공업체로 선정된 것은 물론 영광입니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 이것이 지속적인 성과와 꾸준한 발전을 보여주는 신호라는 점입니다. 이번 선정은 무엇을 이루었는지를 돌아보는 데 그치지 않고, IBM의 혁신 여정에서 무엇이 근본적으로 달라졌는지를 되돌아보게 합니다.
IBM에게 이번 선정은 더 큰 변화를 의미합니다. 바로 공유 서비스가 운영 중심의 기능에서 엔터프라이즈 가치를 창출하는 전략적 기반으로 재정립되고 있다는 것입니다.
이번 선정의 중심에는 Reckitt와의 협업이 있습니다. 2021년 협력을 시작했을 당시 가장 시급한 과제는 Reckitt의 글로벌 비즈니스 서비스(GBS) 조직 내 재무 운영을 안정화하고 통합하는 것이었습니다.
여정의 초기 단계에서 IBM은 효율적으로 확장할 수 있고, 정밀하게 운영되며, 나아가 비즈니스에 인사이트와 예측을 제공하는 현대적이고 글로벌하게 통합된 재무 조직을 구축한다는 공동의 목표에 뜻을 모았습니다.
이를 위해서는 단순히 프로세스를 개선하는 것을 넘어, 재무 조직이 운영되고 협업하며 가치를 창출하는 방식 자체를 새롭게 설계해야 했습니다.
미래를 준비하는 재무 조직은 효율성만으로는 충분하지 않습니다. 디지털 기반을 갖추고, 인사이트 중심으로 운영되며, 지속적으로 발전할 수 있어야 합니다.IBM과 Reckitt는 다음과 같은 영역에 중점을 두었습니다.
지능형 자동화, 분석 및 AI 기반 개선을 통해 재무 운영은 다음과 같이 변화하기 시작했습니다.
바로 이러한 지점에서 혁신은 가시적인 성과로 이어지며, 기술은 행동 방식과 의사결정, 그리고 결과 자체를 변화시키기 시작합니다.
이번 여정에서 가장 의미 있는 변화 가운데 하나는 '하나의 팀'이라는 사고방식으로의 전환이었습니다. 규모가 큰 글로벌 조직에서는 복잡성이 분산된 업무 소유권, 일관되지 않은 프로세스, 그리고 커뮤니케이션 단절의 형태로 나타나는 경우가 많습니다. 이를 해결하기 위해서는 팀이 사고하고 일하는 방식 자체를 바꾸는 것이 필요했습니다.
엔드투엔드 소유권과 공동의 책임을 기반으로 하는 새로운 운영 모델을 통해, 더욱 정렬되고 투명하며 협업이 원활한 환경을 구축했습니다. 이를 통해 의사결정 속도가 빨라지고, 역할과 책임이 더욱 명확해졌으며, 글로벌 팀과 각 지역 조직 간의 협력도 한층 강화되었습니다.
혁신은 궁극적으로 의도가 아니라 성과로 평가되어야 합니다. IBM과 Reckitt의 파트너십이 만들어낸 결과는 다음과 같은 원칙을 잘 보여줍니다.
이번 여정에서 가장 의미 있는 변화는 공유 서비스에 대한 인식이 달라졌다는 점일 것입니다. 이제 공유 서비스는 효율성 중심 모델에서 가치 창출 중심 모델로 전환되고 있습니다.
이러한 변화 속에서 IBM은 단순한 서비스 제공업체가 아니라 혁신 파트너로서 Reckitt와 함께해 왔습니다. 운영 모델을 함께 설계하고, 혁신을 조직에 정착시키며, 지속적인 개선을 추진해 왔습니다. 이번 파트너십의 연장은 지금까지의 성과를 보여주는 동시에 앞으로의 가능성을 함께 보여주는 결과이기도 합니다.
미래를 바라볼 때, 나아갈 방향은 분명합니다. IBM은 앞으로도 조직이 현재 위치와 혁신 여정에 맞춰 활용할 수 있는 지능형의 디지털 통합 플랫폼으로 계속 발전해 나갈 것입니다. 이를 통해 조직이 변화에 더욱 신속하게 대응하고, 데이터 기반 의사결정을 내리며, 시장 전반에 걸쳐 역량을 원활하게 확장할 수 있도록 지원할 것입니다.
올해의 SSON 서비스 제공업체 수상은 중요한 이정표입니다. 이는 팀이 공동의 비전을 중심으로 뜻을 모으고, 변화를 수용하며, 지속적인 발전을 위해 노력할 때 무엇을 이룰 수 있는지를 보여주는 결과입니다.
Reckitt와 함께한 여정은 혁신이 하나의 이니셔티브로 완성되는 것이 아니라는 점을 보여줍니다. 혁신은 꾸준한 실행, 분명한 목표, 그리고 굳건한 파트너십을 통해 이루어집니다.
IBM은 이러한 기준을 일관되게 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다.