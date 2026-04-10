IBM, 2026년 통합 계획 및 분석 BARC Score에서 마켓 리더로 선정

IBM은 조직이 수동 프로세스에서 보다 지능적이고 자동화된 계획으로 전환할 수 있도록 Planning Analytics에 AI 기능을 지속적으로 내장하고 있습니다.

내장된 AI 예측 기능을 통해 사용자는 다양한 방법론으로 예측을 생성할 수 있으며, 이를 통해 정확도를 높이고 계획 주기에 필요한 노력을 줄일 수 있습니다. AI 에이전트 기능을 통해 사용자는 자연어로 데이터를 탐색하고 결과를 분석하며 인사이트를 보다 효율적으로 도출할 수 있습니다.

또한 IBM은 watsonx와의 통합을 통해 에이전틱 AI 기능을 발전시키고 있으며, 이를 통해 사용자는 작업을 자동화하고 워크플로를 트리거하며 계획 데이터와 보다 동적으로 상호작용할 수 있습니다. 이러한 기능은 보다 선제적이고 대응력 있는 의사 결정을 지원하도록 설계되었습니다.