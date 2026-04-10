IBM, 2026년 통합 계획 및 분석 BARC Score에서 마켓 리더로 선정

이번 평가는 재무 및 운영 팀 전반에서 계획 및 의사 결정을 현대화할 수 있도록 지원하는 IBM® Planning Analytics의 강점과 IBM의 지속적인 투자를 반영합니다.
기업이 보다 정확하게 계획하고 변화에 더 빠르게 대응해야 한다는 압박이 커지면서 통합 계획은 핵심 역량이 되었습니다. 조직은 부서 간 계획을 연결하고 협업을 개선하며 비즈니스 요구의 변화에 맞춰 유연하게 대응할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다.
IBM Planning Analytics는 전사적 계획을 지원하는 유연하고 확장 가능한 솔루션으로 이러한 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
IBM Planning Analytics의 핵심 강점은 유연성입니다. 조직은 전사적으로 일관된 플랫폼을 유지하면서도 각자의 요구에 맞는 계획 솔루션을 설계할 수 있습니다.
이러한 유연성은 기능 전반에 걸친 연결된 계획을 지원하여 팀이 계획을 정렬하고 가시성을 높이며 변화하는 환경에 더 빠르게 대응할 수 있도록 합니다. 재무 계획이든 더 넓은 운영 시나리오든 이 플랫폼은 데이터, 프로세스 및 사람을 보다 체계적으로 통합할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 조직이 수동 프로세스에서 보다 지능적이고 자동화된 계획으로 전환할 수 있도록 Planning Analytics에 AI 기능을 지속적으로 내장하고 있습니다.
내장된 AI 예측 기능을 통해 사용자는 다양한 방법론으로 예측을 생성할 수 있으며, 이를 통해 정확도를 높이고 계획 주기에 필요한 노력을 줄일 수 있습니다. AI 에이전트 기능을 통해 사용자는 자연어로 데이터를 탐색하고 결과를 분석하며 인사이트를 보다 효율적으로 도출할 수 있습니다.
또한 IBM은 watsonx와의 통합을 통해 에이전틱 AI 기능을 발전시키고 있으며, 이를 통해 사용자는 작업을 자동화하고 워크플로를 트리거하며 계획 데이터와 보다 동적으로 상호작용할 수 있습니다. 이러한 기능은 보다 선제적이고 대응력 있는 의사 결정을 지원하도록 설계되었습니다.
IBM Planning Analytics의 최근 개선 사항은 사용성 향상과 계획 기능 확장에 중점을 두고 있습니다. 여기에는 현대화된 웹 경험, 향상된 시각화 및 웹 기반 모델링 환경이 포함됩니다.
작업 관리, 승인 및 프로세스 추적을 지원하는 툴을 통해 워크플로 기능도 강화되었습니다. 이러한 개선 사항은 조직이 복잡한 계획 프로세스를 보다 체계적이고 투명하게 관리할 수 있도록 지원합니다.
BARC의 평가는 지속적으로 변화하는 시장에서 IBM의 강력한 입지를 강조합니다. 계획이 점점 더 통합되고 데이터 기반 및 AI 중심으로 발전함에 따라 조직은 현재 요구와 미래 혁신을 모두 지원할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다.
IBM Planning Analytics는 사용자 경험, AI 기능 및 워크플로 자동화에 대한 지속적인 투자를 통해 이러한 방향으로 계속 발전하고 있습니다. 이러한 개선 사항은 조직이 예측 정확도를 높이고 계획 주기를 간소화하며 보다 정확한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 데 중점을 둡니다.
2026 BARC Score는 통합 계획 및 분석 전반에 걸쳐 공급업체와 포트폴리오를 상세히 평가하며, 강점, 과제, 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공합니다.
IBM이 마켓 리더로 인정받은 이유에 대해 자세히 알아보세요.