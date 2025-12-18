IBM, IDC MarketScape 경험 디자인 서비스 및 IDC MarketScape 경험 구축 서비스 부문 리더로 선정

IBM은 IDC MarketScape: 전 세계 경험 디자인 서비스 2025 공급업체 평가(문서 # US52973225, 2025년 10월)와 IDC MarketScape: 전 세계 경험 구축 서비스 2025 공급업체 평가(문서 # US52973125, 2025년 10월)에서리더로 선정되었으며, 이전에 2023-2024년 공급업체 평가에서도 해당 시장에서 리더로 선정된 바 있습니다.

IDC는 “IBM은 IT 서비스의 광범위하고 심층적인 능력을 특히 IBM 컨설팅의 일부인 IBM iX 사업부의 경험 디자인 및 구축 능력과 결합했다”고 강조했습니다.

이는 결코 형식적인 인정이 아닙니다. IBM은 이러한 인정이 훨씬 더 중요한 가치를 확인해주는 증거라고 생각합니다. 즉, IBM이 비전부터 구축, 도입에 이르기까지 진정한 엔드투엔드 경험 혁신을 제공하고 측정 가능한 성과를 신속하게 달성할 수 있는 몇 안 되는 파트너 중 하나라는 점이 입증된 것입니다.