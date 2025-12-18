IBM, IDC MarketScape 경험 디자인 서비스 및 IDC MarketScape 경험 구축 서비스 부문 리더로 선정
IBM은 측정 가능한 성과를 빠르게 달성할 수 있도록 비전부터 구축, 도입에 이르기까지 진정한 엔드투엔드 경험 혁신을 제공하는 몇 안 되는 파트너 중 하나입니다.
IBM은 IDC MarketScape: 전 세계 경험 디자인 서비스 2025 공급업체 평가(문서 # US52973225, 2025년 10월)와 IDC MarketScape: 전 세계 경험 구축 서비스 2025 공급업체 평가(문서 # US52973125, 2025년 10월)에서리더로 선정되었으며, 이전에 2023-2024년 공급업체 평가에서도 해당 시장에서 리더로 선정된 바 있습니다.
IDC는 “IBM은 IT 서비스의 광범위하고 심층적인 능력을 특히 IBM 컨설팅의 일부인 IBM iX 사업부의 경험 디자인 및 구축 능력과 결합했다”고 강조했습니다.
이는 결코 형식적인 인정이 아닙니다. IBM은 이러한 인정이 훨씬 더 중요한 가치를 확인해주는 증거라고 생각합니다. 즉, IBM이 비전부터 구축, 도입에 이르기까지 진정한 엔드투엔드 경험 혁신을 제공하고 측정 가능한 성과를 신속하게 달성할 수 있는 몇 안 되는 파트너 중 하나라는 점이 입증된 것입니다.
모든 경영진은 수익성 있는 성장과 충성도 향상, 개인화 확장, 중단 없는 플랫폼 현대화, AI를 위한 아키텍처의 준비 등 익숙한 압박에 직면하고 있습니다. 경영진은 데이터, 분석 및 활성화를 통합하여 마침내 전략을 비즈니스에 필요한 속도로 추진할 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 생산성을 높이고 디지털 도입을 가속화하는 새로운 업무 방식을 통해 직원들의 역량을 강화하려고 노력하고 있습니다.
조직이 발표용으로만 존재하는 비전이 아닌, 현실에 제공되는 확장 가능한 시스템으로 전환이 필요할 때 IBM이 탁월한 역량을 발휘한다고 생각합니다.
IBM은 IDC MarketScape 경험 디자인 서비스 부문에 따르면 다음과 같은 강점을 인정받았습니다.
연결을 촉발하는 탁월한 경험은 우연히 발생하는 것이 아닙니다. 의도적으로 설계되고 세심하게 구축되었으며, 데이터에 기반한 인사이트와 심도 있는 기술적 우수성을 통해 구현됩니다.
IBM의 글로벌 경험 전략 및 디자인 실무는 177개 국가에서 운영되고 있으며, 전략, 디자인, 엔지니어링, 데이터 및 AI를 아우르는 280,000명의 전문가가 65개 이상의 고객 혁신 센터, 55개 이상의 디자인 스튜디오, 18개 연구소의 지원을 통해 운영되고 있습니다.
하지만 고객에게 실제로 변화를 일으키는 것은 IBM이 일하는 방식입니다.
일관적인 핵심 원칙부터 가치 오케스트레이션에 이르기까지 입증된 방법을 통해 이해관계자를 조정하고 의사 결정을 가속화하며 팀이 측정 가능한 사용자 및 비즈니스 결과에 집중할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 재사용 가능한 액셀러레이터와 AI 기능을 사용하여 아이디어의 프로토타입을 만들 뿐만 아니라 실제 경험을 구축, 관리 및 최적화합니다.
이러한 자산 기반 접근 방식은 모든 리더가 고객에게 원하는 속도 향상, 위험 감소, ROI 증대를 제공합니다.
IBM은 채널 전반에 걸쳐 직접 학습하고 예측하며 최적화하는 적응형 경험을 설계하고 있습니다. AI 가속화 연구부터 동적 콘텐츠 시스템, 에이전트 고객 여정에 이르기까지 IBM은 실험적인 방식이 아닌, 엔터프라이즈급의 책임감 있고 확장가능한 방식으로 AI를 운영하고 있습니다.
IBM에서는 소비자 인사이트를 심화하고 고객의 체감 가치를 높이고 있습니다. AI가 사람들이 브랜드와 상호 작용하는 방식을 재편함에 따라 조직은 기대치를 충족하는 데 그치는 게 아니라 기대치와 함께 발전하는 경험이 필요합니다. 이것이 바로 우리 팀이 이미 설계하고 있는 새로운 영역입니다.
가치는 가시적이고 정량화 가능하며 신속해야 합니다. Experience Orchestrator 및 지능형 워크플로와 같은 툴에 대한 IBM의 투자는 고객 및 직원 라이프사이클 전반에 걸쳐 ROI를 높이고 시장 출시 시간을 단축하며 운영 효율성을 개선하는 데 직접적인 목표를 두고 있습니다.
IBM은 이러한 인정에 자부심을 느끼면서도, 다음 단계에 더욱 집중하고 있습니다. IBM의 사명은 조직이 측정 가능한 비즈니스 성과를 제공하고 혁신을 통한 달성의 기준을 높이는 경험을 디자인하고 구축할 수 있도록 지원하는 것입니다.