IBM, 2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers에서 이머징 리더로 선정

Gartner는 "생성형 AI 모델을 구축하는 데 필요한 데이터, 컴퓨팅 및 엔지니어링 리소스로 인해 시장은 소수의 공급업체에 고도로 집중되어 있습니다."라고 말합니다.

조직이 오픈 모델, 상용 API, 멀티모달 아키텍처, 특수 도메인 모델 중에서 선택할 수 있는 방법을 고민하다 보면, 단기적인 실험보다는 장기적인 비즈니스 성과에 맞춰 기술 결정을 내려야 한다는 압박이 점점 더 커지고 있습니다.

IBM은 엔터프라이즈 AI 도입과 특히 관련된 3가지 핵심 요인을 포함하여 생성형 AI 시장을 재편하는 여러 가지 역학이 있다고 생각합니다.

개방형 모델의 성장: IBM® Granite와 같은 오픈소스 모델은 조직에 유연성과 통제력을 제공하며, 독점 데이터를 활용해 모델을 미세 조정할 수 있는 능력을 부여합니다.

Gartner에 따르면 "오픈 소스 옵션은 사용 사례를 시범 운영하고 검증하는 기업은 물론, 모델 자체 호스팅 및 운영 유지보수(테스트 포함)를 수행하고 프로젝트에 기여할 수 있는 숙련된 엔지니어링 및 운영 팀을 보유한 기업에게도 매우 매력적입니다."

AI 에이전트의 폭발적인 증가: 에이전트는 효율적이고 비용 최적화된 모델에 대한 수요를 빠르게 증가시키는 다단계 추론 루프를 생성합니다.

Gartner는 "AI 에이전트의 폭발적인 성장 궤적은 특히 모델 추론 공간에서 기하급수적인 사용량 확장과 다양한 수익 창출 채널을 통해 전례 없는 수익 기회를 창출하는 생성형 AI 모델 제공업체에 혁신적인 순풍을 일으키고 있습니다."라고 말합니다.

특화 모델로의 전환: 더 높은 정확도, 더 낮은 비용, 워크플로에 대한 더 나은 조정을 제공하는 작업 최적화 모델에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

Gartner에 따르면 "특화 모델은 제한된 일련의 표적 또는 도메인별 작업을 수행하고 주제, 산업 또는 문제 세트와 같은 특정 컨텍스트 또는 정보 카테고리에서 작동하는 데 중점을 둡니다."

IBM은 엔터프라이즈 생산성의 다음 단계가 점점 더 큰 규모의 모델을 실험하는 데서 오는 것이 아니라, 모델 선택을 실제 업무 수행 방식에 맞게 전략적으로 조정하는 데서 비롯될 것이라고 믿습니다. 이를 지원하기 위해 IBM은 AI를 책임감 있고 대규모로 운영하는 데 필요한 모델 유연성과 거버넌스를 제공하는 데 중점을 둡니다.