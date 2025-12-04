IBM, 2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers에서 이머징 리더로 선정
이러한 인정은 조직이 파일럿에서 생산 규모 배포로 전환함에 따라 IBM이 개방성, 거버넌스 및 효율성을 기반으로 엔터프라이즈급 AI를 발전시키는 방법을 반영한다고 생각합니다.
Gartner는 "생성형 AI 모델 분야는 생성형 AI 및 에이전트 기반 도입의 토대가 되는 빠르게 변화하는 시장의 전형이며, 새로운 기반/프론티어 및 전문 모델이 매주 출시되고 있습니다."라고 말합니다.
2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers에서 IBM이 이머징 리더로 선정되었음을 발표하게 되어 자랑스럽습니다.
Gartner는 "생성형 AI 모델을 구축하는 데 필요한 데이터, 컴퓨팅 및 엔지니어링 리소스로 인해 시장은 소수의 공급업체에 고도로 집중되어 있습니다."라고 말합니다.
조직이 오픈 모델, 상용 API, 멀티모달 아키텍처, 특수 도메인 모델 중에서 선택할 수 있는 방법을 고민하다 보면, 단기적인 실험보다는 장기적인 비즈니스 성과에 맞춰 기술 결정을 내려야 한다는 압박이 점점 더 커지고 있습니다.
IBM은 엔터프라이즈 AI 도입과 특히 관련된 3가지 핵심 요인을 포함하여 생성형 AI 시장을 재편하는 여러 가지 역학이 있다고 생각합니다.
개방형 모델의 성장: IBM® Granite와 같은 오픈소스 모델은 조직에 유연성과 통제력을 제공하며, 독점 데이터를 활용해 모델을 미세 조정할 수 있는 능력을 부여합니다.
AI 에이전트의 폭발적인 증가: 에이전트는 효율적이고 비용 최적화된 모델에 대한 수요를 빠르게 증가시키는 다단계 추론 루프를 생성합니다.
특화 모델로의 전환: 더 높은 정확도, 더 낮은 비용, 워크플로에 대한 더 나은 조정을 제공하는 작업 최적화 모델에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
IBM은 엔터프라이즈 생산성의 다음 단계가 점점 더 큰 규모의 모델을 실험하는 데서 오는 것이 아니라, 모델 선택을 실제 업무 수행 방식에 맞게 전략적으로 조정하는 데서 비롯될 것이라고 믿습니다. 이를 지원하기 위해 IBM은 AI를 책임감 있고 대규모로 운영하는 데 필요한 모델 유연성과 거버넌스를 제공하는 데 중점을 둡니다.
Gartner는 생성형 AI 모델 제공업체 시장을 '상용 또는 오픈 소스/오픈 웨이트 파운데이션 모델에 대한 액세스를 제공하는 모델 제공업체'로 정의합니다.
IBM의 경우 이 평가는 AI 스택의 두 가지 주요 구성 요소를 중심으로 이루어집니다.
watsonx.ai와 Granite는 보고서에 평가된 IBM 역량의 핵심을 이루지만, 우리의 AI 전략은 그 이상으로 확장됩니다. watsonx 포트폴리오는 데이터 거버넌스, 에이전트 오케스트레이션을 통합하여 조직이 고립된 파일럿을 넘어 확장된 자동화 및 측정 가능한 생산성으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
이러한 접근 방식을 통해 조직은 올바른 모델뿐만 아니라 AI를 책임감 있게 확장할 수 있는 올바른 인프라, 데이터 기반 및 거버넌스를 확보할 수 있습니다.
