IBM, 2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers에서 이머징 리더로 선정

이러한 인정은 조직이 파일럿에서 생산 규모 배포로 전환함에 따라 IBM이 개방성, 거버넌스 및 효율성을 기반으로 엔터프라이즈급 AI를 발전시키는 방법을 반영한다고 생각합니다.

게시일 2025년 12월 4일
Gartner는 "생성형 AI 모델 분야는 생성형 AI 및 에이전트 기반 도입의 토대가 되는 빠르게 변화하는 시장의 전형이며, 새로운 기반/프론티어 및 전문 모델이 매주 출시되고 있습니다."라고 말합니다.

2025 Gartner Innovation Guide for Generative AI Model Providers에서 IBM이 이머징 리더로 선정되었음을 발표하게 되어 자랑스럽습니다.

기업에 생산성과 유연성을 위한 모델 전략이 필요한 이유

Gartner는 "생성형 AI 모델을 구축하는 데 필요한 데이터, 컴퓨팅 및 엔지니어링 리소스로 인해 시장은 소수의 공급업체에 고도로 집중되어 있습니다."라고 말합니다.

조직이 오픈 모델, 상용 API, 멀티모달 아키텍처, 특수 도메인 모델 중에서 선택할 수 있는 방법을 고민하다 보면, 단기적인 실험보다는 장기적인 비즈니스 성과에 맞춰 기술 결정을 내려야 한다는 압박이 점점 더 커지고 있습니다.

IBM은 엔터프라이즈 AI 도입과 특히 관련된 3가지 핵심 요인을 포함하여 생성형 AI 시장을 재편하는 여러 가지 역학이 있다고 생각합니다.

개방형 모델의 성장: IBM® Granite와 같은 오픈소스 모델은 조직에 유연성과 통제력을 제공하며, 독점 데이터를 활용해 모델을 미세 조정할 수 있는 능력을 부여합니다. 

  • Gartner에 따르면 "오픈 소스 옵션은 사용 사례를 시범 운영하고 검증하는 기업은 물론, 모델 자체 호스팅 및 운영 유지보수(테스트 포함)를 수행하고 프로젝트에 기여할 수 있는 숙련된 엔지니어링 및 운영 팀을 보유한 기업에게도 매우 매력적입니다."

AI 에이전트의 폭발적인 증가: 에이전트는 효율적이고 비용 최적화된 모델에 대한 수요를 빠르게 증가시키는 다단계 추론 루프를 생성합니다. 

  • Gartner는 "AI 에이전트의 폭발적인 성장 궤적은 특히 모델 추론 공간에서 기하급수적인 사용량 확장과 다양한 수익 창출 채널을 통해 전례 없는 수익 기회를 창출하는 생성형 AI 모델 제공업체에 혁신적인 순풍을 일으키고 있습니다."라고 말합니다.

특화 모델로의 전환: 더 높은 정확도, 더 낮은 비용, 워크플로에 대한 더 나은 조정을 제공하는 작업 최적화 모델에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 

  • Gartner에 따르면 "특화 모델은 제한된 일련의 표적 또는 도메인별 작업을 수행하고 주제, 산업 또는 문제 세트와 같은 특정 컨텍스트 또는 정보 카테고리에서 작동하는 데 중점을 둡니다."

IBM은 엔터프라이즈 생산성의 다음 단계가 점점 더 큰 규모의 모델을 실험하는 데서 오는 것이 아니라, 모델 선택을 실제 업무 수행 방식에 맞게 전략적으로 조정하는 데서 비롯될 것이라고 믿습니다. 이를 지원하기 위해 IBM은 AI를 책임감 있고 대규모로 운영하는 데 필요한 모델 유연성과 거버넌스를 제공하는 데 중점을 둡니다.

IBM 기술 평가

Gartner는 생성형 AI 모델 제공업체 시장을 '상용 또는 오픈 소스/오픈 웨이트 파운데이션 모델에 대한 액세스를 제공하는 모델 제공업체'로 정의합니다.

IBM의 경우 이 평가는 AI 스택의 두 가지 주요 구성 요소를 중심으로 이루어집니다.

  1. watsonx.ai: 모델 액세스, 사용자 지정 도구 및 배포 옵션을 통합하는 엔터프라이즈 AI 스튜디오입니다. 모델 자유도를 중심으로 구축된 이 솔루션은 하나의 환경에서 수천 개의 모델에 대한 액세스를 제공합니다. watsonx.ai는 모델을 실험 단계부터 프로덕션 단계까지 자신 있게 이동시키는 데 필요한 조정, 평가 및 통합 기능을 제공합니다.
  2. IBM Granite: 엔터프라이즈 AI를 효율적이고 책임감 있게 확장하기 위해 구축된 개방적이고 성능이 우수하며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. Granite 모델은 투명성과 거버넌스를 강조하며 ISO 42001 인증을 획득한 최초의 오픈 소스 모델 제품군입니다. 새로 출시된 Granite 4.0 모델은 에이전트 워크플로 내의 필수 작업을 위해 설계되었으며 효율성을 두 배로 높여 메모리 요구 사항을 크게 줄이고 추론 속도를 높입니다.

watsonx.ai와 Granite는 보고서에 평가된 IBM 역량의 핵심을 이루지만, 우리의 AI 전략은 그 이상으로 확장됩니다. watsonx 포트폴리오는 데이터 거버넌스, 에이전트 오케스트레이션을 통합하여 조직이 고립된 파일럿을 넘어 확장된 자동화 및 측정 가능한 생산성으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

적합한 모델에 적합한 인프라

이러한 접근 방식을 통해 조직은 올바른 모델뿐만 아니라 AI를 책임감 있게 확장할 수 있는 올바른 인프라, 데이터 기반 및 거버넌스를 확보할 수 있습니다.

Volkmar Uhlig

VP AI Infrastructure Portfolio Lead

David Cox

VP, AI Models; IBM Director, MIT-IBM Watson AI Lab

