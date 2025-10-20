IBM, 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms에서 리더로 선정

운영 전반에 AI를 도입하기 위해 경쟁하면서도 AI의 가치를 완전히 실현하지 못하고 있는 조직이 많습니다. AI 프로젝트의 95%가 열악한 데이터 품질로 인해 실현되지 않고 있습니다. AI 시스템이 효과를 보려면 데이터 품질과 적시성이 뒷받침되어야 하기 때문입니다.

신뢰할 수 있는 AI 지원 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 엔지니어링 팀은 파편화된 소스, 하이브리드 환경, 주권 제약, 다양한 형식과 같은 나날이 커지는 문제를 직면합니다. 이는 데이터 사일로, 비효율성, 결과의 신뢰도 하락으로 이어집니다. AI의 잠재력을 활용하려면 어떤 환경에서든 모든 데이터를 유연하고 확장 가능하게 연결하는 데이터 통합에 대해 현대적으로 접근해야 합니다.

IBM은 데이터 팀의 생산성과 효율성 향상을 위해 설계된 AI 기반 데이터 통합 소프트웨어 watsonx.data integration을 통해 이러한 문제에 대응합니다. watsonx.data integration은 일괄 처리, 실시간 스트리밍 및 복제를 사용하여 정형 및 비정형 데이터를 통합하는 통합 컨트롤 플레인을 사용해서 데이터 수집, 변환 및 전달을 간소화합니다.

IBM의 데이터 통합 포트폴리오는 watsonx.data 및 watsonx.data 인텔리전스와의 긴밀한 상호 운용성을 통해 업그레이드되어, 고객에게 통합된 엔드투엔드 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.