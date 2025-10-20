IBM, 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms에서 리더로 선정

IBM이 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms에서 리더로 선정되었습니다.
이는 데이터 전방 조직이 데이터의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 혁신적인 통합 기능 제공에 중점을 둔 IBM의 전략이 유효했다는 방증일 것입니다.
운영 전반에 AI를 도입하기 위해 경쟁하면서도 AI의 가치를 완전히 실현하지 못하고 있는 조직이 많습니다. AI 프로젝트의 95%가 열악한 데이터 품질로 인해 실현되지 않고 있습니다. AI 시스템이 효과를 보려면 데이터 품질과 적시성이 뒷받침되어야 하기 때문입니다.
신뢰할 수 있는 AI 지원 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 엔지니어링 팀은 파편화된 소스, 하이브리드 환경, 주권 제약, 다양한 형식과 같은 나날이 커지는 문제를 직면합니다. 이는 데이터 사일로, 비효율성, 결과의 신뢰도 하락으로 이어집니다. AI의 잠재력을 활용하려면 어떤 환경에서든 모든 데이터를 유연하고 확장 가능하게 연결하는 데이터 통합에 대해 현대적으로 접근해야 합니다.
IBM은 데이터 팀의 생산성과 효율성 향상을 위해 설계된 AI 기반 데이터 통합 소프트웨어 watsonx.data integration을 통해 이러한 문제에 대응합니다. watsonx.data integration은 일괄 처리, 실시간 스트리밍 및 복제를 사용하여 정형 및 비정형 데이터를 통합하는 통합 컨트롤 플레인을 사용해서 데이터 수집, 변환 및 전달을 간소화합니다.
IBM의 데이터 통합 포트폴리오는 watsonx.data 및 watsonx.data 인텔리전스와의 긴밀한 상호 운용성을 통해 업그레이드되어, 고객에게 통합된 엔드투엔드 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.
watsonx.data integration이 고객에게 주는 이점을 살펴봅시다.
IBM은 데이터 통합 라이프사이클 전반에 AI를 도입하여 파이프라인 설계부터 데이터 운영, 데이터 품질에 이르는 모든 단계를 간소화합니다. AI 지원 파이프라인 설계 방식은 팀이 자연어를 사용하여 파이프라인을 만들고 개선하는 데 도움이 됩니다. 이는 데이터 엔지니어의 생산성을 향상시키고, 나아가 사용자들이 기술 역량에 관계 없이 파이프라인을 구축할 수 있도록 지원합니다. 또한 데이터 관측성과 AI 기반 문제 감지 기능이 내장되어 있어, 다운스트림 워크로드까지 문제가 번지기 전에 DataOps 전문가가 이를 파악해서 해결할 수 있습니다.
AI 지원 접근 방식 외에도 watson.data 통합은 재사용 및 공유 가능한 파이프라인을 설계하기 위한 시각적, 노코드와 로우코드 캔버스를 데이터 팀에 제공합니다. 사전 구축된 구성 요소를 드래그 앤 드롭하면 코딩 없이도 모범 사례를 따라 복잡한 데이터 흐름을 조립할 수 있습니다. 개발자는 Python SDK의 코드 우선 작성 기능을 활용하여 파이프라인을 더 쉽게 제어하고 유지 관리할 수 있습니다.
watsonx.data integration은 단일 컨트롤 플레인에서 스트리밍, 배치 및 복제 기술을 사용하여 정형 및 비정형 데이터 통합을 간소화합니다. 실시간 데이터 처리, 기업 보고서 새로 고침, 환경 전반에서의 복제 과정에서 모두 통합 컨트롤 플레인에서 파이프라인을 구축 및 관리하여 엔지니어링 및 데이터 운영 효율성을 확장합니다. 단일 컨트롤 플레인에 파이프라인을 집중시키기 때문에 고객은 도구 확산과 운영 오버헤드를 줄입니다. 그리고 모든 데이터의 가치를 한 자리에서 실현하며 사용 사례 전반에 걸쳐 결과를 간소화할 수 있습니다.
파이프라인을 한 번 구축해 두면 데이터가 상주하는 온프레미스, 클라우드, 지리학적 지역 어디서든 파이프라인을 운영할 수 있습니다. 원견 플레인을 사용하여 최대한 데이터에 가깝게 배포해서 데이터 이동을 최소화하고 송신 수수료를 줄이며 주권 규정을 준수하세요. 이 하이브리드 실행 모델을 사용하면 워크로드 인식 적응성을 통해 규모를 손쉽게 확장 또는 축소할 수 있으므로, 안심하고 데이터 기반을 구축할 수 있습니다.
IBM은 타사 데이터 플랫폼과 IBM 에코시스템(watsonx.data 포함)을 탄탄하게 연결해 고객이 데이터 접근을 쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다. 이러한 연결성은 환경 전반에서 데이터를 연결하고 관리하는 방식을 간소화하며, watsonx.data intelligence는 모든 단계에서 거버넌스와 추적 가능한 리니지를 보장합니다.
AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake 및 Databricks와 같은 플랫폼의 데이터에 다시 쓰거나 종속 없이 원활하게 연결할 수 있습니다. 주요 데이터 에코시스템과의 기본 통합으로 플랫폼 선택에 영향을 주지 않으면서 운영이 일관적으로 이루어지고 우수한 성능이 유지되도록 보장합니다. watsonx.data integration은 기존 인프라 및 분석 투자를 활용하여 데이터 아키텍처의 미래를 보장하는 동시에 ROI를 극대화하는 데 도움이 됩니다.
다양한 업계 조직의 watsonx.data integration 활용법:
IBM watsonx.data integration을 사용하면 조직이 파편화된 데이터를 전략적 자산으로 전환하여 더 빠른 인사이트, 신뢰할 수 있는 AI 성과, 측정 가능한 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.
IBM이 2025 IDC MarketScape for Worldwide Data Integration Software Platforms에서 리더로 선정된 것은 업계 최고의 데이터 통합 솔루션을 제공해서 현대 사회 기업의 진화하는 요구 사항을 해결하고자 하는 IBM의 노력이 인정을 받은 결과일 것입니다.
발췌문을 읽으며 IDC MarketScape가 IBM을 리더로 선정한 이유를 알아보세요.
IBM의 데이터 통합 기능이 궁금하시면 라이브 데모를 예약하세요.