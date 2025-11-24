IBM, Gartner Magic Quadrant에서 Watsonx.data Intelligence의 메타데이터 관리 부문 리더로 선정

조직이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경으로 확장함에 따라 데이터 환경의 복잡성도 기하급수적으로 증가합니다. 문제는 단순히 데이터를 관리하는 것이 아니라 데이터를 이해하는 것입니다. 바로 여기에서 '데이터에 관한 데이터'인 메타데이터가 AI와 분석이 약속을 이행할 수 있는지를 결정하는 연결 조직이 됩니다.

메타데이터 관리는 단순한 규정 준수 요건이 아니라 신뢰할 수 있는 AI의 기반입니다. 조직은 메타데이터를 사용하여 데이터 리니지를 추적하고 품질을 보장하며 AI가 데이터를 사용하는 방식에 대한 투명성을 제공합니다. 또한 IBM의 watsonx.data 인텔리전스는 AI 기반 자동화를 사용하여 정형 및 비정형 데이터 소스 전반에서 메타데이터를 지속적으로 검색, 분류 및 보강합니다.

그 결과, 거버넌스와 혁신이 공존하는 살아있는 에코시스템이 탄생했습니다. 비즈니스 사용자는 올바른 데이터를 더 빠르게 찾고 신뢰할 수 있고, 데이터 엔지니어는 수동 데이터 큐레이션에 소요되는 시간을 줄일 수 있으며, AI 팀은 신뢰할 수 있고 컨텍스트가 풍부한 데이터 세트에 액세스하여 책임감 있게 모델을 학습하고 조정할 수 있습니다.