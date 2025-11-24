IBM, Gartner Magic Quadrant에서 Watsonx.data Intelligence의 메타데이터 관리 부문 리더로 선정
이러한 인정은 AI 시대의 메타데이터 관리를 재정의하는 IBM의 역할을 강조한다고 생각합니다.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant 메타데이터 관리 솔루션 부문에서 watsonx.data 인텔리전스 부문 리더로 선정되었음을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. IBM은 평가 대상 15개 공급업체 중 비전 완성도와 실행 능력 모두에서 가장 높은 점수를 받았습니다.
IBM은 watsonx.data intelligence를 통해 데이터 카탈로그, 거버넌스, 리니지 및 공유를 하나의 통합된 AI 기반 플랫폼에 통합하여 기업이 전체 데이터 수명 주기에 걸쳐 메타데이터를 전략적 비즈니스 자산으로 활성화할 수 있도록 지원합니다.
조직이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경으로 확장함에 따라 데이터 환경의 복잡성도 기하급수적으로 증가합니다. 문제는 단순히 데이터를 관리하는 것이 아니라 데이터를 이해하는 것입니다. 바로 여기에서 '데이터에 관한 데이터'인 메타데이터가 AI와 분석이 약속을 이행할 수 있는지를 결정하는 연결 조직이 됩니다.
메타데이터 관리는 단순한 규정 준수 요건이 아니라 신뢰할 수 있는 AI의 기반입니다. 조직은 메타데이터를 사용하여 데이터 리니지를 추적하고 품질을 보장하며 AI가 데이터를 사용하는 방식에 대한 투명성을 제공합니다. 또한 IBM의 watsonx.data 인텔리전스는 AI 기반 자동화를 사용하여 정형 및 비정형 데이터 소스 전반에서 메타데이터를 지속적으로 검색, 분류 및 보강합니다.
그 결과, 거버넌스와 혁신이 공존하는 살아있는 에코시스템이 탄생했습니다. 비즈니스 사용자는 올바른 데이터를 더 빠르게 찾고 신뢰할 수 있고, 데이터 엔지니어는 수동 데이터 큐레이션에 소요되는 시간을 줄일 수 있으며, AI 팀은 신뢰할 수 있고 컨텍스트가 풍부한 데이터 세트에 액세스하여 책임감 있게 모델을 학습하고 조정할 수 있습니다.
현대 기업은 온프레미스 데이터 센터, SaaS 플랫폼, 퍼블릭 클라우드 및 규제된 로컬 환경 등 복잡하고 분산된 환경에서 운영됩니다. IBM의 메타데이터 관리 접근 방식은 이 현실을 위해 설계되었습니다.
watsonx.data intelligence를 통해 조직은 인프라나 지역에 관계없이 데이터가 어디에 있든 메타데이터를 관리하고 제어할 수 있습니다. 엄격한 데이터 보존 법률을 준수해야 하는 규제 대상 산업부터 AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud에서 워크로드를 운영하는 글로벌 기업까지, IBM은 전체 에코시스템에 걸쳐 일관된 메타데이터 기반을 보장합니다.
이러한 하이브리드 유연성은 추가 기능이 아니라 IBM의 핵심 설계 철학의 일부로서, 고객이 민첩성을 희생하지 않고도 거버넌스, 규정 준수 및 AI 준비성 목표를 달성할 수 있도록 보장합니다.
상호 운용성은 데이터와 AI에 대한 IBM 비전의 핵심입니다. watsonx.data intelligence는 개방형으로 설계되어 타사 도구 및 에코시스템과 원활하게 통합됩니다.
IBM은 OpenLineage, ODCS(오픈 데이터 계약 사양), MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 등의 이니셔티브를 지원함으로써 고객이 연결되고 투명하며 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 구축할 수 있도록 돕습니다. 이러한 개방형 에코시스템을 통해 조직은 데이터 카탈로그, ETL 파이프라인, AI 플랫폼, 비즈니스 인텔리전스 도구에 걸쳐 메타데이터를 쉽게 연결하여 엔터프라이즈 데이터에 대한 단일 통합 뷰를 만들 수 있습니다.
이러한 개방성은 공급업체 종속성을 줄일 뿐만 아니라 협업을 통한 혁신을 가능하게 하여 기업이 기존 데이터 에코시스템을 watsonx와 통합하여 가치 실현을 가속화할 수 있도록 합니다.
IBM은 전략적 혁신과 통합을 통해 watsonx.data intelligence의 기능을 지속적으로 확장하고 있습니다. IBM이 DataStax를 인수하면서 고급 벡터 검색, RAG(검색 증강 생성) 및 비정형 데이터 관리 기능이 watsonx 플랫폼에 도입되었습니다.
이러한 개선 사항을 통해 조직은 데이터를 보다 효과적으로 검색하고 컨텍스트화하여 생성형 AI, 분석 및 지능형 자동화 사용 사례를 지원할 수 있습니다. 비즈니스 사용자의 데이터 탐색 가능성 향상이나 보다 정확한 AI 응답 지원 등, 비정형 데이터 기능 통합은 조직이 새로운 인사이트를 더 빠르고 책임감 있게 활용할 수 있도록 돕습니다.
IBM에서는 메타데이터 관리가 단순히 거버넌스에 관한 것이 아니라 활성화에 관한 것이라고 믿습니다. 신뢰할 수 있는 메타데이터는 AI를 설명 가능하고, 책임감 있고, 확장 가능하게 만드는 요소입니다. watsonx.data 인텔리전스는 데이터의 출처, 변환 방법, 사용 방법에 대한 투명한 기록을 제공함으로써 조직이 워크플로우 전반에 걸쳐 책임감 있는 AI 원칙을 운영할 수 있도록 지원합니다.
기업이 AI 도입을 가속화함에 따라 데이터 복잡성을 단순화하고 규정 준수를 보장하며 모든 단계에서 신뢰를 유지하는 시스템이 필요합니다. IBM에 대한 Gartner의 인정은 이러한 기반을 구축하겠다는 IBM의 약속을 확인하는 것니다.
수십 년 동안 IBM은 관계형 데이터베이스의 개척부터 오늘날의 AI 기반 에코시스템 발전에 이르기까지 기업이 데이터를 비즈니스 가치로 전환할 수 있도록 지원해 왔습니다. watsonx.data intelligence는 단일 플랫폼에서 거버넌스와 혁신을 통합하는 메타데이터 중심의 접근 방식이라는 다음 단계의 진화를 나타냅니다.
Gartner의 이러한 인정은 데이터, AI 및 개방형 혁신의 교차점에서 IBM의 고유한 입지를 강화하여 고객이 데이터 관리를 넘어 데이터를 마스터할 수 있도록 지원한다고 생각합니다.
Gartner 보고서 전문을 읽으세요
IBM이 어떻게 인정받았는지 알아보려면 보고서를 다운로드하세요.
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 2025년 11월 19일.
Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner의 Research & Advisory 조직의 견해로 구성되며, 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.
GARTNER는 미국 및 기타 국가에서 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표 및 서비스 마크입니다. Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표이며 허가를 받아 여기에 사용되었습니다. All rights reserved.