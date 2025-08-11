IBM, 2025년 2분기 Forrester Wave™ AI Decisioning Platforms 부문의 선도 기업으로 선정

2025년 8월 11일
AI 과대 광고가 가득한 세상에서 진정한 비즈니스 가치는 더 현명한 의사 결정을 통해 얻을 수 있습니다.
기업들은 AI의 약속을 쫓지만, 대다수는 여전히 실험의 함정에 갇혀 있습니다. Forrester 블로그 게시물에 따르면, "AI 혁명이 제공하는 비즈니스 가치에 대한 회의적인 시각 속에서도, 올해 이 분야는 전례 없는 속도로 계속 성장하고 있습니다." 그렇다면 현실은 어떨까요? Forrester의 2024년 AI 설문조사에 따르면 응답자의 3분의 2가 AI 투자의 수익률이 50% 미만이라고 답했으며, 이는 AI에 대한 기대치가 우려스러운 방향으로 변화하고 있음을 보여줍니다.
하지만 IBM의 입장은 다릅니다. 즉, 지능적인 의사 결정이 없는 AI는 비용이 많이 드는 자동화에 불과합니다.
문제는 기술이 아니라 AI 기능과 비즈니스 영향 사이의 격차입니다.
Forrester의 최고 연구 책임자인 Sharyn Leaver에 따르면, 2024년에 "모든 AI 이니셔티브가 의도한 비즈니스 결과를 도출한 것은 아닙니다"(Forrester의 2025년 기술 및 보안 예측, 2024년 10월). 많은 경우 업계는 혁신을 추구하지만, IBM은 진정한 변혁의 원동력, 즉 모든 비즈니스 결정을 전략적 이점으로 전환하는 데 집중합니다.
이는 IBM이 2025년 2분기 Forrester Wave AI Decisioning Platforms 부문의 선도 기업으로 선정된 이유입니다.
Forrester는 단순히 기술을 평가하는 데 그치지 않고, 비즈니스 영향을 평가했습니다. 보고서에 포함된 IBM의 공급업체 프로필에는 다음과 같이 나와 있습니다.
세계적 수준의 의사 결정 엔지니어링. Forrester의 분석에 따르면, IBM 플랫폼은 정교한 머신 러닝 도구를 제공하므로 의사 결정 작성, 테스트, 그리고 특히 최적화 측면에서 탁월합니다.
고객은 AI를 구현할 뿐만 아니라 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
금융 서비스 혁신
고객 경험 혁신
탁월한 운영
AI 시장이 폭발적으로 성장하는 동안 의사 결정 인텔리전스는 다음과 같은 가치를 제공합니다.
자동화를 넘어 의사 결정 인텔리전스로
모든 기업은 매일 수백만 건의 의사 결정을 내립니다. IBM은 이러한 의사 결정을 단순히 자동화하는 것을 넘어 지능적이고 적응적이며 전략적으로 조율된 상태로 만듭니다.
실험을 넘어 생산 규모로
IBM은 실제 비즈니스가 요구하는 복잡성, 규모 및 거버넌스를 처리하는 플랫폼을 통해 세계 최대 규모의 기업을 지원합니다.
약속을 넘어 입증된 결과로
Forrester의 연구는 고객이 이미 알고 있는 사실, 즉 가장 중요한 의사 결정을 내려야 할 때 IBM이 실질적인 도움을 제공한다는 사실을 입증합니다.
오늘의 Forrester 인정은 시작에 불과합니다.
IBM은 자동화가 인텔리전스가 되고 의사 결정이 지속적으로 학습하고 적응하며 개선되는 의사 결정의 미래를 개척하고 있습니다. AI가 정적 모델 그 이상으로 발전함에 따라 기업은 실시간으로 결과를 최적화하는 시스템을 필요로 합니다.
IBM은 다음과 같은 미래를 위해 구축하고 있습니다.
IBM은 입증된 의사 결정 리더십과 watsonx AI 기능 및 세계 최대 규모의 조직이 신뢰하는 엔터프라이즈급 거버넌스를 결합하여 이러한 비전을 실현할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
미래는 AI를 가장 많이 보유한 조직이 아니라 가장 현명하고 가장 빠르게 결정을 내리는 조직의 소유가 될 것이기 때문입니다.
AI 시대에는 최고의 알고리즘이 아니라 가장 현명한 결정으로 승리할 수 있습니다.
IBM은 위험 리더, 운영 임원, 기술 전략가 등 다양한 이들이 인텔리전스를 활용하여 모든 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
중요 고지 사항: Forrester는 연구 간행물에 포함된 회사, 제품, 브랜드 또는 서비스를 보증하지 않으며, 해당 간행물에 명시된 등급을 기반으로 회사 또는 브랜드의 제품이나 서비스를 선택하도록 조언하지 않습니다. 정보는 사용 가능한 최상의 리소스를 기반으로 합니다. 의견은 당시의 판단을 반영하며 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 Forrester의 객관성에 관한 이 글에서 확인하세요.