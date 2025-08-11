IBM, 2025년 2분기 Forrester Wave™ AI Decisioning Platforms 부문의 선도 기업으로 선정

AI 과대 광고가 가득한 세상에서 진정한 비즈니스 가치는 더 현명한 의사 결정을 통해 얻을 수 있습니다.

기업들은 AI의 약속을 쫓지만, 대다수는 여전히 실험의 함정에 갇혀 있습니다. Forrester 블로그 게시물에 따르면, "AI 혁명이 제공하는 비즈니스 가치에 대한 회의적인 시각 속에서도, 올해 이 분야는 전례 없는 속도로 계속 성장하고 있습니다." 그렇다면 현실은 어떨까요? Forrester의 2024년 AI 설문조사에 따르면 응답자의 3분의 2가 AI 투자의 수익률이 50% 미만이라고 답했으며, 이는 AI에 대한 기대치가 우려스러운 방향으로 변화하고 있음을 보여줍니다.

하지만 IBM의 입장은 다릅니다. 즉, 지능적인 의사 결정이 없는 AI는 비용이 많이 드는 자동화에 불과합니다.