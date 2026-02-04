IBM, 2026 IDC MarketScape 엔터프라이즈 계획, 예산 및 예측 애플리케이션 부문에서 리더로 선정

IBM은 엔터프라이즈 계획 애플리케이션 부문 IDC MarketScape에서 리더로 인정받았습니다. 이 플랫폼은 재무 및 운영 전반에서 정적인 예산을 실시간 예측으로 대체하는 지속적이고 통합된 계획에 대한 증가하는 수요를 해결합니다.
모든 계획 주기는 익숙하게 느껴질 수 있습니다. 서로 연결되지 않은 스프레드시트, 과도한 가정, 그리고 비즈니스가 신뢰할 수 있는 예측을 생성하기에는 턱없이 부족한 시간까지. 변동성이 증가하고 리더들이 더 빠른 답변을 요구함에 따라, 기존 계획 툴의 한계는 더 이상 무시할 수 없게 됩니다.
그렇기 때문에 IBM이 IDC MarketScape: 전 세계 엔터프라이즈 계획, 예산 및 예측 애플리케이션 2026 벤더 평가에서 리더로 선정되었다는 소식을 기쁘게 전합니다.
우리는 이러한 인식이 시장의 광범위한 변화를 반영한다고 믿습니다. 계획 수립은 더 이상 주기적인 재무 활동이 아니라, 성능, 유연성 및 확장 가능한 지능을 요구하는 지속적이고 전사적인 역량으로 자리잡고 있습니다.
IBM® Planning Analytics는 조직이 정적인 예산 주기를 넘어 지속적이고 통합된 계획 수립으로 전환하도록 지원합니다. 이 플랫폼은 전사 차원의 재무 및 운영 계획을 통합하여, 거버넌스와 통제를 유지하면서 팀이 변화에 더 신속히 대응할 수 있도록 지원합니다.
핵심적인 차별화 요소는 경험 선택의 유연성입니다. 계획 담당자는 최신 웹 기반 환경에서 작업하거나 Excel을 주요 인터페이스로 계속 사용할 수 있으며, 감사 가능성, 성능 또는 데이터 무결성을 희생하지 않습니다. 이러한 조합은 재무 부문과 더 넓은 비즈니스 전반에서 도입을 촉진하는 동시에 확장 가능한 통합 계획을 지원합니다.
Planning Analytics의 AI 기능은 계획 워크플로에 직접 내장되어 있습니다. watsonx 기반 위에 구축된 이 플랫폼은 예측 예보, 이상 탐지 및 동인 기반 분석을 지원하여 팀이 패턴을 도출하고, 동인을 이해하며, 시나리오를 보다 효과적으로 평가할 수 있도록 돕습니다. Planning Analytics Assistant는 자연어 인터페이스를 추가하여 사용자가 질문을 하고, 인사이트를 탐색하며, 결과를 컨텍스트에 맞게 설명할 수 있도록 합니다. 이러한 기능들은 조직이 예측에 대한 신뢰도를 높이고, 계획 주기의 더 이른 단계에서 위험과 이상치를 식별하며, 분석과 의사 결정 사이의 시간을 단축하도록 설계되었으며, 심층적인 데이터 과학 전문 지식을 요구하지 않습니다.
중요한 점은 이러한 기능이 현재 프로덕션 환경에서 사용 가능하며, 프로세스 외부에 존재하는 것이 아니라 일상적인 계획 수립을 강화하도록 설계되었다는 것입니다.
AI가 계획 수립의 중심 요소로 자리잡을수록 데이터와 프로세스에 대한 신뢰가 더욱 중요해집니다. Planning Analytics는 시스템 전반의 감사 가능성을 제공하여 사용자 활동을 추적하고 과거 시점으로의 롤백을 가능하게 합니다. 이 기반은 조직이 거버넌스 및 규정 준수 요구 사항을 충족하면서 AI 기반 계획 수립을 도입할 수 있도록 합니다.
엔터프라이즈 계획 시장은 빠르게 진화하고 있습니다. 조직은 사용 편의성과 높은 유연성을 결합하고, 다양한 계획 접근 방식을 지원하며, 지역 및 기능 전반에서 확장 가능한 플랫폼을 찾고 있습니다. IBM Planning Analytics는 유연한 배포 옵션, 구성 가능한 워크플로 및 검증된 엔터프라이즈 성과 관리 기반을 통해 이러한 요구를 충족합니다.
우리는 리더로 선정된 것이 재무 팀과 비즈니스 계획 담당자가 더 빠르고, 더 높은 확신과 회복력을 바탕으로 운영할 수 있도록 지원하려는 IBM의 약속을 강화한다고 믿습니다. 불확실성이 일상이 되는 상황에서 계획 플랫폼은 단순히 계산하는 것을 넘어, 데이터, 사람, 의사 결정을 실시간으로 연결해야 합니다.
IBM Planning Analytics와 그것이 현대적인 계획, 예산 수립 및 예측을 어떻게 지원할 수 있는지에 대해 더 알아보려면 IDC MarketScape를 확인하거나 지금 데모를 요청하세요.
본 발표는 IDC MarketScape: 전 세계 엔터프라이즈 계획, 예산 및 예측 애플리케이션 2026 벤더 평가(IDC #US52978625e, 2026년 1월)를 기반으로 합니다.