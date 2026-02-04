IBM, 2026 IDC MarketScape 엔터프라이즈 계획, 예산 및 예측 애플리케이션 부문에서 리더로 선정

모든 계획 주기는 익숙하게 느껴질 수 있습니다. 서로 연결되지 않은 스프레드시트, 과도한 가정, 그리고 비즈니스가 신뢰할 수 있는 예측을 생성하기에는 턱없이 부족한 시간까지. 변동성이 증가하고 리더들이 더 빠른 답변을 요구함에 따라, 기존 계획 툴의 한계는 더 이상 무시할 수 없게 됩니다.

그렇기 때문에 IBM이 IDC MarketScape: 전 세계 엔터프라이즈 계획, 예산 및 예측 애플리케이션 2026 벤더 평가에서 리더로 선정되었다는 소식을 기쁘게 전합니다.

우리는 이러한 인식이 시장의 광범위한 변화를 반영한다고 믿습니다. 계획 수립은 더 이상 주기적인 재무 활동이 아니라, 성능, 유연성 및 확장 가능한 지능을 요구하는 지속적이고 전사적인 역량으로 자리잡고 있습니다.