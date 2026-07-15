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IBM, 2026 Gartner Magic Quadrant Observability Platforms 부문 리더로 선정

IBM은 오늘날의 하이브리드, 클라우드 네이티브 및 AI 기반 환경을 위한 AI 기반 운영 인텔리전스를 통해 조직이 관측 가능성의 새로운 시대를 성공적으로 이끌어 갈 수 있도록 지원합니다.

게시일 2026년 07월 15일

IBM이 2026 Gartner Magic Quadrant Observability Platforms 부문에서 리더로 선정되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다.

관측 가능성 솔루션 도입을 검토하는 조직은 위험, 비용 및 평균 해결 시간(MTTR)을 줄이면서 하이브리드 애플리케이션, 클라우드 네이티브 플랫폼 및 AI 워크로드를 운영해야 하는 과제를 안고 있습니다. IBM은 이러한 선정이 중요한 이유는 관측 가능성 분야가 텔레메트리를 넘어 운영 인텔리전스까지 확장되고 있기 때문이라고 생각합니다. 2026년의 관측 가능성은 애플리케이션, 인프라, AI 시스템 및 비즈니스 서비스 전반에서 영향을 이해하고, 원인을 설명하며, 신뢰할 수 있는 조치를 취하는 것을 의미합니다.

IBM은 이번 선정이 조직이 끊임없이 진화하는 관측 가능성의 목표를 달성하고, 점점 더 복잡해지는 하이브리드, 클라우드 네이티브 및 AI 기반 환경을 자신 있게 운영할 수 있도록 지속적으로 지원해 온 노력을 보여준다고 생각합니다.

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IBM이 생각하는 조직이 Instana를 선택하는 이유

오늘날 기업은 현대적인 애플리케이션이 클라우드, 컨테이너, 서비스, API는 물론 점점 더 많은 AI 기반 워크로드에 분산되어 운영되는 현실에 직면해 있습니다. 이제 과제는 단순히 텔레메트리를 수집하는 것이 아닙니다. 무엇이 중요한지 파악하고, 근본 원인을 신속하게 식별하며, 확신을 가지고 운영 의사 결정을 내리는 것이 핵심입니다.

IBM® Instana는 차별화된 관측 가능성 접근 방식을 통해 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다.

  • 1초 단위 메트릭, 샘플링하지 않은 분산 추적 및 실시간 종속성 매핑을 제공하는 완전한 관측 가능성
  • 동적인 클라우드 네이티브 환경 전반에서 제공되는 자동 검색 및 계측
  • SaaS, 자체 호스팅 및 규제가 엄격한 환경을 지원하는 유연한 하이브리드 배포
  • OpenTelemetry를 비롯한 개방형 표준 지원을 통해 벤더 종속성 방지
  • 팀이 안정성, 성능 및 효율성의 균형을 맞출 수 있도록 지원하는 통합 성능 및 비용 가시성

이러한 기능을 함께 활용하면 조직은 운영 복잡성을 줄이고, 인시던트 해결 속도를 높이며, 의사 결정에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다. 데이터 충실도, 배포 유연성, 개방성 및 비용 관리의 균형을 맞춰야 하는 시장 환경에서 Instana는 이러한 상충 관계를 최소화하도록 설계되었습니다.

현대적인 운영을 위한 신뢰할 수 있는 AI

AI가 비즈니스 핵심 애플리케이션에 점점 더 깊이 적용됨에 따라 관측 가능성도 이에 맞춰 발전해야 합니다.

최근 Instana는 생성형 AI 애플리케이션, 대규모 언어 모델(LLM) 및 AI 에이전트를 위한 전용 관측 가능성 기능을 도입하여 조직이 AI 기반 시스템 전반의 애플리케이션 성능, 프롬프트 흐름, 토큰 사용량, 종속성 및 운영 동작을 파악할 수 있도록 지원합니다.

IBM은 인시던트 조사와 근본 원인 분석을 가속화하는 AI 에이전트도 도입했습니다. Instana는 불투명한 AI 생성 결론에 의존하는 대신 결정론적 분석, 통계 모델 및 생성형 AI 설명을 결합하여 운영자가 무엇이 발생했는지뿐만 아니라 왜 발생했는지, 그리고 문제를 더 빠르게 해결하기 위해 어떤 조치를 취해야 하는지도 이해할 수 있도록 지원합니다.

이러한 접근 방식은 투명성, 거버넌스 및 운영 통제를 유지하면서 AI를 활용해 사람의 의사 결정을 지원하려는 IBM의 신뢰할 수 있는 AI에 대한 오랜 노력을 보여줍니다. 조직이 AI를 전사적으로 확장할수록 운영 인텔리전스에 대한 신뢰는 속도만큼이나 중요해집니다.

IBM Concert 플랫폼으로 인사이트와 실행 간의 격차 해소

IBM은 IBM THINK에서 IBM Concert 플랫폼을 발표하며, 관측 가능성, 자동화, 복원력 및 성능 최적화에 대한 투자를 통합 에이전틱 운영 플랫폼으로 발전시켰습니다.

관측 가능성은 현대적인 운영의 기반입니다. 관측 가능성의 시대에는 인사이트만으로는 충분하지 않습니다. 비즈니스 핵심 시스템의 지속적인 운영을 담당하는 툴과 팀 전반에서 공유되는 컨텍스트, 우선순위 지정, 거버넌스 및 조율된 실행이 필요합니다.

Instana는 Concert 플랫폼에서 운영 인텔리전스를 지원하는 실시간 관측 가능성 컨텍스트를 제공하는 기반 역할을 합니다. Instana는 완전한 텔레메트리, 실시간 종속성 인텔리전스, 토폴로지 인식 및 AI 워크로드 관측 가능성을 통해 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, 인프라 및 AI 시스템의 상태와 성능을 파악하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 제공합니다.

Concert는 이러한 기반 위에서 공유 운영 모델 내의 운영 증거를 위험, 비즈니스 영향 및 대응 워크플로와 연결합니다. 이를 통해 조직은 기존의 관측 가능성과 인시던트 대응을 넘어 신뢰할 수 있는 운영 인텔리전스를 구현하고, 팀은 자신 있게 우선순위를 지정하고 조율된 조치를 수행하여 점점 더 복잡해지는 엔터프라이즈 환경 전반에서 위험을 줄이고, 성능을 개선하며, 비즈니스 연속성을 유지하고, 비용과 성능을 최적화할 수 있습니다.

고객 여러분께 감사드립니다.

Instana의 발전을 이끌어 온 고객, 파트너 및 IBM 팀의 소중한 피드백과 혁신, 협력에 깊이 감사드립니다.

관측 가능성, AI 및 운영이 계속 융합되는 가운데 IBM은 조직이 더욱 높은 신뢰, 유연성 및 통제력을 바탕으로 운영할 수 있도록 지속적으로 지원할 것입니다.

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Jacob Yackenovich

Director of Product Management

IBM

면책 조항

Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 2026년 7월 13일.

Gartner 및 Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 상표입니다.

Gartner는 자사 발행물에 언급된 어떠한 회사, 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급이나 기타 지정이 있는 공급업체만을 선택하도록 권고하지 않습니다. Gartner의 발행물은 Gartner의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견을 담고 있으며, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 본 발행물과 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함해 명시적 또는 묵시적 모든 보증을 부인합니다.

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