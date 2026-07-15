IBM, 2026 Gartner Magic Quadrant Observability Platforms 부문 리더로 선정

IBM은 오늘날의 하이브리드, 클라우드 네이티브 및 AI 기반 환경을 위한 AI 기반 운영 인텔리전스를 통해 조직이 관측 가능성의 새로운 시대를 성공적으로 이끌어 갈 수 있도록 지원합니다.
IBM이 2026 Gartner Magic Quadrant Observability Platforms 부문에서 리더로 선정되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다.
관측 가능성 솔루션 도입을 검토하는 조직은 위험, 비용 및 평균 해결 시간(MTTR)을 줄이면서 하이브리드 애플리케이션, 클라우드 네이티브 플랫폼 및 AI 워크로드를 운영해야 하는 과제를 안고 있습니다. IBM은 이러한 선정이 중요한 이유는 관측 가능성 분야가 텔레메트리를 넘어 운영 인텔리전스까지 확장되고 있기 때문이라고 생각합니다. 2026년의 관측 가능성은 애플리케이션, 인프라, AI 시스템 및 비즈니스 서비스 전반에서 영향을 이해하고, 원인을 설명하며, 신뢰할 수 있는 조치를 취하는 것을 의미합니다.
IBM은 이번 선정이 조직이 끊임없이 진화하는 관측 가능성의 목표를 달성하고, 점점 더 복잡해지는 하이브리드, 클라우드 네이티브 및 AI 기반 환경을 자신 있게 운영할 수 있도록 지속적으로 지원해 온 노력을 보여준다고 생각합니다.
오늘날 기업은 현대적인 애플리케이션이 클라우드, 컨테이너, 서비스, API는 물론 점점 더 많은 AI 기반 워크로드에 분산되어 운영되는 현실에 직면해 있습니다. 이제 과제는 단순히 텔레메트리를 수집하는 것이 아닙니다. 무엇이 중요한지 파악하고, 근본 원인을 신속하게 식별하며, 확신을 가지고 운영 의사 결정을 내리는 것이 핵심입니다.
IBM® Instana는 차별화된 관측 가능성 접근 방식을 통해 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다.
이러한 기능을 함께 활용하면 조직은 운영 복잡성을 줄이고, 인시던트 해결 속도를 높이며, 의사 결정에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다. 데이터 충실도, 배포 유연성, 개방성 및 비용 관리의 균형을 맞춰야 하는 시장 환경에서 Instana는 이러한 상충 관계를 최소화하도록 설계되었습니다.
AI가 비즈니스 핵심 애플리케이션에 점점 더 깊이 적용됨에 따라 관측 가능성도 이에 맞춰 발전해야 합니다.
최근 Instana는 생성형 AI 애플리케이션, 대규모 언어 모델(LLM) 및 AI 에이전트를 위한 전용 관측 가능성 기능을 도입하여 조직이 AI 기반 시스템 전반의 애플리케이션 성능, 프롬프트 흐름, 토큰 사용량, 종속성 및 운영 동작을 파악할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 인시던트 조사와 근본 원인 분석을 가속화하는 AI 에이전트도 도입했습니다. Instana는 불투명한 AI 생성 결론에 의존하는 대신 결정론적 분석, 통계 모델 및 생성형 AI 설명을 결합하여 운영자가 무엇이 발생했는지뿐만 아니라 왜 발생했는지, 그리고 문제를 더 빠르게 해결하기 위해 어떤 조치를 취해야 하는지도 이해할 수 있도록 지원합니다.
이러한 접근 방식은 투명성, 거버넌스 및 운영 통제를 유지하면서 AI를 활용해 사람의 의사 결정을 지원하려는 IBM의 신뢰할 수 있는 AI에 대한 오랜 노력을 보여줍니다. 조직이 AI를 전사적으로 확장할수록 운영 인텔리전스에 대한 신뢰는 속도만큼이나 중요해집니다.
IBM은 IBM THINK에서 IBM Concert 플랫폼을 발표하며, 관측 가능성, 자동화, 복원력 및 성능 최적화에 대한 투자를 통합 에이전틱 운영 플랫폼으로 발전시켰습니다.
관측 가능성은 현대적인 운영의 기반입니다. 관측 가능성의 시대에는 인사이트만으로는 충분하지 않습니다. 비즈니스 핵심 시스템의 지속적인 운영을 담당하는 툴과 팀 전반에서 공유되는 컨텍스트, 우선순위 지정, 거버넌스 및 조율된 실행이 필요합니다.
Instana는 Concert 플랫폼에서 운영 인텔리전스를 지원하는 실시간 관측 가능성 컨텍스트를 제공하는 기반 역할을 합니다. Instana는 완전한 텔레메트리, 실시간 종속성 인텔리전스, 토폴로지 인식 및 AI 워크로드 관측 가능성을 통해 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, 인프라 및 AI 시스템의 상태와 성능을 파악하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 제공합니다.
Concert는 이러한 기반 위에서 공유 운영 모델 내의 운영 증거를 위험, 비즈니스 영향 및 대응 워크플로와 연결합니다. 이를 통해 조직은 기존의 관측 가능성과 인시던트 대응을 넘어 신뢰할 수 있는 운영 인텔리전스를 구현하고, 팀은 자신 있게 우선순위를 지정하고 조율된 조치를 수행하여 점점 더 복잡해지는 엔터프라이즈 환경 전반에서 위험을 줄이고, 성능을 개선하며, 비즈니스 연속성을 유지하고, 비용과 성능을 최적화할 수 있습니다.
Instana의 발전을 이끌어 온 고객, 파트너 및 IBM 팀의 소중한 피드백과 혁신, 협력에 깊이 감사드립니다.
관측 가능성, AI 및 운영이 계속 융합되는 가운데 IBM은 조직이 더욱 높은 신뢰, 유연성 및 통제력을 바탕으로 운영할 수 있도록 지속적으로 지원할 것입니다.
IBM Instana Observability 살펴보기
Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 2026년 7월 13일.
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