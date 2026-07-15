IBM, 2026 Gartner Magic Quadrant Observability Platforms 부문 리더로 선정

IBM이 2026 Gartner Magic Quadrant Observability Platforms 부문에서 리더로 선정되었음을 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다.

관측 가능성 솔루션 도입을 검토하는 조직은 위험, 비용 및 평균 해결 시간(MTTR)을 줄이면서 하이브리드 애플리케이션, 클라우드 네이티브 플랫폼 및 AI 워크로드를 운영해야 하는 과제를 안고 있습니다. IBM은 이러한 선정이 중요한 이유는 관측 가능성 분야가 텔레메트리를 넘어 운영 인텔리전스까지 확장되고 있기 때문이라고 생각합니다. 2026년의 관측 가능성은 애플리케이션, 인프라, AI 시스템 및 비즈니스 서비스 전반에서 영향을 이해하고, 원인을 설명하며, 신뢰할 수 있는 조치를 취하는 것을 의미합니다.

IBM은 이번 선정이 조직이 끊임없이 진화하는 관측 가능성의 목표를 달성하고, 점점 더 복잡해지는 하이브리드, 클라우드 네이티브 및 AI 기반 환경을 자신 있게 운영할 수 있도록 지속적으로 지원해 온 노력을 보여준다고 생각합니다.

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