IBM, 2026년 Gartner Magic Quadrant 증강 데이터 품질 솔루션 부문의 리더 기업으로 선정

Watsonx.data intelligence는 메타데이터, 거버넌스 및 품질 기능을 통합 플랫폼에 결합하여, 조직이 사후 대응 중심의 개선에서 지속적인 신뢰 기반 운영으로 전환할 수 있도록 합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

자연어를 실행 가능한 데이터 품질 규칙으로 변환할 수 있도록 지원하는 AI 기반 규칙 생성

문제 해결을 가속화하는 자동화된 권장 사항 및 수정 워크플로

데이터 품질 이슈를 운영 영향 및 의사 결정과 연결하는 비즈니스 컨텍스트 가시성

분석 및 AI 파이프라인 전반에서 데이터 생산자와 소비자 간 기대치를 공식화하는 데이터 계약

IBM은 AI를 적용해 데이터 탐색, 프로파일링 및 규칙 생성을 자동화함으로써, 수작업 부담을 늘리지 않고도 거버넌스와 품질 관리를 확장할 수 있도록 지원합니다.

이는 AI 시스템이 자동화된 에이전트가 신뢰할 수 있는 데이터 입력에 의존해 작업을 수행하고 의사 결정을 내리는 에이전틱 아키텍처로 발전함에 따라 특히 중요합니다. 증강 데이터 품질은 이러한 시스템이 투명성과 통제 하에 운영되도록 보장합니다.