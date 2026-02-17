IBM, 2026년 Gartner Magic Quadrant 증강 데이터 품질 솔루션 부문의 리더 기업으로 선정

IBM은 오늘 2026 Gartner Magic Quadrant 증강 데이터 품질 솔루션 부문에서 리더로 선정되었다고 발표했습니다. IBM은 이번 선정이 AI 시대에 맞는 데이터 품질을 재정의하는 데 있어 IBM의 역할을 보여준다고 믿습니다.
조직이 생성형 AI와 지능형 자동화 도입을 가속화함에 따라, 데이터 품질은 엔터프라이즈 성과의 핵심 기반이 되고 있습니다. AI 시스템, 분석 플랫폼 및 에이전틱 워크플로는 정확하고 거버넌스가 적용되며 맥락이 풍부한 데이터에 의존합니다. 기존 접근 방식인 수동 규칙 생성, 사후적 정제, 사일로화된 툴은 현대 데이터 에코시스템의 규모와 복잡성을 감당하도록 설계되지 않았습니다.
watsonx.data intelligence를 통해 제공되는 IBM의 증강 데이터 품질 접근 방식은 AI와 자동화를 적용하여 조직이 데이터 라이프사이클 전반에서 신뢰를 선제적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.
Watsonx.data intelligence는 메타데이터, 거버넌스 및 품질 기능을 통합 플랫폼에 결합하여, 조직이 사후 대응 중심의 개선에서 지속적인 신뢰 기반 운영으로 전환할 수 있도록 합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
IBM은 AI를 적용해 데이터 탐색, 프로파일링 및 규칙 생성을 자동화함으로써, 수작업 부담을 늘리지 않고도 거버넌스와 품질 관리를 확장할 수 있도록 지원합니다.
이는 AI 시스템이 자동화된 에이전트가 신뢰할 수 있는 데이터 입력에 의존해 작업을 수행하고 의사 결정을 내리는 에이전틱 아키텍처로 발전함에 따라 특히 중요합니다. 증강 데이터 품질은 이러한 시스템이 투명성과 통제 하에 운영되도록 보장합니다.
현대의 AI 이니셔티브는 정형 데이터, 반정형 콘텐츠, 비정형 문서를 포함한 다양한 데이터 소스에 의존합니다.
Watsonx.data intelligence는 비정형 콘텐츠의 추출, 분류 및 벡터화를 지원하여 거버넌스를 유지하면서 AI 활용에 적합하도록 준비합니다. 통합 데이터 계보 기능은 상위 원천 문서부터 정제된 데이터 세트와 하위 AI 모델 입력에 이르기까지 추적 가능성을 제공합니다.
이러한 엔드투엔드 가시성은 조직이 규제 산업 및 미션 크리티컬 환경에서 AI를 배포할 때 필수적인 요건인 규제 준수, 위험 관리 및 설명 가능성을 지원합니다.
IBM의 증강 데이터 품질 기능은 하이브리드, 멀티클라우드 및 온프레미스 환경 전반에서 운영되도록 설계되었습니다. 이러한 유연성은 조직이 분산 아키텍처 전반에서 거버넌스 기준을 유지하면서 데이터 자산을 현대화할 수 있도록 합니다.
IBM은 메타데이터, 품질, 거버넌스가 AI 시스템과 자동화 워크플로에 동적으로 반영되는 능동적이고 지능적인 데이터 패브릭을 지원하는 역량에 지속적으로 투자하고 있습니다.
IBM은 2026 Gartner Magic Quadrant 증강 데이터 품질 솔루션 부문에서 리더로 선정된 데 이어, 2025 Gartner Magic Quadrant 메타데이터 관리 솔루션 부문 리더 및 2026 Gartner Magic Quadrant 데이터 및 분석 거버넌스 플랫폼 부문에서도 인정받았습니다. IBM은 이러한 평가가 AI를 위한 신뢰 기반 데이터 토대를 제공하는 통합적 접근 방식을 반영한다고 믿습니다.
기업이 AI 실험 단계에서 전사적 배포 단계로 전환함에 따라, 데이터 품질은 성과, 규제 준수 및 신뢰의 핵심 기반이 됩니다.
IBM의 watsonx.data intelligence 플랫폼은 데이터 및 AI 라이프사이클 전반에 증강 데이터 품질을 내재화하도록 지원하여, 점점 더 복잡해지는 디지털 에코시스템에서 자동화, 투명성 및 회복탄력성을 강화합니다.
IBM은 watsonx를 통해 자율적인 데이터 제품 큐레이션, AI 기반 거버넌스, 정형 및 비정형 데이터의 통합 관리를 지속적으로 강화하고 있습니다. IBM은 이번 인정이 오늘과 미래를 위한 데이터 및 AI 신뢰 기반 구축을 지원하려는 IBM의 지속적인 노력을 보여준다고 믿습니다.
IBM의 증강 데이터 품질 리더십과 watsonx.data intelligence가 조직의 신뢰할 수 있는 AI 시스템 구축을 어떻게 지원하는지 자세히 알아보세요.
