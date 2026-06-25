IBM, 2026년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 사이언스 및 머신 러닝 플랫폼용 AI 플랫폼 부문 리더로 선정

IBM은 2026 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 사이언스 및 머신 러닝(DSML) 플랫폼용 AI 플랫폼 부문에서 2년 연속 리더로 선정되었습니다. IBM은 이러한 평가가 거버넌스, 유연성 및 측정 가능한 비즈니스 성과를 기반으로 기업의 AI 운영 환경 구축을 지원하기 위해 지속적으로 노력해 온 결과를 반영한다고 보고 있습니다.

조직이 AI 실험 단계를 넘어 운영 환경으로 전환함에 따라, 확장성을 지원하고 복잡성을 관리하며 책임 있는 AI 활용을 보장할 수 있는 플랫폼이 요구되고 있습니다. watsonx 포트폴리오는 팀이 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI를 안심하고 구축, 배포 및 거버넌스할 수 있도록 지원함으로써 이러한 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

watsonx AI 제품 포트폴리오는 watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI 및 IBM Bob을 하나의 모듈형 엔드투엔드 AI 스택으로 통합합니다. 이를 통해 데이터, 엔지니어링 및 비즈니스 팀 간 협업을 지원하여 엔터프라이즈 데이터를 거버넌스가 적용되고, 투명하며, 가치 있는 AI로 전환할 수 있도록 합니다.



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