IBM, 2026년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 사이언스 및 머신 러닝 플랫폼용 AI 플랫폼 부문 리더로 선정

IBM의 제품 로드맵은 조직이 에이전틱 AI를 운영 환경에 적용하고, 점점 더 복잡해지는 AI 환경을 관리할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.
IBM은 2026 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 사이언스 및 머신 러닝(DSML) 플랫폼용 AI 플랫폼 부문에서 2년 연속 리더로 선정되었습니다. IBM은 이러한 평가가 거버넌스, 유연성 및 측정 가능한 비즈니스 성과를 기반으로 기업의 AI 운영 환경 구축을 지원하기 위해 지속적으로 노력해 온 결과를 반영한다고 보고 있습니다.
조직이 AI 실험 단계를 넘어 운영 환경으로 전환함에 따라, 확장성을 지원하고 복잡성을 관리하며 책임 있는 AI 활용을 보장할 수 있는 플랫폼이 요구되고 있습니다. watsonx 포트폴리오는 팀이 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI를 안심하고 구축, 배포 및 거버넌스할 수 있도록 지원함으로써 이러한 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
watsonx AI 제품 포트폴리오는 watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI 및 IBM Bob을 하나의 모듈형 엔드투엔드 AI 스택으로 통합합니다. 이를 통해 데이터, 엔지니어링 및 비즈니스 팀 간 협업을 지원하여 엔터프라이즈 데이터를 거버넌스가 적용되고, 투명하며, 가치 있는 AI로 전환할 수 있도록 합니다.
보고서를 다운로드하여 이번 선정에 대해 자세히 알아보세요.
IBM은 데이터, AI 및 거버넌스를 아우르는 watsonx 포트폴리오 전반에 걸쳐 고객에게 포괄적인 기능을 제공합니다.
IBM은 차세대 엔터프라이즈 AI를 지원하기 위해 watsonx 포트폴리오에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 사전 구축된 AI 에이전트와 도구를 확대하고, 대규모 AI 시스템 관리 기능을 강화하며, 기업이 기존 AI 투자에서 더 큰 가치를 얻을 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. IBM의 제품 로드맵은 조직이 에이전틱 AI를 운영 환경에 적용하고, 점점 더 복잡해지는 AI 환경을 관리할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
IBM Bob은 2026년 IBM의 주요 전략 이니셔티브입니다. Bob은 AI 실행 시스템이자 에이전틱 파트너로서, 모델, 에이전트 및 도구를 오케스트레이션하여 코드 생성에 그치지 않고 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반의 작업을 자동화함으로써 생산성을 향상합니다.
내부 루프부터 외부 루프까지, IBM Bob은 편집, 빌드, 리팩터링, 보안 강화, 테스트, 문서화, 현대화 및 대규모 CI/CD까지 모두 지원합니다. 또한 적절한 작업에 적절한 모델을 매칭하여 비용, 품질 및 성능의 균형을 지능적으로 맞춤으로써 AI 실행을 지속적으로 최적화합니다. IBM Bob은 단순히 더 많은 모델을 제공하는 것이 아니라, 거버넌스를 기본적으로 내장하고 팀에 복잡성을 전가하지 않으면서도 필요한 최소 비용으로 더 나은 결과를 제공합니다. 이는 개방성, 하이브리드 및 책임 있는 AI라는 IBM의 원칙과도 직접적으로 부합합니다.
IBM의 최신 watsonx.data 및 Confluent 혁신은 멀티 에이전트 AI 시스템에서 필요한 통합 컨텍스트 계층을 직접적으로 지원합니다. IBM은 하이브리드 환경 전반에서 시맨틱 컨텍스트, 실시간 스트리밍, OpenRAG, OpenSearch 및 관리형 데이터 인텔리전스를 결합하여 기업이 신뢰할 수 있고 컨텍스트를 이해하는 AI를 대규모로 운영 환경에 적용할 수 있도록 지원합니다.
출처: Gartner, Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, 2026년 6월 17일
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