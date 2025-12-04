2025년 매직 쿼드런트 액세스 관리 부문 리더로 선정된 IBM — IBM의 관점
IBM이 2025년 Access Management 부문 Magic Quadrant에서 리더로 선정되었음을 자랑스럽게 공유합니다. 이번 인정은 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 모든 아이덴티티에 대해 안전하고 마찰 없는 액세스를 제공하기 위한 IBM Security Verify 포트폴리오의 강점과 지속적인 투자를 반영한다고 생각합니다.
IBM은 지난 몇 년 동안 최신 ID 프로그램의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 Verify 포트폴리오 전반에 걸쳐 혁신을 가속화했습니다. 비밀번호가 필요 없고 피싱 방지 인증 옵션을 확대하고, 등록 및 온보딩을 위한 사용자 경험을 강화했으며, 최신 ID 공급자와 애플리케이션 에코시스템에 대한 지원을 확대했습니다. 빠르게 성장하고 있는 머신 및 워크로드 ID 카테고리와 함께 인력, 고객 및 파트너 ID 전반에서 IBM® Verify는 ID 데이터, 라이프사이클 자동화, 거버넌스 및 적응형 액세스에 대한 강력한 기능을 제공합니다.
이 수상은 조직이 분산된 환경 전반에서 액세스, 거버넌스 및 위험 인사이트를 통합할 수 있도록 지원하는 ID 우선 보안 기반을 구축한다는 IBM의 장기 전략을 입증한 것입니다. 글로벌 브랜드, 심층적인 업계 전문 지식, 시장에서 가장 큰 ID 및 보안 파트너 에코시스템을 갖춘 IBM은 엔터프라이즈 인력 액세스부터 소비자 인증, API, 워크로드 및 AI 시스템에 대한 머신 레벨 액세스에 이르기까지 광범위한 액세스 관리 요구 사항에 대해 지속적으로 효과적으로 경쟁하고 있습니다.
ID가 디지털 신뢰의 연결 조직이 됨에 따라 IBM은 고객이 어디서나 사람, 데이터, 워크로드를 안전하게 연결할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다. IBM의 로드맵은 비밀번호 없는 경험, 적응형 위험 기반 액세스, 클라우드, 데이터 센터, AI 기반 환경 전반에 걸쳐 확장되는 AI 기반 거버넌스 및 하이브리드 ID 아키텍처의 혁신을 우선시합니다. 우리는 이를 기업 규모에서 안전하고 원활한 액세스를 구현하려는 우리의 노력에 있어 중요한 이정표로 여깁니다.
"ID는 이제 현대 디지털 신뢰의 결합 조직입니다."라고 Verify Products 담당 이사인 Patrick Wardrop은 말합니다. "이번 수상은 고객이 사용자, 서비스, 워크로드 전반에서 안전하고 원활한 상호 작용을 보장할 수 있도록 지원하는 적응형 비밀번호 없는 액세스 및 AI 기반 거버넌스 분야의 발전을 입증하는 것입니다."
IBM Verify는 액세스 관리의 미래를 정의하는 세 가지 핵심 요소를 중심으로 구축되었습니다.
적응형 AI를 기반으로 하는 비밀번호 없는 피싱 방지 인증으로 사용자, 파트너 및 시스템 ID를 위한 원활하고 안전한 경험을 제공합니다.
ITDR 및 ISPM을 통한 통합 디렉터리, 자동화된 라이프사이클 관리, 지속적인 모니터링을 통해 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 일관된 ID 우선 정책을 구현할 수 있습니다.
통합 액세스, 거버넌스 및 분석을 통해 사람, 워크로드, API 및 AI 에이전트를 연결하는 확장 가능한 공급업체에 구애받지 않는 파운데이션으로 제로 트러스트 및 안전한 디지털 혁신을 지원합니다.
이러한 기능을 결합하여 모든 ID를 보호하고 운영을 간소화하며 어디서나 신뢰를 가능하게 하는 지능형 통합 패브릭인 ID의 미래에 대한 IBM의 비전을 형성합니다.