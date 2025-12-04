2025년 매직 쿼드런트 액세스 관리 부문 리더로 선정된 IBM — IBM의 관점

IBM은 지난 몇 년 동안 최신 ID 프로그램의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 Verify 포트폴리오 전반에 걸쳐 혁신을 가속화했습니다. 비밀번호가 필요 없고 피싱 방지 인증 옵션을 확대하고, 등록 및 온보딩을 위한 사용자 경험을 강화했으며, 최신 ID 공급자와 애플리케이션 에코시스템에 대한 지원을 확대했습니다. 빠르게 성장하고 있는 머신 및 워크로드 ID 카테고리와 함께 인력, 고객 및 파트너 ID 전반에서 IBM® Verify는 ID 데이터, 라이프사이클 자동화, 거버넌스 및 적응형 액세스에 대한 강력한 기능을 제공합니다.

이 수상은 조직이 분산된 환경 전반에서 액세스, 거버넌스 및 위험 인사이트를 통합할 수 있도록 지원하는 ID 우선 보안 기반을 구축한다는 IBM의 장기 전략을 입증한 것입니다. 글로벌 브랜드, 심층적인 업계 전문 지식, 시장에서 가장 큰 ID 및 보안 파트너 에코시스템을 갖춘 IBM은 엔터프라이즈 인력 액세스부터 소비자 인증, API, 워크로드 및 AI 시스템에 대한 머신 레벨 액세스에 이르기까지 광범위한 액세스 관리 요구 사항에 대해 지속적으로 효과적으로 경쟁하고 있습니다.