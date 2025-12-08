IBM, 2025 IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정
IBM® watsonx.governance를 통해 클라우드 전반에서 모델, 에이전트 및 위험을 관리하고 기존 기술 스택 내에 유연하게 통합하여 AI가 어디에 있든 관리할 수 있습니다.
IBM이 IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment에서 리더 기업으로 선정되었음을 기쁜 마음으로 알려드립니다.
기업이 AI 이니셔티브를 확장하려는 경우 AI 거버넌스는 신뢰할 수 있는 AI 채택을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 고객과 파트너는 watsonx.governance를 통해 클라우드 전반에서 모델, 에이전트, 리스크를 관리하고 기존 기술 스택에 유연하게 통합하여 어디에 있든 모든 AI를 관리할 수 있습니다.
이 보고서는 다음과 같이 언급합니다. "조직은 멀티클라우드 또는 하이브리드 환경 내에서 기존 머신 러닝, 생성형 AI, 에이전트 AI에 걸쳐 플랫폼에 구애받지 않는 포괄적인 AI 거버넌스가 필요한 경우 IBM watsonx.governance를 고려해야 합니다. 이 플랫폼은 EU AI 법, NIST AI RMF 및 ISO 42001과 같은 프레임워크를 준수해야 하는 금융, 의료, 정부와 같은 규제 산업에 이상적입니다. 또한 자동화된 규정 준수 워크플로, AI Risk Atlas 기반 제어, 실시간 가드레일을 제공하며, 모듈식 배포, 개방형 통합, 그리고 IBM Research가 지원하는 혁신을 통해 확장 가능한 엔터프라이즈급 거버넌스를 제공합니다."
IDC MarketScape 공급업체 분석 모델은 특정 시장에서 기술 및 공급업체의 경쟁 적합성에 대한 개요를 제공하도록 설계되었습니다. 연구 방법론은 질적 기준과 정량적 기준 모두에 기반한 엄격한 채점 방법론을 활용하여 특정 시장 내에서 각 공급업체의 위치를 단일 그래프로 보여줍니다. 기능 점수는 단기적으로 공급업체 제품, 시장 진출 및 비즈니스 실행을 측정합니다. 전략 점수는 3~5년의 기간 동안 공급업체 전략과 고객 요구 사항의 일치 여부를 측정합니다. 공급업체 시장 점유율은 아이콘의 크기로 표시됩니다.
AI 스택은 빠르게 다양화되고 있습니다. 기존 ML 파이프라인은 미세 조정된 LLM 및 에이전틱 AI 옆에 위치합니다. 기업들은 여러 소스의 자산을 활용하고 다양한 플랫폼에 배포하고 있습니다. 따라서 한 가지 유형의 AI만 모니터링하는 거버넌스는 이러한 문제를 해결할 수 없습니다.
거버넌스는 실시간 제어 및 규정 준수를 통해 ML, 생성형 AI, 에이전틱 AI를 아우르며 설계되어야 합니다. 기업에는 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 정책을 시행하고 규정 준수를 입증하며 제어를 관리할 수 있는 플랫폼에 구애받지 않는 솔루션이 필요합니다. AI로 더 많은 일을 해야 한다는 압박과 의무가 커짐에 따라 이는 이사회 차원의 요구 사항이 되었습니다.
이러한 긴급성을 주도하는 세 가지 요인은 다음과 같습니다.
IDC MarketScape의 엄격한 평가 프레임워크는 조직이 다음을 기반으로 생성형 AI 모델 평가 기술 결정을 내릴 때 신뢰할 수 있는 객관적인 제3자 평가를 제공합니다.
플랫폼에 구애받지 않는 엔드투엔드 거버넌스:
AI 에이전트의 관측 가능성
프로덕션 단계에서 의사 결정 보증:
내장된 규정 준수 및 보안:
고객들은 watsonx.governance를 통해 감사 시간을 단축하고, 런타임 감독을 개선하고, 모델이 어디에 있든 관리하고, 책임감 있게 AI 이니셔티브를 확장할 수 있다고 일관되게 말합니다. Deloitte 같은 조직은 이를 위험 및 규정 준수 업무 내에서 통합된 AI 거버넌스 계층으로 활용하여, 규제 의무 관리, AI 위험 및 통제를 전 생애 주기에 걸쳐 수행하고 이를 대규모로 책임 있는 AI를 대규모로 운영하려는 고객을 위한 청사진으로 활용합니다.
다른 선도적인 기업들도 이러한 견해를 공유합니다. 예를 들어, EY는 고객이 책임감 있는 AI를 대규모로 운영할 수 있도록 세금 및 금융 플랫폼에 AI 거버넌스를 임베딩하고 있습니다.
"세무 부서에서 AI 사용이 가속화됨에 따라 모든 모델과 프로세스에서 신뢰, 투명성 및 규정 준수를 보장하기 위해 강력한 거버넌스 프레임워크가 필수적이 되었습니다."라고 EY의 세무 플랫폼 리더인 Christopher Aiken은 말합니다. "EY는 IBM watsonx.governance와 같은 AI 거버넌스 플랫폼이 세무 및 재무 책임자가 AI를 책임감 있게 배포하고 모델 감독, 규제 조정, 운영 위험 관리를 연결하는 데 도움이 되는 기반이 될 것으로 보고 있습니다. 이러한 종합적인 접근 방식은 단순히 위험을 관리하는 데 그치지 않고 조직이 확장을 자신 있게 하여 보다 정확하고 감사 가능하며 신뢰할 수 있는 세무 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다."
거버넌스가 올바르게 수행될 때 AI 파일럿에서 프로덕션으로 전환하는 속도가 빨라지고 위험은 낮아진다는 단순한 현실을 IDC MarketScape가 인정한 것이라고 생각합니다.
전체 분석 내용을 보고 싶으신가요? 여기에서 IDC MarketScape 발췌문을 읽고 watsonx.governance가 AI 거버넌스 요구 사항을 충족하는 방법을 살펴보세요.