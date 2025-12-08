IBM, 2025 IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정

고객들은 watsonx.governance를 통해 감사 시간을 단축하고, 런타임 감독을 개선하고, 모델이 어디에 있든 관리하고, 책임감 있게 AI 이니셔티브를 확장할 수 있다고 일관되게 말합니다. Deloitte 같은 조직은 이를 위험 및 규정 준수 업무 내에서 통합된 AI 거버넌스 계층으로 활용하여, 규제 의무 관리, AI 위험 및 통제를 전 생애 주기에 걸쳐 수행하고 이를 대규모로 책임 있는 AI를 대규모로 운영하려는 고객을 위한 청사진으로 활용합니다.

다른 선도적인 기업들도 이러한 견해를 공유합니다. 예를 들어, EY는 고객이 책임감 있는 AI를 대규모로 운영할 수 있도록 세금 및 금융 플랫폼에 AI 거버넌스를 임베딩하고 있습니다.

"세무 부서에서 AI 사용이 가속화됨에 따라 모든 모델과 프로세스에서 신뢰, 투명성 및 규정 준수를 보장하기 위해 강력한 거버넌스 프레임워크가 필수적이 되었습니다."라고 EY의 세무 플랫폼 리더인 Christopher Aiken은 말합니다. "EY는 IBM watsonx.governance와 같은 AI 거버넌스 플랫폼이 세무 및 재무 책임자가 AI를 책임감 있게 배포하고 모델 감독, 규제 조정, 운영 위험 관리를 연결하는 데 도움이 되는 기반이 될 것으로 보고 있습니다. 이러한 종합적인 접근 방식은 단순히 위험을 관리하는 데 그치지 않고 조직이 확장을 자신 있게 하여 보다 정확하고 감사 가능하며 신뢰할 수 있는 세무 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다."

거버넌스가 올바르게 수행될 때 AI 파일럿에서 프로덕션으로 전환하는 속도가 빨라지고 위험은 낮아진다는 단순한 현실을 IDC MarketScape가 인정한 것이라고 생각합니다.

