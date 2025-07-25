IBM, 2025년 IDC MarketScape 비즈니스 인텔리전스 및 분석 플랫폼 부문 리더로 선정

IBM이 IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정되었습니다. 이번 선정은 IBM Cognos Analytics의 증가하는 영향력과 지속적인 혁신, 그리고 신뢰할 수 있고 확장가능한 AI 기반 비즈니스 인텔리전스에 대한 현대의 요구를 충족하려는 IBM의 노력을 반영합니다.

IDC MarketScape 보고서는 "조직은 끊임없이 '데이터 중심'을 추구하거나 내부 또는 시장 역학에 더 잘 대응하기 위해 '의사 결정 속도'를 원합니다."라고 말합니다. "그러나 비즈니스 인텔리전스 및 분석 시장은 대시보드 그 이상을 원하는 조직과 함께 진화했습니다. AI/ML 및 자연어 처리의 사용은 BIA에서 새로운 것은 아니지만 이러한 기능을 자동화하고 상호 작용을 단순화하는 기능은 채택 증가를 촉진할 가능성이 있습니다."

