IBM, 2025년 IDC MarketScape 비즈니스 인텔리전스 및 분석 플랫폼 부문 리더로 선정

2025년 7월 25일
IBM이 IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정되었습니다. 이번 선정은 IBM Cognos Analytics의 증가하는 영향력과 지속적인 혁신, 그리고 신뢰할 수 있고 확장가능한 AI 기반 비즈니스 인텔리전스에 대한 현대의 요구를 충족하려는 IBM의 노력을 반영합니다.
IDC MarketScape 보고서는 "조직은 끊임없이 '데이터 중심'을 추구하거나 내부 또는 시장 역학에 더 잘 대응하기 위해 '의사 결정 속도'를 원합니다."라고 말합니다. "그러나 비즈니스 인텔리전스 및 분석 시장은 대시보드 그 이상을 원하는 조직과 함께 진화했습니다. AI/ML 및 자연어 처리의 사용은 BIA에서 새로운 것은 아니지만 이러한 기능을 자동화하고 상호 작용을 단순화하는 기능은 채택 증가를 촉진할 가능성이 있습니다."
IBM은 다음과 같은 강점을 인정받았습니다.
또한 IDC MarketScape는 "공급업체는 AI 응답의 추적성과 설명 가능성을 강조하는 투자를 하고 있습니다. 또한 정확한 응답을 보장하기 위해 의미론적 계층을 구축하고 있습니다."라고 언급했습니다. 이는 관리형 의미론적 계층에 AI를 기반으로 하고 책임감 있는 엔터프라이즈급 도입을 지원하려는 IBM의 접근 방식과 일치한다고 생각합니다.
조직이 BI 환경을 현대화하고 'AI 지원' 데이터 전략에 투자함에 따라 사용자 및 사용 사례 전반에 걸쳐 분석을 확장하는 능력이 중요해졌습니다. Cognos Analytics는 자동화, 유연한 아키텍처, IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 에코시스템 전반의 통합을 통해 이러한 여정을 지원합니다.
IDC MarketScape 발췌문을 다운로드하여 IBM이 리더로 선정된 이유와 IBM Cognos Analytics가 조직의 데이터 기반 의사 결정을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
IBM Cognos Analytics에 대해 자세히 알아보기
출처: IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment, 문서 #US52034725e, 2025년 7월.