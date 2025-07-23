오늘날의 소프트웨어 팀은 점점 더 복잡해지는 하이브리드 환경에서 더 빠르게 제공하고, 노후화된 시스템을 현대화하고, 보안과 확장성을 보장해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 개발자는 단순히 도구를 찾는 것이 아니라 AI를 모든 단계에서 신뢰할 수 있는 파트너로 사용하여 애플리케이션을 쉽게 구축, 배포 및 유지 관리할 수 있는 지능형 솔루션을 찾고 있습니다.

2023년에 출시되어 IBM의 강력한 Granite 파운데이션 모델을 기반으로 구축된 IBM® watsonx Code Assistant는 대규모 조직의 복잡한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. AI 기반 코드 생성 및 현대화를 하이브리드 클라우드 및 레거시 환경에 도입하며, 많은 기업이 여전히 가장 중요한 워크로드를 실행하고 있습니다.