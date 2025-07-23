2025년 7월 22일
IBM이 IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment에서 리더로 선정되었음을 알려드리게 되어 기쁩니다. 이번 선정은 기업이 엔터프라이즈급 AI를 통해 소프트웨어 개발을 현대화하고 자동화할 수 있도록 지원하려는 IBM의 지속적인 노력을 강조한다고 믿습니다.
오늘날의 소프트웨어 팀은 점점 더 복잡해지는 하이브리드 환경에서 더 빠르게 제공하고, 노후화된 시스템을 현대화하고, 보안과 확장성을 보장해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 개발자는 단순히 도구를 찾는 것이 아니라 AI를 모든 단계에서 신뢰할 수 있는 파트너로 사용하여 애플리케이션을 쉽게 구축, 배포 및 유지 관리할 수 있는 지능형 솔루션을 찾고 있습니다.
2023년에 출시되어 IBM의 강력한 Granite 파운데이션 모델을 기반으로 구축된 IBM® watsonx Code Assistant는 대규모 조직의 복잡한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. AI 기반 코드 생성 및 현대화를 하이브리드 클라우드 및 레거시 환경에 도입하며, 많은 기업이 여전히 가장 중요한 워크로드를 실행하고 있습니다.
watsonx Code Assistant는 다음 5가지 영역에서 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.
서버리스 및 Terraform과 같은 새로운 클라우드 네이티브 패러다임에 대한 지원은 여전히 발전하고 있지만, watsonx Code Assistant는 이미 복잡한 규정 준수 중심의 현대화 요구 사항을 가진 기업에 탁월한 가치를 제공하고 있습니다.
금융 서비스부터 정부 및 의료에 이르기까지 규제가 엄격한 부문에서 운영되는 조직은 watsonx Code Assistant를 사용하여 안전하고 효율적이며 대규모로 현대화합니다. 엔터프라이즈급 능력과 유연한 배포를 통해 운영 복원력과 거버넌스를 우선시하는 사람들에게 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
IDC MarketScape 발췌문을 읽고 IBM이 AI 코딩 및 소프트웨어 엔지니어링 기술 분야의 선두주자인 이유를 알아보세요.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" 작성자: Arnal Dayaratna, 2025년 7월, IDC # US52982525IDC
MarketScape 공급업체 분석 모델은 특정 시장에서 ICT 공급업체의 경쟁력 적합성에 대한 개요를 제공하도록 설계되었습니다. 연구 방법론은 정성적 및 정량적 기준을 기반으로 하는 엄격한 채점 방법론을 활용하여 주어진 시장 내에서 각 공급업체의 위치를 단일 그래픽으로 보여줍니다. 기능 점수는 단기적으로 공급업체 제품, 시장 진출 및 비즈니스 실행을 측정합니다. 전략 점수는 3~5년 기간 동안 공급업체 전략과 고객 요구 사항의 일치를 측정합니다. 공급업체 시장 점유율은 원의 크기로 표시됩니다.