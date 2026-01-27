IBM, 2025년 구매 및 조달 서비스 부문 HFS Horizons 리더 선정

IBM은 보다 민첩한 조달 기능을 구축하기 위해 구매 안내와 계약 위험 분석부터 인지적 송장 처리에 이르기까지 소싱-지불 프로세스 구조에 자동화와 분석을 의도적으로 통합합니다.

업계 전문가들은 IBM이 구매/조달 운영 방식을 혁신하고 있다는 데 동의합니다. "IBM은 소싱-지불(Source-to-Pay) 가치 사슬에서 자동화를 강화하고 AI 증강 에이전트를 통해 조달 오케스트레이션을 발전시키고 있으며, 기업의 조달 기능을 위한 대규모 비즈니스 성과에 중점을 두고 있습니다." HFS의 실무 리더 Srini Vadepalli는 말합니다. "기업이 100% 지출 커버리지를 달성하기 위해 노력하고 복잡한 공급망에서 복원력을 목표로 하는 가운데, IBM의 접근 방식 덕분에 조달은 지능적이고 적응력이 뛰어나며 재구상된 경험이 되어갑니다. 이를 통해 조달 리더는 기업의 전략적 의사 결정, 규정 준수 및 가치 창출에 집중할 수 있습니다.”

IBM 구성원들의 전문성과 판단력에 기술을 결합하면 실용적이면서도 영향력 있는 획기적 결과를 제공할 수 있습니다. 이러한 균형 잡힌 접근 방식은 인간의 인사이트와 디지털 인텔리전스가 조화롭게 작동하여 고객에게 더 큰 효율성, 효과성, 가치를 제공하도록 보장합니다.