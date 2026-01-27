IBM, 2025년 구매 및 조달 서비스 부문 HFS Horizons 리더 선정

HFS Horizons 보고서는 IBM의 리더십이 단순한 계급장이 아니라, 고객이 구매를 비즈니스 가치의 전략적 동인으로 재구상하도록 지원하는 방식을 보여준다고 설명합니다.
오늘날의 구매에는 비용 절감 이상의 의미가 있습니다. 회복탄력성과 민첩성을 구축하고 기업 전반에 걸쳐 가치를 창출하는 것이 관건입니다. HFS가 언급했듯이 다음 개척지는 기술, 데이터 및 사람이 협력하여 더 나은 결과를 제공하는 오케스트레이션입니다.
IBM Procurement Operations의 사명은 명확합니다. 고객이 높아지는 기대치, 줄어드는 예산, 증가하는 복잡성을 극복할 수 있도록 돕는 것입니다. 우리는 2026년을 맞이해 새로운 에너지와 초점으로 한 해를 시작하며, 지속적으로 혁신을 추구하고 고객을 위한 전략적 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. The HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 보고서(PDF)는 이러한 혁신을 실현하고 기업에 실질적인 영향을 미치려는 IBM의 노력을 강조합니다.
HFS Horizons 보고서는 구매 운영을 재정의하는 몇 가지 변화를 지적합니다.
IBM은 보다 민첩한 조달 기능을 구축하기 위해 구매 안내와 계약 위험 분석부터 인지적 송장 처리에 이르기까지 소싱-지불 프로세스 구조에 자동화와 분석을 의도적으로 통합합니다.
업계 전문가들은 IBM이 구매/조달 운영 방식을 혁신하고 있다는 데 동의합니다. "IBM은 소싱-지불(Source-to-Pay) 가치 사슬에서 자동화를 강화하고 AI 증강 에이전트를 통해 조달 오케스트레이션을 발전시키고 있으며, 기업의 조달 기능을 위한 대규모 비즈니스 성과에 중점을 두고 있습니다." HFS의 실무 리더 Srini Vadepalli는 말합니다. "기업이 100% 지출 커버리지를 달성하기 위해 노력하고 복잡한 공급망에서 복원력을 목표로 하는 가운데, IBM의 접근 방식 덕분에 조달은 지능적이고 적응력이 뛰어나며 재구상된 경험이 되어갑니다. 이를 통해 조달 리더는 기업의 전략적 의사 결정, 규정 준수 및 가치 창출에 집중할 수 있습니다.”
IBM 구성원들의 전문성과 판단력에 기술을 결합하면 실용적이면서도 영향력 있는 획기적 결과를 제공할 수 있습니다. 이러한 균형 잡힌 접근 방식은 인간의 인사이트와 디지털 인텔리전스가 조화롭게 작동하여 고객에게 더 큰 효율성, 효과성, 가치를 제공하도록 보장합니다.
HFS Horizons 보고서는 고급 기술과 심층적인 도메인 전문 지식을 결합하여 구매를 전략적 기능으로 승화시키는 능력을 높이 사면서 IBM을 리더로 선정했습니다. IBM의 차별점은 다음과 같습니다.
HFS Horizons 보고서는 IBM의 리더십이 단순한 계급장이 아니라, 고객이 구매를 비즈니스 가치의 전략적 동인으로 재구상하도록 지원하는 방식을 보여준다고 설명합니다.
HFS Horizons 보고서 전문을 내려받아 IBM이 조달 운영을 선도하는 이유를 알아보고 인사이트를 얻어가세요.