IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant 데이터 통합 툴 부문에서 20년 연속 리더로 선정
IBM이 20년 동안 리더로의 인정 받은 것은 조직이 통합을 간소화하고, 자동화를 통해 복잡성을 줄이며, 신뢰할 수 있는 데이터를 대규모로 제공할 수 있도록 지원하는 IBM의 지속적인 혁신을 잘 보여줍니다.
IBM이 20년 동안 리더로의 인정 받은 것은 조직이 통합을 간소화하고, 자동화를 통해 복잡성을 줄이며, 신뢰할 수 있는 데이터를 대규모로 제공할 수 있도록 지원하는 IBM의 지속적인 혁신을 잘 보여줍니다.
Gartner의 설문조사에 따르면, 조직의 63%는 AI에 적합한 데이터 관리 방식을 갖추고 있지 않거나, 갖추고 있는지 확신하지 못하는 것으로 나타났습니다. 데이터 양이 급증하고 형식이 다양해지면서 기업들은 다음과 같이 점점 더 많은 과제에 직면하고 있습니다.
이는 단순한 운영상의 장애물이 아닙니다. 이는 AI 성공을 가로막는 전략적 장벽입니다.
IBM은 데이터 통합을 기업 AI의 지능형 백본으로 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 IBM은 Gartner Magic Quadrant의 데이터 통합 툴 부문에서 20년 연속 리더로 선정되었습니다.
여기에서 Gartner 보고서 발췌문을 읽어보세요.
차세대 데이터 통합은 데이터를 더 빠르게 이동시키는 것이 아닙니다. 더 스마트한 통합을 구현하는 것입니다. AI가 파이프라인을 설계, 운영 및 모니터링하는 방식을 재편함에 따라 IBM은 데이터 통합 라이프사이클의 모든 단계에 인텔리전스를 도입하고 있습니다.
IBM watsonx.data integration은 AI 어시스턴트와 에이전트의 강력한 기능을 활용하여 파이프라인 생성을 간소화하고 운영을 통합하며 모든 기술 수준의 사용자에게 권한을 부여함으로써 AI 시대에 맞는 통합을 재구상합니다.
데이터 엔지니어에 대한 수요는 그 어느 때보다 높습니다. 하지만 데이터 통합 확장이 전문 지식에 대한 접근성에만 의존해서는 안 됩니다.
Watsonx.data integration은 데이터 파이프라인 생성을 기술 팀뿐만 아니라 그 이상으로 확장하여 이 프로세스를 재구상합니다. 에이전트 파이프라인 생성을 통해 비즈니스 및 기술 사용자 모두 일반 언어로 의도를 정의하고 툴이 이를 사용 사례에 최적화된 파이프라인으로 변환하도록 할 수 있습니다. AI 에이전트는 제안된 설계를 생성하고, 인간의 입력을 통해 이를 검증하고, 프로덕션 준비가 된 파이프라인을 생성하여 가치 실현 시간을 단축합니다.
통합에서 AI의 역할은 작성에 그치지 않습니다. 프로덕션 단계에 투입된 지능형 에이전트는 장애를 예측하고 예방하는 AI 기반 데이터 관측성 기능인 문제 탐지 엔진을 통해 파이프라인을 지속적으로 모니터링하고 최적화합니다. 관측 가능성 에이전트는 리니지 기반 근본 원인 분석과 AI 기반 권장 해결 방안을 결합함으로써 평균 탐지 시간(MTTD)과 평균 해결 시간(MTTR)을 획기적으로 단축하여 모든 파이프라인이 설계대로 매번 실행되도록 보장합니다.
대부분의 기업은 구조화된 데이터에는 숙잘했습니다. 진정한 기회와 복잡성은 문서, 이메일, 채팅 로그, 대화 내용, 이미지 등 비정형 상태로 남아 있는 기업 데이터의 80~90%에 있습니다. 이러한 소스는 효율적으로 활용할 수만 있다면 고객 요구 사항, 규정 준수 위험 및 시장 패턴에 대한 중요한 인사이트를 보유하고 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 IBM의 솔루션은 데이터 팀에 비정형 원시 데이터를 자동으로 수집하고, 드래그 앤 드롭 기능으로 이를 정리하고, 결과를 벡터 데이터베이스와 같은 대상에 채울 수 있는 로우코드 플랫폼을 제공합니다. 이 기능은 완전히 새로운 사용 사례를 발굴하여 조직이 비정형 데이터를 활용하여 검색 증강 생성(RAG) 파이프라인을 강화하고, 더 정확한 AI 에이전트를 지원하며, 전사적으로 더 심층적인 분석을 추진할 수 있도록 지원합니다.
이러한 기능을 통해 팀은 재사용 가능하고 반복 가능한 파이프라인을 구축하여 조직의 모든 데이터를 처리하고 변환하는 동시에 엔터프라이즈급 AI를 위한 비정형 원시 데이터를 준비하는 데 종종 수반되는 지루한 수작업을 줄일 수 있습니다.
조직의70%가 두 개 이상의 데이터 통합 툴을 사용하며, 조직의 절반은 3개 이상의 툴을 사용하므로 비용과 복잡성이 증가하고 민첩성이 제한됩니다.
Watsonx.data integration은 배치 데이터, 실시간 스트리밍, 복제, 데이터 관측성 및 비정형 데이터 통합을 단일 컨트롤 플레인으로 일원화하여 이러한 파편화를 제거합니다.
이 통합 아키텍처는 AI 지원, 로우 코드 및 코드 우선 파이프라인 작성 환경을 지원하므로 기술 수준에 관계없이 모든 팀원이 데이터 통합에 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 개발자는 새로운 Python SDK를 통해 코드 우선 작성 환경을 활용하여 버전이 관리되고 문서화되며 유지 관리가 쉬운 파이프라인을 구축하고 관리할 수 있습니다. 이 접근 방식은 SDK 기반 자동화를 통해 파이프라인을 더 빠르고 안전하게 만들어 재현성과 보안을 보장하는 동시에 배포 속도를 높일 수 있습니다. 기술 수준이 낮은 사용자도 에이전트 작성을 통해 자연어를 완전히 구축, 배포, 최적화된 파이프라인으로 원활하게 전환할 수 있으므로 모든 규모의 팀이 비즈니스 요구 사항에 맞게 통합을 확장할 수 있습니다.
조직은 watsonx.data integration을 통해 파이프라인 설계를 실행 스타일에서 분리하고 완전한 가시성과 제어를 통해 환경 전반에 배포할 수 있습니다. 클라우드 및 온프레미스 시스템에서 수천 개의 데이터 흐름을 실행하는 기업의 경우 이 일원화된 접근 방식은 무분별한 툴 확산을 제거하고 유지보수 오버헤드를 줄이며 리니지 및 성능에 대한 통합적인 시각을 구축합니다.
데이터 신뢰성은 이동이나 모니터링 그 이상에 달려 있습니다. 즉 선제적 탐지, 더 빠른 문제 해결, 데이터 품질에 대한 더 큰 확신을 가능하게 하는 엔드투엔드 가시성이 필요합니다. IBM의 강력한 메타데이터 관리 기능은 차별화 요소로 작용하며, 에이전트가 리니지를 추적하고 워크플로를 조정하고 지속적인 데이터 무결성을 보장할 수 있도록 지원하는 watsonx.data integration과 watsonx.data intelligence 간의 긴밀한 연결을 기반으로 구축되었습니다.
watsonx.data 에코시스템 전반의 이 메타데이터 패브릭은 거버넌스를 규정 준수 작업에서 운영 강점으로 전환하여 데이터 통합 라이프사이클의 모든 단계에서 팀에 투명성, 추적성, 신뢰를 제공합니다.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant에서 데이터 통합 툴 부문에서 20년 연속 리더로 선정된 것은 단순히 오랜 기간 동안의 성과를 반영한 것이 아닙니다. 이는 데이터로 AI를 구동하는 방식을 단순화하고 현대화하는 지속적인 혁신의 증거라고 생각합니다.
산업 전반의 조직에서 watsonx.data integration을 활용하여 다음과 같은 이점을 누리고 있습니다.
watsonx.data integration은 모든 단계에서 데이터 이동을 모니터링하고 종속성을 추론하며 자율적으로 행동하여 결과를 최적화하는 지능형 에이전트를 적용하여, 오버헤드 없이 데이터가 적시에 관리되고 품질이 보장되도록 합니다.
라이브 데모를 예약하여 watsonx.data integration이 모든 데이터 세트를 AI 지원 데이터 세트로 만들고 모든 AI 결과의 데이터의 신뢰성을 높이는 방법을 알아보세요.
IBM 현황에 대한 자세한 내용은 보고서 전문을 읽어보세요.
Gartner Magic Quadrant, 데이터 통합 툴 부문, Michele Launi, Nina Showell, 2025년 12월 8일
GARTNER는 미국 및 기타 국가에서 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표 및 서비스 마크입니다. MAGIC QUADRANT는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표이며 허가를 받아 여기에 사용되었습니다. All rights reserved.
Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.