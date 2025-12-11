IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant 데이터 통합 툴 부문에서 20년 연속 리더로 선정

Gartner의 설문조사에 따르면, 조직의 63%는 AI에 적합한 데이터 관리 방식을 갖추고 있지 않거나, 갖추고 있는지 확신하지 못하는 것으로 나타났습니다. 데이터 양이 급증하고 형식이 다양해지면서 기업들은 다음과 같이 점점 더 많은 과제에 직면하고 있습니다.

기술 부족: 데이터 엔지니어링 리소스가 부족하면 통합 속도가 느려집니다.

툴의 무분별한 확산: 단편화된 통합 툴을 하나로 묶는 것은 비용이 많이 들고 비효율적입니다.

파이프라인 부채: 데이터 스토리지 기술이 변화할 때마다 기존 데이터 파이프라인이 쓸모없게 됩니다.

성능 및 품질 격차: 신뢰성, 비용 및 성능에 대한 가시성이 제한됩니다.

이는 단순한 운영상의 장애물이 아닙니다. 이는 AI 성공을 가로막는 전략적 장벽입니다.

IBM은 데이터 통합을 기업 AI의 지능형 백본으로 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 IBM은 Gartner Magic Quadrant의 데이터 통합 툴 부문에서 20년 연속 리더로 선정되었습니다.

여기에서 Gartner 보고서 발췌문을 읽어보세요.