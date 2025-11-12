IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant™의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문 리더로 선정

이는 올해 들어 IBM이 Gartner로부터 리더로 인정받은 다섯 번째 사례로, IBM이 데이터와 AI 영역으로 규정하는 제품 분야에서의 성과입니다. 여기에는 Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 그리고 Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders가 포함됩니다.

IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문 리더로 선정되었음을 알려드리게 되어 기쁩니다.

신뢰할 수 있는 데이터는 정확하고 신뢰할 수 있는 AI의 기반이며, IBM은 그 책임을 주도하고 있습니다. watsonx.data를 사용하는 조직은 AI 정확도를 최대 40%*까지 개선하고, 데이터 준비 시간을 단축하며, 하이브리드 환경에서 모델을 더 빠르게 배포하고 있습니다.

저희는 이러한 성과가 IBM이 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems에서 리더로 선정된 이유라고 믿습니다. 저희 관점에서 올해의 이 인정은 watsonx.data, Db2, Netezza, 그리고 최근 인수한 DataStax를 통한 고객의 성장하는 성공을 지원하기 위한 IBM의 목표가 확고히 입증된 것이라 할 수 있습니다. 기업은 이러한 제품을 함께 사용하여 워크로드를 현대화하고, 데이터 운영을 간소화하며, AI 지원 데이터로 안정적이고 확장 가능한 AI를 지원할 수 있습니다.

