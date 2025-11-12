IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant™의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문 리더로 선정

이는 올해 들어 IBM이 Gartner로부터 리더로 인정받은 다섯 번째 사례로, IBM이 데이터와 AI 영역으로 규정하는 제품 분야에서의 성과입니다. 여기에는 Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 그리고 Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders가 포함됩니다.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문 리더로 선정되었음을 알려드리게 되어 기쁩니다.
신뢰할 수 있는 데이터는 정확하고 신뢰할 수 있는 AI의 기반이며, IBM은 그 책임을 주도하고 있습니다. watsonx.data를 사용하는 조직은 AI 정확도를 최대 40%*까지 개선하고, 데이터 준비 시간을 단축하며, 하이브리드 환경에서 모델을 더 빠르게 배포하고 있습니다.
저희는 이러한 성과가 IBM이 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems에서 리더로 선정된 이유라고 믿습니다. 저희 관점에서 올해의 이 인정은 watsonx.data, Db2, Netezza, 그리고 최근 인수한 DataStax를 통한 고객의 성장하는 성공을 지원하기 위한 IBM의 목표가 확고히 입증된 것이라 할 수 있습니다. 기업은 이러한 제품을 함께 사용하여 워크로드를 현대화하고, 데이터 운영을 간소화하며, AI 지원 데이터로 안정적이고 확장 가능한 AI를 지원할 수 있습니다.
여기에서 무료 보고서 사본을 받으실 수 있습니다.
오늘날 기업들은 AI 모델이나 에이전트의 신뢰성이 그 기반이 되는 데이터의 품질, 적시성, 거버넌스에 직접적으로 의존한다는 새로운 현실에 직면해 있습니다. 조직의 63%는 AI에 적합한 데이터 관리 관행이 없거나 제대로 갖추고 있는지 확신할 수 없다고 답했습니다.
조직은 규정 준수와 신뢰성을 보장하는 동시에 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 정형 및 비정형 데이터를 통합하고 강화하는 플랫폼이 필요합니다. 데이터 관측성 및 리니지는 모델 오류를 줄이는 데 도움이 되며 개방형 표준을 통한 통합 거버넌스는 규정을 준수하고 설명 가능한 AI를 지원합니다.
IBM은 고성능 트랜잭션 워크로드를 위한 Db2와 분석, AI 및 레이크하우스 워크로드를 위한 watsonx.data라는 두 가지 주력 제품을 통해 이러한 요구 사항을 해결합니다. IBM은 고객에게 최적의 성능으로 모든 데이터 유형과 워크로드를 관리하도록 설계된 목적에 맞는 통합 데이터 플랫폼을 제공합니다. 고객은 단일 거버넌스 및 제어 플레인을 통해 일관성과 워크로드 이동성을 유지하면서 IBM Cloud, AWS, Azure, Google 클라우드 플랫폼 또는 자체 데이터센터 등 어디서든 한 번 구축하여 배포할 수 있습니다.
IBM은 개방형 표준을 통해 기존 에코시스템과 원활하게 통합하는 동시에 AI의 정확성과 책임성을 보장하는 책임감 있는 데이터 거버넌스를 통해 데이터 리더를 만나고 있습니다.
IBM을 차별화하는 3가지 요소는 다음과 같습니다.
IBM은 기업이 신뢰할 수 있는 데이터를 측정 가능한 영향으로 전환할 수 있도록 지원합니다. IBM은 AI 기반 자동화, 통합 데이터 관리, 산업별 전문성을 결합하여 고객이 생산성을 향상하고 인사이트를 빠르게 확보하며 혁신을 확장할수 있도록 지원합니다.
전 세계 기업들은 IBM의 클라우드 데이터 플랫폼으로 데이터를 AI 기반 혁신을 위한 전략적 자산으로 전환하여 측정 가능한 영향력을 실현하고 있습니다.
IBM은 조직이 신뢰할 수 있는 인텔리전스를 촉진하고 모든 산업에서 AI 생산성을 가속화할 수 있도록 신뢰할 수 있는 고품질 데이터에 액세스하고, 준비하고, 관리하는 것을 지원하여 에이전틱 AI의 한계를 뛰어넘고 있습니다.
2025 Gartner Magic Quadrant 보고서를 읽고 IBM이 리더로서 인정받은 이유에 대해 자세히 알아보세요.
IBM 데이터베이스 솔루션 포트폴리오가 데이터의 잠재력을 최대한 활용하고 AI 혁신을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 IBM 팀에 문의하세요.
