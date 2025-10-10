IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant API 관리 부문의 리더로 선정

IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant API 관리 부문에서 10년 연속 리더로 선정되었습니다.
2025 Gartner Magic Quadrant API 관리 부문 보고서를 읽어보세요.
이러한 인정은 IBM에 대한 고객의 신뢰와 안전하고 확장가능한 혁신적인 API 솔루션을 제공하고자 하는 IBM의 지속적인 사명을 더욱 돋보이게 합니다.
참고: 이 Magic Quadrant 그래픽은 Gartner, Inc.에서 발행한 대규모 연구 메모의 일부로 전체 보고서의 맥락에서 평가되어야 합니다. Gartner 보고서는 요청 시 IBM에서 제공합니다.
Critical Capabilities for API Management 보고서는 2025 Gartner Magic Quadrant의 부속 보고서로, 6가지 사용 사례를 살펴보며 API 관리의 12가지 주요 기능에 중점을 두고 제공업체의 제품에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다.
API Connect는 고객이 하이브리드 멀티클라우드 및 온프레미스 환경에서 API를 생성, 관리, 보호 및 소셜화할 수 있도록 지원하는 포괄적인 API 관리 솔루션입니다. API 에이전트, AI 게이트웨이, 개발자 포털 등 강력한 기능 세트를 갖춘 API Connect는 디지털 혁신을 주도하는 API에 대한 엔드투엔드 라이프사이클 관리를 제공합니다.
IBM webMethods Hybrid Integration 내 API 관리 기능인 API Connect는 AI 시대에 맞게 통합을 재구상하는 통합 하이브리드 환경을 제공합니다. IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ 및 타사 게이트웨이를 포함한 IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 새로운 가치를 창출하세요. 이 솔루션은 조직이 사용 사례를 확장하고 워크플로를 간소화하며 다양한 통합 스타일을 통해 최신 애플리케이션 에코시스템을 강화할 수 있도록 지원합니다.
최신 비즈니스는 API에서 실행됩니다. 데이터를 보호하고, 제품화하고, 확장할 준비가 되어 있는지 확인하세요. API Connect는 다음을 제공합니다.
애널리스트들에게 인정 받은 차원을 넘어, 사업 성공에 불을 지펴주는 결실을 얻고 있는 전 세계 고객들을 자랑스럽게 소개합니다.
IBM은 Gartner의 선정을 통해 기업이 API를 성장과 혁신을 가속화하는 전략적 자산으로 전환하도록 돕는 IBM의 리더십이 더욱 강조되었음을 믿습니다.
API Connect를 통해 조직의 API의 잠재력을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.
Gartner, 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management, 2025년 10월 7일, Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter 작성. 이 보고서는 2016~2022년에는 'Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management'라는 제목으로, 2013~2015년에는 'Magic Quadrant for Application Services Governance'라는 제목으로 발행되었습니다.
