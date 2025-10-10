IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant API 관리 부문의 리더로 선정

API Connect는 고객이 하이브리드 멀티클라우드 및 온프레미스 환경에서 API를 생성, 관리, 보호 및 소셜화할 수 있도록 지원하는 포괄적인 API 관리 솔루션입니다. API 에이전트, AI 게이트웨이, 개발자 포털 등 강력한 기능 세트를 갖춘 API Connect는 디지털 혁신을 주도하는 API에 대한 엔드투엔드 라이프사이클 관리를 제공합니다.

IBM webMethods Hybrid Integration 내 API 관리 기능인 API Connect는 AI 시대에 맞게 통합을 재구상하는 통합 하이브리드 환경을 제공합니다. IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ 및 타사 게이트웨이를 포함한 IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 새로운 가치를 창출하세요. 이 솔루션은 조직이 사용 사례를 확장하고 워크플로를 간소화하며 다양한 통합 스타일을 통해 최신 애플리케이션 에코시스템을 강화할 수 있도록 지원합니다.