IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant AI 애플리케이션 개발 플랫폼 부문 리더로 선정
IBM의 리더 선정은 watsonx 포트폴리오의 지속적인 모멘텀을 인정받은 것입니다.
IBM의 리더 선정은 watsonx 포트폴리오의 지속적인 모멘텀을 인정받은 것입니다.
Gartner는 2025년 Magic Quadrant AI 애플리케이션 개발 플랫폼 부문에서 IBM을 리더로 선정했습니다. 이번 수상은 개발자가 산업 전반에서 지능형 애플리케이션을 구축, 배포 및 확장할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 AI를 제공하려는 저희의 노력을 인정받은 결과라고 생각합니다.
IBM은 watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance 및 watsonx Orchestrate를 포함하는 통합 제품군인 watsonx 포트폴리오의 지속적인 모멘텀을 인정받아 리더로 선정되었다고 생각합니다. IBM Cloud 또는 AWS Marketplace를 통해 완전 관리형 서비스로 제공되며, 고객이 원하는 곳 어디에나 배포할 수 있는 watsonx는 개발자가 AI 기반 애플리케이션을 빠르고 안전하며 책임감 있게 구축할 수 있도록 지원합니다.
최근 IBM은 다음과 같은 주요 혁신을 도입했습니다.
또한 OpenTelemetry(OTel)를 지원하는 IBM watsonx는 지표와 관측 가능성을 향상하고 팀이 워크플로 전반에서 재사용 가능한 프롬프트를 효율적으로 관리하고 공유하기 위한 강력한 프롬프트 관리 기능을 제공합니다.
기업이 비즈니스의 모든 부분에 AI를 통합하기 위해 경쟁하는 가운데, IBM은 고객이 신뢰할 수 있고 확장가능한 그리고 책임감 있는 AI 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다.
여기에서 AI 애플리케이션 개발 플랫폼을 위한 2025년 Gartner Magic Quadrant 보고서 전문을 읽고 IBM이 리더로 인정받은 이유와 watsonx가 기업의 AI 여정을 가속화하는 데 도움이 된다고 IBM이 생각하는 이유를 알아보세요.
Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 2025년 11월 17일
이 그래픽은 Gartner, Inc.가 발행한 포괄적인 연구 문서의 일부로 전체 문서의 맥락에서 평가되어야 합니다. Gartner 문서는 IBM에 요청 시 이용할 수 있습니다.
GARTNER는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Gartner의 등록 상표이자 서비스 마크이며, Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표로, 본 문서에서는 허가를 받아 사용되었습니다. All rights reserved. Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.