IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant AI 애플리케이션 개발 플랫폼 부문 리더로 선정

IBM의 리더 선정은 watsonx 포트폴리오의 지속적인 모멘텀을 인정받은 것입니다.

게시일 2025년 11월 19일
Gartner는 2025년 Magic Quadrant AI 애플리케이션 개발 플랫폼 부문에서 IBM을 리더로 선정했습니다. 이번 수상은 개발자가 산업 전반에서 지능형 애플리케이션을 구축, 배포 및 확장할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 AI를 제공하려는 저희의 노력을 인정받은 결과라고 생각합니다.

watsonx로 AI 개발 가속화

IBM은 watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance 및 watsonx Orchestrate를 포함하는 통합 제품군인 watsonx 포트폴리오의 지속적인 모멘텀을 인정받아 리더로 선정되었다고 생각합니다. IBM Cloud 또는 AWS Marketplace를 통해 완전 관리형 서비스로 제공되며, 고객이 원하는 곳 어디에나 배포할 수 있는 watsonx는 개발자가 AI 기반 애플리케이션을 빠르고 안전하며 책임감 있게 구축할 수 있도록 지원합니다.

최근 IBM은 다음과 같은 주요 혁신을 도입했습니다.

  • Granite 4.0 파운데이션 모델 을 통해 Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3(25.05) 등을 포함한 모든 개방형 타사 모델에 대한 액세스가 가능합니다.
  • 기업이 AI 애플리케이션을 모니터링, 디버깅 및 최적화할 수 있는 확장된 관측 가능성, 그라운딩 및 에이전트 상태 관리 제공
  • 에이전트 개발 키트(ADK)와 Langflow 통합은 개발자에게 프로젝트를 프로토타입에서 기업 배포까지 성능 저하 없이 진행하는 데 필요한 인프라와 워크플로를 제공합니다.
  • 고객은 에이전틱 워크플로를 통해 AI 에이전트의 대리 또는 결정 정도를 규정할 수 있습니다.

또한 OpenTelemetry(OTel)를 지원하는 IBM watsonx는 지표와 관측 가능성을 향상하고 팀이 워크플로 전반에서 재사용 가능한 프롬프트를 효율적으로 관리하고 공유하기 위한 강력한 프롬프트 관리 기능을 제공합니다.

책임감 있고 확장 가능한 AI를 위한 지속적인 노력

기업이 비즈니스의 모든 부분에 AI를 통합하기 위해 경쟁하는 가운데, IBM은 고객이 신뢰할 수 있고 확장가능한 그리고 책임감 있는 AI 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다. 

  • 접지, 거버넌스 및 관측 가능성은 엔터프라이즈 AI를 위해 특별히 설계된 고급 벡터화 서비스를 제공합니다. 접지는 엔터프라이즈 데이터를 구조화된 컨텍스트 인식 표현으로 매핑하는 고급 벡터화 서비스를 사용하여 AI 모델과 에이전트가 응답을 생성할 때 가장 정확하고 관련성 높은 정보를 검색할 수 있도록 합니다. 이렇게 하면 아웃풋이 기업 지식과 일치하는 상태를 유지하여 오류를 줄이고 AI 결과에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.
  • IBM watsonx는 분산 AI 시스템 전반에서 트레이스, 지표 및 로그를 캡처하고 표준화하는 오픈 소스 관측 가능성 프레임워크인 OpenTelemetry (OTel)를 통합합니다. OTel을 도입함으로써 개발자와 운영팀은 모델 추론부터 API 호출에 이르기까지 AI 구성 요소가 실시간으로 어떻게 작동하는지에 대한 심층적인 가시성을 확보할 수 있습니다.
  • AI 에이전트 watsonx 상태 및 워크플로 관리를 활용하여 시간이 지나도 컨텍스트를 유지합니다. 대화, 의사 결정 및 단기 기억을 추적합니다. 이를 통해 에이전트는 워크플로 또는 대화의 이전 단계에 대한 인식을 유지하면서 일관되고 사람과 유사한 상호 작용을 제공할 수 있습니다.
  • AI 애플리케이션 개발에 프롬프트 엔지니어링이 핵심이 되면서, IBM은 팀이 프로젝트 전반에 걸쳐 프롬프트를 만들고, 버전을 지정하고, 카탈로그화하고, 공유할 수 있는 강력한 프롬프트 관리 시스템을 watsonx에 제공합니다. 이것은 일관된 모델 행동을 지원하여 기업이 언어 모델의 지침 방식을 표준화하고 아웃풋이 거버넌스 프레임워크와 일치하도록 보장할 수 있습니다.
  • IBM 는 개방형 오케스트레이션과 여러 에이전트 유형에 걸쳐 Orchestrate와 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. watsonx Orchestrate, 카탈로그의 사전 구축 도메인 에이전트, 카탈로그의 외부 파트너 에이전트, A2A로 구축된 에이전트, Langflow를 통해 구축된 에이전트, MCP 서버를 통해 가져온 도구가 있는 에이전트 등 다양한 유형의 사용자 지정 에이전트에 연결할 수 있습니다. 이러한 모든 에이전트 유형에 걸쳐 오케스트레이션을 허용합니다.

IBM이 리더로 인정받은 이유 알아보기

여기에서 AI 애플리케이션 개발 플랫폼을 위한 2025년 Gartner Magic Quadrant 보고서 전문을 읽고 IBM이 리더로 인정받은 이유와 watsonx가 기업의 AI 여정을 가속화하는 데 도움이 된다고 IBM이 생각하는 이유를 알아보세요.

보고서 확인

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

면책 조항

Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 2025년 11월 17일

이 그래픽은 Gartner, Inc.가 발행한 포괄적인 연구 문서의 일부로 전체 문서의 맥락에서 평가되어야 합니다. Gartner 문서는 IBM에 요청 시 이용할 수 있습니다.

GARTNER는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Gartner의 등록 상표이자 서비스 마크이며, Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표로, 본 문서에서는 허가를 받아 사용되었습니다. All rights reserved. Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.