IBM, 2025년 Gartner Magic Quadrant AI 애플리케이션 개발 플랫폼 부문 리더로 선정

IBM은 watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance 및 watsonx Orchestrate를 포함하는 통합 제품군인 watsonx 포트폴리오의 지속적인 모멘텀을 인정받아 리더로 선정되었다고 생각합니다. IBM Cloud 또는 AWS Marketplace를 통해 완전 관리형 서비스로 제공되며, 고객이 원하는 곳 어디에나 배포할 수 있는 watsonx는 개발자가 AI 기반 애플리케이션을 빠르고 안전하며 책임감 있게 구축할 수 있도록 지원합니다.

최근 IBM은 다음과 같은 주요 혁신을 도입했습니다.

Granite 4.0 파운데이션 모델 을 통해 Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3(25.05) 등을 포함한 모든 개방형 타사 모델에 대한 액세스가 가능합니다.

기업이 AI 애플리케이션을 모니터링, 디버깅 및 최적화할 수 있는 확장된 관측 가능성 , 그라운딩 및 에이전트 상태 관리 제공

에이전트 개발 키트(ADK) 와 Langflow 통합은 개발자에게 프로젝트를 프로토타입에서 기업 배포까지 성능 저하 없이 진행하는 데 필요한 인프라와 워크플로를 제공합니다.

고객은 에이전틱 워크플로를 통해 AI 에이전트의 대리 또는 결정 정도를 규정할 수 있습니다.

또한 OpenTelemetry(OTel)를 지원하는 IBM watsonx는 지표와 관측 가능성을 향상하고 팀이 워크플로 전반에서 재사용 가능한 프롬프트를 효율적으로 관리하고 공유하기 위한 강력한 프롬프트 관리 기능을 제공합니다.