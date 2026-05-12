IBM, 2025~2026 IDC MarketScape Salesforce 구현 서비스 부문 리더로 선정

엔터프라이즈 혁신에 대한 IBM의 접근 방식은 'AI는 그 기반이 되는 프로세스와 페르소나, 그리고 데이터와 플랫폼만큼만 강력하다'는 단순한 전제를 기반으로 합니다..

IBM은 Salesforce Data Cloud에서 메인프레임 및 ERP 시스템에 이르기까지 엔터프라이즈 전반에서 정형 및 비정형 데이터를 통합함으로써 고객에게 온전하고 신뢰할 수 있는 데이터 파운데이션을 제공하여 Salesforce 자동화 및 AI를 'Client 360'을 구동하는 진정한 엔진으로 만듭니다. 그런 다음 IBM의 심층적인 플랫폼 전문 지식이 전체 Salesforce 라이프사이클에 걸쳐 Salesforce 제품 에코시스템 전체를 각 고객의 비즈니스에 맞게 조정된 일관성 있고 종합적인 솔루션으로 연결합니다.

데이터와 플랫폼의 이 교차점에서 AI가 혁신을 실현합니다. Salesforce Einstein과 watsonx Orchestrate를 기반으로 구축된 IBM의 다중 에이전트 아키텍처를 통해 AI 에이전트는 Salesforce, SAP 및 메인프레임 환경에서 동시에 조치를 취하고 이를 통해 내부 프로세스와 외부 고객 상호 작용을 대규모로 최적화할 수 있습니다.

IBM은 초기 및 산업별 고객 전략 및 플랫폼 설계부터 관리형 서비스에 이르기까지 전체 Salesforce 구현 라이프사이클에서 리더십을 입증하는 동시에 Salesforce와 SAP, 메인프레임 환경 및 기타 핵심 엔터프라이즈 플랫폼을 연결하는 강력한 통합 기능을 제공합니다. 또한 IBM은 Salesforce의 Agentforce 시장 진출 전략의 네 가지 핵심 요소를 모두 지원하는 신뢰할 수 있는 유일한 파트너이기도 합니다. 이는 IBM의 광범위한 산업 및 기능 전문 지식을 보여주는 차별화입니다.