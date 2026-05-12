IBM, 2025~2026 IDC MarketScape Salesforce 구현 서비스 부문 리더로 선정

2025~2026 IDC MarketScape에서 IBM을 리더로 인정한 것은 AI 기반 Salesforce 혁신을 추진하는 기업이 현재 필요로 하는 사항, 즉 AI, 데이터 및 핵심 엔터프라이즈를 연결하는 통합된 엔드투엔드 실행을 보여줍니다.
가장 성공적인 Salesforce 혁신은 공통적으로 데이터, 플랫폼 및 AI를 통합된 경험으로 연결하여 고객 참여를 개선하고 더 심층적인 360도 가시성을 확보하며, 측정 가능한 비즈니스 성과를 달성합니다. 이는 바로 IBM Consulting이 25년 이상 고객과 도출해온 성과이며, IBM이 2025~2026 IDC MarketScape for Worldwide Salesforce 구현 서비스 부문에서 리더로 인정받는 기반으로 작용했습니다.
이러한 인정은 전략과 설계부터 관리형 서비스에 이르기까지 전사적으로 연결된 엔드투엔드 Salesforce 혁신을 제공하는 IBM Consulting의 능력과 데이터, 플랫폼 및 AI를 통합하여 고객의 수익 증대, 서비스 개선 및 더 효율적인 운영을 지원하는 IBM 접근 방식의 강력함을 반영합니다.
엔터프라이즈 혁신에 대한 IBM의 접근 방식은 'AI는 그 기반이 되는 프로세스와 페르소나, 그리고 데이터와 플랫폼만큼만 강력하다'는 단순한 전제를 기반으로 합니다..
IBM은 Salesforce Data Cloud에서 메인프레임 및 ERP 시스템에 이르기까지 엔터프라이즈 전반에서 정형 및 비정형 데이터를 통합함으로써 고객에게 온전하고 신뢰할 수 있는 데이터 파운데이션을 제공하여 Salesforce 자동화 및 AI를 'Client 360'을 구동하는 진정한 엔진으로 만듭니다. 그런 다음 IBM의 심층적인 플랫폼 전문 지식이 전체 Salesforce 라이프사이클에 걸쳐 Salesforce 제품 에코시스템 전체를 각 고객의 비즈니스에 맞게 조정된 일관성 있고 종합적인 솔루션으로 연결합니다.
데이터와 플랫폼의 이 교차점에서 AI가 혁신을 실현합니다. Salesforce Einstein과 watsonx Orchestrate를 기반으로 구축된 IBM의 다중 에이전트 아키텍처를 통해 AI 에이전트는 Salesforce, SAP 및 메인프레임 환경에서 동시에 조치를 취하고 이를 통해 내부 프로세스와 외부 고객 상호 작용을 대규모로 최적화할 수 있습니다.
IBM은 초기 및 산업별 고객 전략 및 플랫폼 설계부터 관리형 서비스에 이르기까지 전체 Salesforce 구현 라이프사이클에서 리더십을 입증하는 동시에 Salesforce와 SAP, 메인프레임 환경 및 기타 핵심 엔터프라이즈 플랫폼을 연결하는 강력한 통합 기능을 제공합니다. 또한 IBM은 Salesforce의 Agentforce 시장 진출 전략의 네 가지 핵심 요소를 모두 지원하는 신뢰할 수 있는 유일한 파트너이기도 합니다. 이는 IBM의 광범위한 산업 및 기능 전문 지식을 보여주는 차별화입니다.
여러 산업의 IBM Consulting 고객들은 이미 프로덕션 환경에서 이러한 리더십의 가치를 깨닫고 있습니다.
금융 서비스
금융 기관은 보안이나 핵심 뱅킹 데이터에 대한 액세스를 저해하지 않으면서 새로운 시장에 진출하고, 고객 온보딩과 개시를 가속화 및 간소화하고, 서비스 비용을 절감하고, 복잡한 규제 요구 사항을 충족해야 한다는 압박에 처해 있습니다. IBM의 산업별 에이전트 팩은 Salesforce 내에서 직접 규제에 부합하는 AI 에이전트를 제공하여 기관이 Zero Copy 통합을 통해 핵심 뱅킹 또는 메인프레임 데이터에 안전하게 액세스하는 동시에 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
소매 및 소비재
소매업체는 여러 채널에서 단편화된 고객 데이터를 통합하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 충성도와 재구매를 유도하는 개인화되고 일관성 있는 경험을 제공하기가 어렵습니다. IBM은 소매업체가 Salesforce Data Cloud 및 Agentforce를 사용하여 고객 데이터를 실시간으로 통합하고, 현재 시장 및 대상 시장의 활동을 모니터링하고, 모든 접점에서 개인화된 제안, 서비스 상호 작용 및 인벤토리를 인식한 권장 사항을 자동화할 수 있도록 지원합니다.
복잡한 엔터프라이즈 운영
Salesforce와 함께 SAP 또는 메인프레임 시스템을 운영하는 조직은 프런트 오피스와 백오피스 운영 간 상당한 불편을 겪는 경우가 많으며, 이로 인해 사례 해결 속도가 느려지고 서비스 격차가 발생하며 현장 효율성이 제한됩니다. IBM의 통합 기능을 사용하면 watsonx와 Einstein을 통해 오케스트레이션된 AI 에이전트가 두 환경에서 동시에 작동하여 비용이 많이 드는 데이터 마이그레이션이나 플랫폼 통합 없이도 서비스 관리를 개선하고 문제 해결을 가속화할 수 있습니다.
IBM Consulting의 Salesforce 사례는 에코시스템에서 가장 유명한 사례 중 하나입니다. IBM과 Salesforce는 25년 이상 자문위원회, 업계 솔루션 및 공동 시장 진출 이니셔티브 전반에서 협력하면서 기본적인 CRM 구현에서 오늘날의 에이전트 AI 혁신까지 발전한 관계를 구축해 왔습니다.
현재 IBM Consulting의 Salesforce 서비스는 80개 이상의 국가에서 운영되고 있으며, 27,000개 이상의 인증을 보유한 약 7,100명의 인증 전문가가 지원하고 있습니다. 이 서비스는 심층적인 업계 지식, 프로세스 전문 지식 및 플랫폼 전문화를 결합하여 watsonx, Granite 파운데이션 모델 및 데이터 통합에 대한 IBM의 Zero Copy 접근 방식을 비롯한 IBM의 광범위한 하이브리드 클라우드 및 AI 기능을 Salesforce 환경에 직접 제공합니다.
IDC MarketScape가 IBM을 리더로 선정한 데에는 전체 엔터프라이즈에 연결되지 않는 Salesforce 혁신은 온전한 가치를 제공하지 못한다는 단순한 확신이 반영되었습니다. IBM Consulting은 Salesforce 여정의 모든 단계 및 모든 산업 전반에서 이러한 연결을 실현할 수 있는 규모, 깊이와 AI 우선 방법론을 제공합니다.
이러한 인정이 여러분의 비즈니스에 어떤 의미를 갖는지 알아보세요. IBM의 산업 솔루션, 공인 실무자의 전문 지식 및 Agentforce 기능을 살펴보고, IBM이 어떤 평가를 받았는지 및 리더를 다른 분야와 차별화하는 요소는 무엇인지 알아보고, Salesforce의 에이전틱 AI 기능을 실질적인 비즈니스 가치로 전환하기 위한 세 가지 기본 요소를 살펴보세요.
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