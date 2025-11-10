IBM, 에베레스트 그룹의 2025년 구매 아웃소싱 서비스 PEAK Matrix 평가에서 리더로 선정
이는 조달 가치 사슬 전반에서 측정 가능한 성과를 창출하는 AI 기반 S2P(Source-to-Pay) 솔루션을 제공하는 IBM의 차별화된 능력을 인정 받은 것입니다.
IBM은 자동화 및 워크플로를 통해 조달 운영을 혁신하기 위한 지속적인 투자를 입증하는 Everest Group Procurement Outsourcing (PO) Services PEAK Matrix Assessment 2025에서 리더로 선정되었습니다.
전략적 공급업체 참여부터 비접촉 거래 처리에 이르기까지, IBM의 접근 방식은 고객이 비용을 절감하고 효율성을 높이며 사용자 경험을 향상할 수 있도록 설계되었습니다.
조달 아웃소싱 분야에서 IBM이 보이는 리더십은 다음의 4가지 핵심 과제를 통해 조달 조직의 진화하는 요구 사항을 해결하는 역량을 보여줍니다.
기업이 거시 경제적 불확실성을 헤쳐나가고 디지털 혁신을 가속화하는 흐름에 발맞춰 IBM의 조달 솔루션은 고객이 운영을 현대화하고 복원력을 강화하며 새로운 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.
IBM의 맞춤형 지능형 워크플로와 원활한 통합은 글로벌 능력 센터 내부와 그 밖의 지역에서 조달 조직을 지원합니다.
IBM은 이번 리더 선정을 영광으로 여기며, 진화하는 구매 환경에서 확신을 가지고 고객을 선도하고자 최선을 다하고 있습니다.