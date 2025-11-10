IBM, 에베레스트 그룹의 2025년 구매 아웃소싱 서비스 PEAK Matrix 평가에서 리더로 선정

IBM은 자동화 및 워크플로를 통해 조달 운영을 혁신하기 위한 지속적인 투자를 입증하는 Everest Group Procurement Outsourcing (PO) Services PEAK Matrix Assessment 2025에서 리더로 선정되었습니다.

전략적 공급업체 참여부터 비접촉 거래 처리에 이르기까지, IBM의 접근 방식은 고객이 비용을 절감하고 효율성을 높이며 사용자 경험을 향상할 수 있도록 설계되었습니다.