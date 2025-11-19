인공지능 IT 자동화

IBM, Everest Group ID 및 액세스 관리(IAM) 서비스 PEAK Matrix 평가에서 리더로 선정

IBM이 Everest Group에 의해 인정받은 것은 기업이 보안, 규정 준수 및 민첩성을 유지하는 데 도움이 되는 강력한 능력과 혁신적인 전략을 의미합니다.

게시일 2025년 11월 19일
평가에서 IBM은 다음과 같은 4가지 중요한 기준에서 두각을 나타냈습니다.

  1. 공급자 능력: IBM은 엔터프라이즈 IAM 및 소비자 IAM(CIAM)부터 ID 위협 탐지 및 대응(ITDR) 및 블록체인 기반 하드웨어 보안 모듈(HSM)과 같은 고급 서비스에 이르기까지 모든 IAM 서비스를 제공합니다. 즉, 조직은 단일 파트너를 통해 다양한 ID 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
  2. 비즈니스 모델 진화: IBM은 Microsoft EntraID, Saviynt 및 IBM® Verify와의 통합을 포함한 최첨단 기술 및 파트너십에 투자하여 IAM 솔루션이 미래에 대비할 수 있도록 지원합니다.
  3. 고객 참여 모델: IBM의 접근 방식은 상황에 맞는 맞춤형 솔루션이 특징입니다. 예를 들어, IBM® AskIAM Framework는 IAM 프로세스를 간소화하여 고객의 운영 효율성과 보안을 강화하는 관리형 툴의 기반을 제공합니다.
  4. 보안 서비스 능력: 다중 인증(MFA), 권한 액세스 관리(PAM)와 규정 준수 및 감사 서비스는 빠르게 변화하는 위협 환경에서 강력한 보안 태세를 유지하는 데 도움이 됩니다.

기업을 위한 이점

IAM의 복잡성을 탐색하는 기업의 경우 이 영역에서 IBM의 리더십은 조직에 다음과 같은 실질적인 이점을 제공합니다.

  • 보안 강화: 고급 인증 방법, 권한 있는 액세스 관리 및 지속적인 모니터링을 통해 민감한 데이터와 시스템을 ID 관련 위협으로부터 보호합니다.
  • 운영 효율성: 레거시 IAM 마이그레이션 및 애플리케이션 온보딩을 포함한 기존 인프라와의 원활한 통합으로 중단을 최소화하고 생산성을 높입니다.
  • 확장성 및 유연성: IBM의 IAM 서비스는 성장에 맞게 조정되어 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 환경 전반에서 인간 및 비인간 ID를 지원합니다.
  • 규정 준수 신뢰도: 포괄적인 감사 추적 및 보고를 통해 감사에 대비하고 다양한 산업의 규제 요구 사항을 충족합니다.
  • 지속적인 혁신: 동적 인증에서 여정 시간 오케스트레이션 서비스에 이르기까지 최신 IAM의 발전된 기능을 활용합니다.

결론: 강력한 IAM 서비스에 대한 투자

IBM이 Everest Group의 인정을 받은 것은 단순한 찬사가 아니라 강력한 IAM 서비스에 투자하는 것이 보안, 효율성 및 성장을 위한 전략적 조치라는 것을 비즈니스 리더에게 알리는 신호입니다. 조직은 IBM과의 파트너십을 통해 디지털 시대에서 성공할 수 있는 입지를 다질 수 있습니다.

전체 평가 보고서 2025년 ID 및 액세스 관리(IAM) 서비스 PEAK 지표 평가Everest Group 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

ID 및 액세스 관리 서비스에 대해 자세히 알아보세요.

Anna Fernezian

Sr. Product Manager - IAM Services