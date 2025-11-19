IBM, Everest Group ID 및 액세스 관리(IAM) 서비스 PEAK Matrix 평가에서 리더로 선정

IBM이 Everest Group의 인정을 받은 것은 단순한 찬사가 아니라 강력한 IAM 서비스에 투자하는 것이 보안, 효율성 및 성장을 위한 전략적 조치라는 것을 비즈니스 리더에게 알리는 신호입니다. 조직은 IBM과의 파트너십을 통해 디지털 시대에서 성공할 수 있는 입지를 다질 수 있습니다.

전체 평가 보고서 2025년 ID 및 액세스 관리(IAM) 서비스 PEAK 지표 평가는 Everest Group 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

