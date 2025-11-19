IBM, Everest Group ID 및 액세스 관리(IAM) 서비스 PEAK Matrix 평가에서 리더로 선정
IBM이 Everest Group에 의해 인정받은 것은 기업이 보안, 규정 준수 및 민첩성을 유지하는 데 도움이 되는 강력한 능력과 혁신적인 전략을 의미합니다.
게시일 2025년 11월 19일
평가에서 IBM은 다음과 같은 4가지 중요한 기준에서 두각을 나타냈습니다.
IAM의 복잡성을 탐색하는 기업의 경우 이 영역에서 IBM의 리더십은 조직에 다음과 같은 실질적인 이점을 제공합니다.
IBM이 Everest Group의 인정을 받은 것은 단순한 찬사가 아니라 강력한 IAM 서비스에 투자하는 것이 보안, 효율성 및 성장을 위한 전략적 조치라는 것을 비즈니스 리더에게 알리는 신호입니다. 조직은 IBM과의 파트너십을 통해 디지털 시대에서 성공할 수 있는 입지를 다질 수 있습니다.
